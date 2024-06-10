ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Haziran 2024 00:36
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2024 00:55
1 dk Okuma

AP SEÇİMLERİNDE FARKLI YENİLGİ ALDI

Seçim kaybeden Macron erken seçim kararı aldı

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde açık bir farkla yenilgiye uğrayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa parlamentosunu feshederek erken seçim kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Seçim kaybeden Macron erken seçim kararı aldı

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağın yükselişi Fransa'da da iktidar Partisi'nin ikinci sıraya düşmesine yol açtı. Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından Emmanuel Macron, 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50’lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu. 

Macron yaptığı açıklamada "Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.” ifadesini kullandı

Cumhuriyetçiler (LR) partisi Başkanı Eric Ciotti, X hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un Ulusal Meclisi feshederek erken seçim kararı almasının "tek çözüm" olduğuna inandığını ifade etti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Manuel Bompard ise X hesabındaki paylaşımında Macron’un erken seçim kararını hatırlatarak, "Biz hazırız. Onun dünyasına ve aşırı sağa alternatif oluşturacağız. Sandıkta görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Fransa'da siyasiler Macron'un kararını desteklediklerini açıkladılar.

(Mİ)

Fransa Emmanuel Macron Avrupa Parlamentosu
Sayfa Başına Git