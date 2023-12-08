Sebahat Tuncel’in tokat attığı polis Murat Çetiner'den hakkında çıkan tüm haberlere sansür

Sebahat Tuncel’in tokat atmasıyla gündeme gelen, FETÖ Çatı Davasında müştekiler arasında yer alan, organize suç örgütü Sarallar hakkında hazırladığı rapor sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun döneminde FETÖ’den ihraç edilip Ali Yerlikaya döneminde görevine iade edilen eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı ve Bakırköy Emniyet Müdürü Murat Çetiner, hakkında internette çıkan tüm haber ve içeriklere erişimi engelletti.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, Çetiner’in başvurusunda çoğunluğu X’teki paylaşımlar olmak üzere OdaTV, KRT, Halk TV, Gerçek Gündem, Yeniçağ, TELE1, soL, Sabah, Cumhuriyet, Yeni Şafak, Akşam Kurdistan 24, Vatan, HaberTürk, Hürriyet, Milliyet, Haber 7, TGRT Haber, BirGün, T24, CNNTürk, Posta, Beyaz Gazete, Sözcü, FreeWeb Turkey, Ege’nin Sesi, ensonhaber.com ve internethaber.com gibi birçok yayından 187 haber ve içeriğe sansür getirdi.

Söz konusu yayınlar arasından bianet’te Ertuğrul Kürkçü ve Hakan Karakoca’nın kaleme aldığı makale ile Ekin Karaca’nın haberi dahil beş içerik bulunuyor. Ancak içeriklerin üçünde Çetiner’in adı geçmiyor.

Hakim Ramazan Çiçek kararına gerekçe olarak 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un “Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi” şeklindeki 9. maddesinini gösterdi. Murat Çetiner’in talebini “unutulma hakkı” kapsamında değerlendirdi.

“İçeriklerde Çetiner’in silahlı terör örgütü ile irtibatlı gösterilmeye çalışıldığı, talep edenin iddialara ilişkin hukuki başvuruları sonucu kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, yine disiplin soruşturması sonucu iddiaların mesnetsiz olduğunun anlaşıldığı, yine talep edenin halen aktif olarak polis başmüfettişi olarak görev yaptığı anlaşılmakla iş bu linklerdeki yayın içeriğine erişimin engellenmesine, içeriklerin yayından çıkarılmasına ve arama motorlarından çıkarılmasına karar verilmiştir” dedi.

Soylu FETÖ'den ihraç etti, mahkeme kararıyla geri döndü Murat Çetiner’in adı ilk kez 2011’de Silopi'deki Newroz kutlamaları sırasında duyuldu. Polis, Demokratik Çözüm Çadırı'na yapılan yürüyüşe gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Dönemin Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Milletvekili Sebahat Tuncel bunun üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olan Murat Çetiner ile tartışma yaşadı. Tuncel, Çetiner’e tokat attı. Tuncel bunun üzerine yargılandı. Çetiner’in açtığı davada Tuncel 25 bin lira manevi tazminata mahkum oldu. Açılan kamu davasında da “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 1 yıl hapis cezası ve 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Çetiner Şubat 2014’te Hilmi Korhan Zilcioğlu’nun yerine Bakırköy Emniyet Müdürlüğüne atandı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında burada görevdeydi. FETÖ ile anıldı. 'Mahrem İmam' biriminde adı geçti. Ankara'daki FETÖ Çatı Davasının iddianamesinde FETÖ’nün eski emniyet imamlarından Kemalettin Özdemir ile hareket ettiği ve dinlemeye alındığı yazıyordu. Müşteki olarak ifade veren Çetiner FETÖ’nün yargı ayağı tarafından yürütülen soruşturmalarda yaşadığı mağduriyet nedeniyle davaya müdahil olduğunu söyledi. “Düne kadar FETÖ’ye yağcılık yapanlar bugün kendisini kurtarmak için bu gibi davaları sulandırmaya çalışıyor” dedi. 16 Aralık 2016’da tanık olarak dinlenen eski Emniyet Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Bülent Çanakçı Kemalettin Özdemir ile Murat Çetiner’in sık sık görüştüğünü iddia etti. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığına getirildi. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun Süleyman Soylu’yu konu edindiği SS kitabında iki gazeteci, Çetiner’in Kemalettin Özdemir'in tasfiyesiyle FETÖ ile ilişkisini kestiğini yazdı. Aynı kitapta Çetiner’in Süleyman Soylu ile organize suç örgütü Sarallar hakkında yazdığı rapor nedeniyle husumet yaşadığı da belirtiliyordu. İddiaya göre Soylu, rapordan hoşlanmamış bunu da “Bana saygısızlık yaptın” diye açığa dökmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlerinden Mustafa Çalışkan’ın başka bir göreve atanması sonrasında yeni müdür Zafer Aktaş ve Süleyman Soylu’yla problem yaşadı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığından önce polis okuluna daha sonra da Maraş Emniyet Müdürlüğüne tayin edildi. 14 Şubat 2022’de de FETÖ’yle ilişkilendirilerek savunması alınmadan polislikten ihraç edildi. Konuyu İstanbul Bölge İdare Mahkemesine taşıdı. İstinaf, Mayıs 2022’de ihraç kararını iptal etti. Soylu’nun ardından Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı görevine gelmesiyle de Ağustos 2023’te göreve iade edildi. Birinci sınıf emniyet müdürü olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevine devam ediyor.

(HA)