Seçim kaybeden Macron erken seçim kararı aldı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağın yükselişi Fransa'da da iktidar Partisi'nin ikinci sıraya düşmesine yol açtı. Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından Emmanuel Macron, 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50’lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

Macron yaptığı açıklamada "Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.” ifadesini kullandı

Cumhuriyetçiler (LR) partisi Başkanı Eric Ciotti, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un Ulusal Meclisi feshederek erken seçim kararı almasının "tek çözüm" olduğuna inandığını ifade etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard ise X hesabındaki paylaşımında Macron’un erken seçim kararını hatırlatarak, "Biz hazırız. Onun dünyasına ve aşırı sağa alternatif oluşturacağız. Sandıkta görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Fransa'da siyasiler Macron'un kararını desteklediklerini açıkladılar.

(Mİ)