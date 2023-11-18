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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2023 13:57
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2023 17:07
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Sebat Apartmanı önünde Hrant için eylem: "Biz 'bitti' demeden bu dava bitmez"

Hrant'ın Arkadaşları’nın çağrısıyla, Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesi Sebat Apartmanı önünde protesto edildi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/18/sebat-apartmani-onunde-hrant-icin-eylem-1.jpg
Fotoğraflar: Evrim Kepenek-Aren Yıldırım/bianet

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliyesinin ardından “Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz” diyen Hrant’ın Arkadaşları’nın çağrısıyla, bugün Agos Gazetesi’nin eski ofisi olan Sebat Apartmanı önünde açıklama yapıldı.

"Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz", "Hrant için, adalet için", "Faşizme inat, kardeşimsin Hrant" sloganlarının atıldığı eyleme çok sayıda kişi katıldı.

Dink Ailesi'nin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de katıldığı eylemde, Hrant'ın Arkadaşları adına Bülent Aydın bir konuşma yaptı.

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

"Bu davanın peşini bırakmayacağız"

Bülent Aydın konuşmasında şunları söyledi:

"Hrant’ın Arkadaşları adına burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Biz bu karanlık cinayetin arkasındaki kötülük ortaya çıkarılana kadar, bu alçak cinayete karışan herkes yargılanana kadar ve bu kötülükle yüzleşme sağlanana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz, daha ilk duruşmalardan başlayarak, bu dava ne zaman başlayacak dedik. ‘Öldür’ diyenler yargılansın dedik."

"Karanlıkla yüzleşme" çağrısı

"Bunu bugün de bir kez daha burada tekrarlıyoruz. Biz ‘bitti’ demeden bu dava bitmez ve eğer daha cinayet davası sona ermeden tetikçiler, üstelik içinde ‘iyi hal’ tabiri de geçen bir kararla aramıza bırakılıyorsa 16 yıldır tekrarladığımız karanlıkla yüzleşmeden bu karanlığın içinden çıkamayız."

Özel: Derin güçler, katillerine sahip çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu konuşmayı yaptı:

"Derin güç hepimize had bildiriyor. Elbette en çok Ermeni cemaatini yaralıyor, üzüyor, tedirgin ediyor. Türkiye’deki bütün muhaliflere şunu söylüyorlar. ‘Biz buradayız’ diyorlar. ‘Günü geldiğinde katilimize de sahip çıkarız’ diyorlar. Kötülük, katiline sahip çıkıyorsa bütün iyi insanları Hrant’ın davasına, bütün mağdurların davalarına, Türkiye’deki insan hakları sorununa, bütün eşitsizliklere karşı birleşmeye davet ediyorum. Karşımızdaki kötülük ve derin güçler, katillerine sahip çıkıyorlar. Bütün iyi insanlar birbirine ve adalet arayışına sahip çıksın."

Konuşmaların ardından Hrant'ın öldürüldüğü yere karanfiller bırakıldı.

(EMK/VC)

hrant dink Hrant Dink cinayeti Ogün Samast sebat apartmanı Agos gazetesi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
[email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü. bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV'de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz'den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018'den bu yana bianet'te çalışıyor. 

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