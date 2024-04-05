"Seçim iptallerine son verin"

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak, Dersim ve Van baro başkanlıkları bugün yaptıkları ortak açıklamada "seçimlerin iptal edilmesi"nin, seçim hukukunda uygulanması gereken son çare olduğunu vurgulayarak, "seçim iptallerine son verilmesi" çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart yerel seçimlerinde Urfa'nın Hilvan ilçesinde DEM Parti oyların yüzde 33,2'sini alırken, AKP yüzde 30,7'de kalmıştı.

Hilvan İlçe Seçim Kurulu, AKP'nin itirazı üzerine Hilvan Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis üyeliği ve Yeni Mahalle Muhtarlık seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Kurul kararına göre; Hilvan'da seçimler 2 Haziran Pazar günü yeniden yapılacak.

AKP itiraz etti: DEM Parti'nin kazandığı Hilvan'da seçim 2 Haziran'da yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hilvan'da AKP'nin itirazı sonucu seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin açıklamasında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hilvan'da “seçimin tekrarlanması için oyların yakıldığını ve delil yaratılmaya çalışıldığını” söyledi.

CHP'li Tanal: Hilvan'da seçimleri iptal ettirmek için pusulaları yaktılar

Ardahan'da da kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 (yüzde 45.06) oyla seçimleri kazanırken, AKP adayı Yunus Baydar 4 bin 875 (yüzde 43.51) oyla kaybetmişti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de MHP'nin görevdeki Belediye Başkanı'nın seçimi kaybetmesi üzerine yaptığı itiraz sonucu ilçe seçim kurulu seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yanilenmesine karar vermiş, CHP'nin il seçim kuruluna yaptığı itiraz da reddedilmişti.

ÇERKESLER İLK KEZ BİR ÇERKES BAŞKAN SEÇEBİLECEK Mİ? "Pınarbaşı halkının iradesi gasp edilmemeli"

Seçim iptallerine karşı yayımladıkları ortak açıklamada 15 baro, ciddiye alınması mümkün olmayan gerekçelerle "seçim iptali" yoluna gitmenin halkın iradesini ortadan kaldırma sonucunu doğuracağı konusunda kurulları uyardı.