“Şebnem Köker’in şüpheli ölümünü karanlıkta bırakmayacağız”

Haziran 2021'de İstanbul Moda'da 3. kattan düşerek yaşamını yitiren Şebnem Köker davasında sanık beraat etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kararı İstinaf'a taşıdı. İstinaf Mahkemesi, beraat kararında "hukuka aykırılık yoktur" diyerek kararı onadı.

Platform, yayınladığı açıklama ile İstinaf’a tepki gösterdi, şunları söyledi:

İşte mahkemenin "somut delil bulunamadı" dediği davanın detayları:

▪︎Şebnem, birlikte olduğu Timuçin Bayhan ile kaldığı otelin 3. katından düştü. Olay sırasında sanık odadaydı.

▪︎Karakolda savcılıkta ve mahkemede her biri birbirinden farklı ve çelişkili ifadeler veren, delilleri karartan sanık tutuksuz yargılandı.

▪︎Şüpheli ölümü aydınlatabilecek en kritik tanıkların dinlenmesi mahkemece reddedildi.

▪︎Şebnem'in düşmesine dışarıdan uygulanan bir kuvvetin neden olup olmadığını, yani Şebnem'in itilip itilmediğini ortaya koyabilecek fizik inceleme raporu talebimiz mahkemece reddedildi.

Tüm bu saydıklarımızı yapmayan mahkemeler, bulamadığınızı iddia ettiğiniz somut delilleri tam olarak nerede aradınız?

Şebnem'in şüpheli ölümünü aydınlatmak yargının görevidir. En ufak bir inceleme dahi yapılmadan verildiği ayan beyan ortada olan iki cümlelik İstinaf kararınızı Yargıtay'a taşıyacağız.

Şebnem için adalet mekanizmalarını sonuna kadar işleteceğiz ve adaleti sağlatacağız.

Hiçbir şüpheli kadın ölümünün karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz.