Sebahat Tuncel: Kayyım politikalarınız bizi değil, sizi çürütüyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Batman Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı tepkiler sürüyor.

Kayyıma karşı, hem belediye hem de Eş Başkan Gülistan Sönük ile dayanışmak için bugün Kürt siyasetçiler Sebahat Tuncel ve Ayla Akat Ata ile Türkiyeli feministler Batman’da bir araya geldi.

Aralarında DEM Parti milletvekillerinin de olduğu çok sayıda kadın, açıklama öncesi halay çekerek, “Jin, jiyan, azadî”, “Batman’dan Rojava’ya İran’a direnen kadınlara selam olsun” sloganı attı.

Halay ve sloganların ardından açıklamalara geçildi.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı

“Feministler kayyım dayatmasını kabul etmiyor”

Konuşmalarda sözü ilk olarak feministler adına Berfin Atlı aldı. Seçim sonrası kentteki kadınların kamusal alanlara yeniden sahip olmasının heyecan verici olduğunu; fakat belediyelere tekrar kayyım atandığını söyleyen Atlı, şöyle konuştu:

“Belediyeler olması gerektiği gibi halkındı. Şimdi Êlih’te savaş varmış gibi sokakların kuşatıldığını görüyoruz. İşte kayyım budur. Kayyım, Kürtlerin seçme ve seçilme hakkının tanınmaması anlamına geliyor. Kadınların kamusal alandan silinmesi anlamına geliyor. Kayyımın olduğu şehirlerde kadınların kaybolması, intihar diye ölümlerinin örtülmesi sistematik hale geliyor.

“Kayyım, belediyenin imkânlarını kadınların şiddetten uzaklaşmasını sağlamak yerine, aileye, erkeklere şükretmeyi sağlamaya harcamak demek. Kayyımın bir kentte dayatılması, kentin baştan aşağıya rantçı, dinci şekilde şekillenmesi anlamına geliyor. Biz feministler dün olduğu gibi bugün de kayyım dayatmasını kabul etmiyoruz. Êlih, kadınlara ‘Çarşaf rengini seçme özgürlüğünü’ vereceğiz diyen pişkin açıklamaya karşı, bu zihniyetin ezici şekilde sandığa gömüldüğü yerdir. Biz eşitlik, demokrasi, özgürlük olmadan barışın olmayacağını biliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de barıştan yanayız. Kayyımda barışa yer yok. Kayyımları tanımıyoruz. Êlih, Êlih halkınındır. Dayanışmayla kayyımı göndereceğiz.”

Sebahat Tuncel, Ayla Akat ve feminist kadınlar Batman'da @Sebahat__Tuncel: "Kürtlere karşı uygulanan bir tane hukuk var o da sömürgecilik hukuku. Biz sömürgeciliği, köleliği ret ediyoruz."



📹: @_evrimdnz pic.twitter.com/0FjqAP5C0b — bianet (@bianet_org) November 5, 2024

“Halkın varoluş mücadelesi devam ediyor”

Atlı’dan sonra söz alan Batman'ın ilk kadın milletvekili Ayla Akat Ata ise Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük’ün halkın iradesini temsil ettiği, kayyım uygulamasının ise talan ve baskıyı simgelediğini söyledi.

Ata, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dün çözüm diyenler bugün belediyelerimize kayyım atıyorlar, halkın aklıyla dalga geçer gibi söylediğimiz sözün arkasındayız diyorlar. Arkamızda bir barikat var. Bu barikatlar bizim önümüze değil; devlet aklının, kadınları katledenlerin önüne çekilsin dedik. Görüyoruz ki yine büyük bir yanlış var. Siz içinde oturabilmek için bu belediyeyi, dört duvarı istediğiniz kadar o bentlerle çevirin, önüne polis koyun. O belediyede olan mevcut fikriyatı, felsefeyi bentlerle sınırlayabilir misiniz?

“Biz demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü yerel yönetim dedik. Batman gibi en muhafazakâr kentlerden birinde kadın eş başkanın rekor oyla seçilmesi, demokratik ve özgürlükçü yerel yönetim anlayışının somut bir kanıtıdır. Bu fikir; 80 öncesi sisteme karşı çıkan Edip Solmaz geleneğinden, 90’ların faili meçhul mağdurlarının gerçekliğinden ve 2000’lerin kadın intiharları ile erkek egemen sisteme karşı verilen mücadeleden güç almaktadır.

