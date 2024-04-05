KÜRT İLLERİ BAROLARINDAN AÇIKLAMA
"Seçim iptallerine son verin"
Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak, Dersim ve Van baro başkanlıkları bugün yaptıkları ortak açıklamada "seçimlerin iptal edilmesi"nin, seçim hukukunda uygulanması gereken son çare olduğunu vurgulayarak, "seçim iptallerine son verilmesi" çağrısında bulundu.
Ne olmuştu?
Resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde Urfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti oyların yüzde 33,2'sini alırken, AKP yüzde 30,7'de kalmıştı.
Hilvan İlçe Seçim Kurulu, AKP'nin itirazı üzerine Hilvan Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis üyeliği ve Yeni Mahalle Muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Kurul kararına göre; Hilvan'da seçimler 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.
AKP itiraz etti: DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçim 2 Haziran'da yapılacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hilvan'da AKP'nin itirazı sonucu seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin açıklamasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hilvan'da “seçimin tekrarlanması için oyların yakıldığını ve delil yaratılmaya çalışıldığını” söyledi.
CHP'li Tanal: Hilvan'da seçimleri iptal ettirmek için pusulaları yaktılar
Ardahan'da da kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 (yüzde 45.06) oyla seçimleri kazanırken, AKP adayı Yunus Baydar 4 bin 875 (yüzde 43.51) oyla kaybetmişti.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de MHP'nin görevdeki Belediye Başkanı'nın seçimi kaybetmesi üzerine yaptığı itiraz sonucu ilçe seçim kurulu seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yanilenmesine karar vermiş, CHP'nin il seçim kuruluna yaptığı itiraz da reddedilmişti.
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"Pınarbaşı halkının iradesi gasp edilmemeli"
Seçim iptallerine karşı yayımladıkları ortak açıklamada 15 baro, ciddiye alınması mümkün olmayan gerekçelerle "seçim iptali" yoluna gitmenin halkın iradesini ortadan kaldırma sonucunu doğuracağı konusunda kurulları uyardı.
15 Baronun ortak açıklamasından
"İlçe seçim kurullarının iptal şartları incelediğinde Pınarbaşı’nda kaybeden adayın partisinden bir milletvekilinin öncülüğünde kalabalık bir grubun adliyeye gelerek hakimlere ve görevlilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleştirmesi sonrası 14 oy torbasının mühürsüz olduğu gerekçesiyle; Ardahan’da seçim işleyişinde ve seçim sonucunda oy sayım sırasında bir kısım usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle; Hilvan’da ise, 150 kişilik bir grubun oy torbalarının tutulduğu gençlik merkezini basarak bir oy çuvalını olay yerinde, diğeri ise başka bir yerde yaktığına ilişkin görüntüler gerekçesiyle seçimlerin iptal edilmesine gerekçe edildiği anlaşılmaktadır.
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı temel insan haklarından olup, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Halk iradesinin hiçbir etki altında kalmadan serbestçe sandığa yansıması da seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının vazgeçilmez temel unsurudur. Açıklamada, imzası bulunan barolar olarak, seçim iptallerine ilişkin itiraz incelemelerini yapacak il seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu’na itirazlar kabul edilerek, bu suretle halk iradesinin seçim iptalleri yoluyla ortadan kaldırılmasına son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.”