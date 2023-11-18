Sebat Apartmanı önünde Hrant için eylem: "Biz 'bitti' demeden bu dava bitmez"

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliyesinin ardından “Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz” diyen Hrant’ın Arkadaşları’nın çağrısıyla, bugün Agos Gazetesi’nin eski ofisi olan Sebat Apartmanı önünde açıklama yapıldı.

"Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz", "Hrant için, adalet için", "Faşizme inat, kardeşimsin Hrant" sloganlarının atıldığı eyleme çok sayıda kişi katıldı.

Dink Ailesi'nin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı eylemde, Hrant'ın Arkadaşları adına Bülent Aydın bir konuşma yaptı.

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

"Bu davanın peşini bırakmayacağız"

Bülent Aydın konuşmasında şunları söyledi:

"Hrant’ın Arkadaşları adına burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Biz bu karanlık cinayetin arkasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar, bu alçak cinayete karışan herkes yargılanana kadar ve bu kötülükle yüzleşme sağlanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz, daha ilk duruşmalardan başlayarak, bu dava ne zaman başlayacak dedik. ‘Öldür’ diyenler yargılansın dedik."

"Karanlıkla yüzleşme" çağrısı

"Bunu bugün de bir kez daha burada tekrarlıyoruz. Biz ‘bitti’ demeden bu dava bitmez ve eğer daha cinayet davası sona ermeden tetikçiler, üstelik içinde ‘iyi hal’ tabiri de geçen bir kararla aramıza bırakılıyorsa 16 yıldır tekrarladığımız karanlıkla yüzleşmeden bu karanlığın içinden çıkamayız."

🗣️ Hrant'ın Arkadaşları adına konuşan Bülent Aydın:



"Eğer daha cinayet davası sona ermeden tetikçiler, üstelik içinde ‘iyi hal’ tabiri de geçen bir kararla aramıza bırakılıyorsa 16 yıldır tekrarladığımız karanlıkla yüzleşmeden bu karanlığın içinden çıkamayız."… pic.twitter.com/wicjJbJpxJ — bianet (@bianet_org) November 18, 2023

Özel: Derin güçler, katillerine sahip çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu konuşmayı yaptı:

"Derin güç hepimize had bildiriyor. Elbette en çok Ermeni cemaatini yaralıyor, üzüyor, tedirgin ediyor. Türkiye’deki bütün muhaliflere şunu söylüyorlar. ‘Biz buradayız’ diyorlar. ‘Günü geldiğinde katilimize de sahip çıkarız’ diyorlar. Kötülük, katiline sahip çıkıyorsa bütün iyi insanları Hrant’ın davasına, bütün mağdurların davalarına, Türkiye’deki insan hakları sorununa, bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. Karşımızdaki kötülük ve derin güçler, katillerine sahip çıkıyorlar. Bütün iyi insanlar birbirine ve adalet arayışına sahip çıksın."

Konuşmaların ardından Hrant'ın öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı.

(EMK/VC)