Seçim haberciliğinde sosyal medya verisi nasıl okunmalı?

SAHNE Projesi hakkında

Türkiye’de barışçıl iletişime ve toplumsal kutuplaşmanın azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan SAHNE’nin proje açısından iki anlamı bulunmaktadır.

Sahte haber (SAHte haber) ve nefret söylemi (NEfret söylemi) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor.

İkinci olarak “sahne”, proje aktiviteleri yoluyla ifade özgürlüğüne atıfta bulunmaktadır.

Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) kapsamında Innovative media for peace, social cohesion and reconciliation in Turkey, the Middle-East and North Africa hibe programı altında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Avrupa Vakfı (TAV) tarafından yürütülen; Sahte Haberler ve Nefret Söylemiyle Mücadelede Erken Uyarı Sistemi (SAHNE) projesi, nefret söylemi ve sahte haberlerin olumsuz etkilerine karşı kamuoyunu ve ilgili paydaşları bilgilendirmek amacıyla erken uyarı mekanizmaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.