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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2023 23:32
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 00:01
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CHP 38. OLAĞAN KURULTAYI

Seçim ikinci tura kaldı: Özel bir oyla kaçırdı

Sayım sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 delegenin oyunu aldı. Özel, ilk turda başkanlığı bir oyla kaçırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/04/secim-ikinci-tura-kaldi-ozel-bir-oyla-kacirdi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) genel başkanının seçileceği 38. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu’nda devam ediyor.

Konuşmalardan sonra kurultayda oylama işlemi 21:00’de başladı. Genel başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de oylarını kullandı.

Özel ilk turda başkanlığı bir oyla kaçırdı

Oy verme işlemi saat 23:00 itibariyla tamamlandı. Sayım sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 delegenin oyunu aldı. 18 oy geçersiz ve 2 oy ise boş olarak sayıldı.

Adaylardan birinin seçimi kazanması için 1366 delegeden 683'ünün oyunu alması gerekiyordu.

CHP tarihinde bir ilk

Bu sonuçlara göre seçim ikinci tura kaldı. CHP tarihinde ilk kez başkanlık seçimi ikinci tura kaldı.

İkinci tur için oy verme işlemi yapılacak.

İlhan Cihaner, Ünal Karahasan ve Örsan Kunter Öymen adaylıktan çekilmişti.

(NT)

chp kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu özgür özel
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