ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 12:14
2 dk Okuma

“Şebnem Köker’in şüpheli ölümünü karanlıkta bırakmayacağız”

“Şebnem için adalet mekanizmalarını sonuna kadar işleteceğiz ve adaleti sağlatacağız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Şebnem Köker’in şüpheli ölümünü karanlıkta bırakmayacağız”
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Haziran 2021'de İstanbul Moda'da 3. kattan düşerek yaşamını yitiren Şebnem Köker davasında sanık beraat etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kararı İstinaf'a taşıdı. İstinaf Mahkemesi, beraat kararında "hukuka aykırılık yoktur" diyerek kararı onadı.

Platform, yayınladığı açıklama ile İstinaf’a tepki gösterdi, şunları söyledi:

İşte mahkemenin "somut delil bulunamadı" dediği davanın detayları:

▪︎Şebnem, birlikte olduğu Timuçin Bayhan ile kaldığı otelin 3. katından düştü. Olay sırasında sanık odadaydı.

▪︎Karakolda savcılıkta ve mahkemede her biri birbirinden farklı ve çelişkili ifadeler veren, delilleri karartan sanık tutuksuz yargılandı.

▪︎Şüpheli ölümü aydınlatabilecek en kritik tanıkların dinlenmesi mahkemece reddedildi.

▪︎Şebnem'in düşmesine dışarıdan uygulanan bir kuvvetin neden olup olmadığını, yani Şebnem'in itilip itilmediğini ortaya koyabilecek fizik inceleme raporu talebimiz mahkemece reddedildi. 

Tüm bu saydıklarımızı yapmayan mahkemeler, bulamadığınızı iddia ettiğiniz somut delilleri tam olarak nerede aradınız?

Şebnem'in şüpheli ölümünü aydınlatmak yargının görevidir. En ufak bir inceleme dahi yapılmadan verildiği ayan beyan ortada olan iki cümlelik İstinaf kararınızı Yargıtay'a taşıyacağız. 

Şebnem için adalet mekanizmalarını sonuna kadar işleteceğiz ve adaleti sağlatacağız. 

Hiçbir şüpheli kadın ölümünün karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz.

“Türkiye, erkek şiddeti ile mücadelede feminist yöntem izlemiyor”
“Türkiye, erkek şiddeti ile mücadelede feminist yöntem izlemiyor”
17 Nisan 2024
bianet erkek şiddeti videosu yayında
ERKEK ŞİDDETİ 2023
bianet erkek şiddeti videosu yayında
14 Şubat 2024

(EMK)

şüpheli kadın cinayetleri erkek şiddeti Türkiye'de kadın cinayetleri yargıda kadın cinayetleri yargıda kadın davaları
ilgili haberler
ERKEK ŞİDDETİ 2023
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
22 Ocak 2024
/haber/erkekler-2023te-en-az-333-kadini-oldurdu-290675
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Medeni Kanun Çalıştayı
18 Ocak 2024
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-ndan-medeni-kanun-calistayi-290745
"DERNEĞİMİZİ KAPATMAYIN"
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası ertelendi
5 Ekim 2022
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-davasi-ertelendi-268056
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na kapatma davası
13 Nisan 2022
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-na-kapatma-davasi-260406
HDP, şüpheli kadın ölümlerinin araştırılmasını istedi
22 Haziran 2020
/haber/hdp-supheli-kadin-olumlerinin-arastirilmasini-istedi-226123
Kurtulan, "Şüpheli Kadın Ölümlerini" Meclis'e Sordu
26 Şubat 2010
/haber/kurtulan-supheli-kadin-olumlerini-meclis-e-sordu-120293
ilgili haberler
ERKEK ŞİDDETİ 2023
Erkekler 2023’te en az 333 kadını öldürdü
22 Ocak 2024
/haber/erkekler-2023te-en-az-333-kadini-oldurdu-290675
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Medeni Kanun Çalıştayı
18 Ocak 2024
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-ndan-medeni-kanun-calistayi-290745
"DERNEĞİMİZİ KAPATMAYIN"
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davası ertelendi
5 Ekim 2022
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-davasi-ertelendi-268056
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na kapatma davası
13 Nisan 2022
/haber/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-na-kapatma-davasi-260406
HDP, şüpheli kadın ölümlerinin araştırılmasını istedi
22 Haziran 2020
/haber/hdp-supheli-kadin-olumlerinin-arastirilmasini-istedi-226123
Kurtulan, "Şüpheli Kadın Ölümlerini" Meclis'e Sordu
26 Şubat 2010
/haber/kurtulan-supheli-kadin-olumlerini-meclis-e-sordu-120293
Sayfa Başına Git