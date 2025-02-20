Şebnem Korur Fincancı beraat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Merkez Konseyi Başkanı ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “TCK’nın 301. maddesine muhalefet” gerekçesiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında beraat etti.

Bugün İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı Fincancı ve avukatı Oya Meriç Eyüboğlu mazeret bildirerek katılmadı. Ancak TİHV Genel Başkanı Metin Bakkalcı, TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe, Uluslararası Af Örgütü, MLSA ile pek çok gazeteci ve sivil toplum örgütü duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fincancı’nın davaya konu olan söylemlerinin kendisine atfedilen suçun yasal unsurlarını oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep etti.

Fincancı: "Yurttaş sorumluluğuyla hareket ettim"

Dosyanın gelmiş olduğu aşama gereği mazeretlerin reddine karar veren mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaası doğrultusunda Fincancı'nın beraatine karar verdi.

(EC)