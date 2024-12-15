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Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024 15:33
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2024 15:41
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Şebnem Korur Fincancı’ya Fransa'dan insan hakları ödülü

İnsan hakları savunucusu Jacques Ribs’in anısına ilk defa verilen 'İnsan Hakları Ödülüne' Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı layık görüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Şebnem Korur Fincancı’ya Fransa'dan insan hakları ödülü

René Cassin Vakfı Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü, bu yıl ilk kez vermeye başladığı Jacques Ribs İnsan Hakları Ödülü‘ne Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı layık gördü.

13 Aralık akşamı Strazburg’da yapılan törende Korur Fincancı’ya ödülü takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, insan haklarını savunmanın herkesin temel önceliği olması gerektiğini söyleyerek “Açıkçası insan haklarını savunduğum için bir ödüle layık görülmenin mahcubiyetini yaşıyorum” dedi. Dünyanın insan hakları konusunda her gün geriye gittiğini belirten Fincancı, “Hak ihlallerine karşı mücadele etmek, dünyayı herkes için yaşanabilir hale getirmek için mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
şebnem korur fincancı
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