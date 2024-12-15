Şebnem Korur Fincancı’ya Fransa'dan insan hakları ödülü

René Cassin Vakfı Uluslararası İnsan Hakları Enstitüsü, bu yıl ilk kez vermeye başladığı Jacques Ribs İnsan Hakları Ödülü‘ne Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı layık gördü.

13 Aralık akşamı Strazburg’da yapılan törende Korur Fincancı’ya ödülü takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, insan haklarını savunmanın herkesin temel önceliği olması gerektiğini söyleyerek “Açıkçası insan haklarını savunduğum için bir ödüle layık görülmenin mahcubiyetini yaşıyorum” dedi. Dünyanın insan hakları konusunda her gün geriye gittiğini belirten Fincancı, “Hak ihlallerine karşı mücadele etmek, dünyayı herkes için yaşanabilir hale getirmek için mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

(HA)