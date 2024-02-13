“Seçim propagandası haline getirilen sokak hayvanları için bir aradayız”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, sokakta yaşayan hayvanların haklarını savunmak için 18 Şubat Pazar, saat 14.00’da İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Kavacık Boğaziçi Sineması önünde olacağını duyurdu.

“Katliam ve tecridi ‘seçim vaadi’ olarak sunan, cezasızlığı sürdürerek sokaklarımızı katillerle dolduran ‘asıl suçluları’ ifşa edeceğiz” diyen inisiyatifin pazar günü için çağrısı şöyle:

“Yerel seçimlerden önce bir kez daha hedef tahtasına konularak canavarlaştırılan, resmî seçim propagandası haline getirilip yaşam hakları yok sayılan sokak hayvanları için yine bir aradayız.

“Tek ses olabilmek için”

“Kanunları çiğneyerek yasa dışı çağrılar yapan, katliam ve tecridi ‘seçim vaadi’ olarak sunan, cezasızlığı sürdürerek sokaklarımızı katillerle dolduran ‘asıl suçluları’ ifşa edeceğiz. Çünkü nefret söylemleri karşısında sokak hayvanları sahipsiz değil!

“Kadıköy, Sarıyer, Beşiktaş ve Üsküdar eylemlerimizin ardından bu kez de Beykoz'da seçim öncesi tek ses olabilmek için, İstanbul'daki tüm yaşam savunucularını hayvanlarla dayanışmaya davet ediyoruz.” (TY)