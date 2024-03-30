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Yayın Tarihi: 30 Mart 2024 09:27
 ~ Son Güncelleme: 30 Mart 2024 09:28
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Seçim öncesi yayın yasakları başladı

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri, bugün saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seçim öncesi yayın yasakları başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31. maddesinde yer alan siyasi reklamlara ilişkin usul ve esasları belirlediği kararına göre, yayın yasakları bugünden itibaren başladı.

Yasaklar, yarın (31 Mart) YSK tarafından açıklanacak saate kadar sürecek.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme gününden önceki son 24 saatte herhangi bir partinin ya da adayın siyasi reklamı yayınlanamayacak.

Haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında

Bu süre zarfında televizyon ve radyolar ile her türlü yayın organları tarafından siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yayın yasağı kapsamında sayılacak.

Yayın organlarında, seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri, bugün saat 18.00'e kadar yayınlanabilecek.

RTÜK de "YSK kararları gereği bugün saat 23.59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanmasının yasak olduğu, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yarın saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabilecekleri" konusunda uyarı yayımladı.

(AS)

Seçim 2024
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