“1990’lardan bugüne halkın varoluş mücadelesi devam ediyor. Bu bentler demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü fikriyatın önünde bir set olamaz. Halk sandıkta iradesiyle bu bentleri yıkacaktır. ‘Jin, jiyan, azadî’ şiarıyla bedel ödeyen kadın özgürlükçü mücadelemiz, asimilasyon ve inkârla durdurulamaz. Gülistan başkan, Batman halkının iradesidir; kayyım ise baskı ve talanı simgeler. TJA’nın belediyecilik anlayışının adresi bugün Gülistan başkandır ve biz, Batman halkının iradesinin sonuna kadar arkasındayız.”

“Kayyım herkesin sorunudur”

“Kültürel soykırım”

Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) MYK üyesi Satiye Ok ise AKP-MHP iktidarının sekiz yıldır Kürdistan’ı kayyım atamalarıyla yönetmeye çalıştığını söyledi. Ok, kadınların bu baskılara karşı teslim olmadan direnişi yükselttiği ve korkmadan, susmadan mücadele etmeye devam edecekleri belirtti.

Ok’tan sonra söz alan Kürt siyasetçi Sebahat Tuncel, Kürtlere karşı uygulanan baskıcı politikaların sömürge hukuku niteliğinde olduğunu ifade etti.

*Fotoğraf: Evrim Deniz

Tuncel, halk iradesinin gasbedilmesine ve Kürt kimliğinin, dilinin baskı altına alınmasına karşı çıktıklarını belirterek, "Bu dayatmaları kabul etmeyeceğiz. Belediyeler şahsında Kürt halkına yapılan kültürel soykırımı reddediyoruz," dedi. Tuncel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ankara’dakiler oturdukları yerden bize bir gelecek çizmeye çalışıyorlar. Kürt halk önderi Abdullah Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun dediler, ardından da kayyımı devreye soktular. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit devam ediyor. Böylesi bir ortamda özgürlükten, demokrasiden, barıştan bahsetmek mümkün değil. Ama bu bizim özgürlük ve barışta ısrar etmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Biz yıllardır mücadele ediyoruz. Dünyanın her yerindeki halklar gibi Kürtlerin de hakları vardır ve bu hakları kullanmaları süt hakkı gibi helaldir.

“Biz insan olmak için mücadele ediyoruz ve bunun bedelini ödüyoruz. Batman’da halk iradesine yönelik gasp ile birlikte kadın iradesine yönelik bir gasp da var. Gülistan arkadaşımız tümTürkiye kadınlarının iradesidir. Biz bu ülkeyi yönetenlere şunu söylüyoruz. Kayyım politikalarınız bizi değil, sizi çürütüyor. Biz direneceğiz; ama iktidar bu politikaları nedeniyle kaybetmeye devam edecek. Bu politikalar yüzünden halkı bir tas çorbaya mahkûm ettiler. Ama kayyım atayanlar kaybedecek, kayyıma karşı direnenler kazanacak."

Batman’da kayyım protestoları sokaklarda devam ediyor

“Hiçbir barikat önümüzde duramaz”

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ise kadınların öncülüğünde kayyım rejimine ve “tek adam” sistemine karşı seslerini yükselteceklerini belirtti. Türkoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Halkın direnişinin olduğu yerde hiçbir barikat önümüzde duramaz. Kayyımların barikatlarını hep birlikte yıkarak mücadelemizi başarıya ulaştıracağız. Onlar sanıyor ki kayyım atayınca mücadeleden vazgeçeceğiz. Kürt halkı hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedi. Tam tersine her geçen gün mücadelesi, fikriyatı daha da büyüdü. Bu fikriyat demokratik çözümün fikriyatıdır.

“Yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz ekolojik kadın özgürlükçü fikriyatıyla hayata geçirdi. Kadınların inkâr edildiği, eşitsizliğin büyüdüğü bu faşist erkek egemen sisteme karşı eş başkanlık sistemini hayata geçirerek model olduk. Eğer bugün belediyelerimize kayyım atanıyorsa, bu, belediyelerde uyguladığımız bu modelle ilgilidir. Bir adım dahi geri adım atmayacağız ve her adımımızda bu barikatı yıkmak için kararlılığımızı büyüteceğiz.”

Konuşmacılardan sonra söz alan Batman Belediyesi’nin seçilmiş Eş Başkanı Gülistan Sönük ise dayanışma için Batman’a gelen kadınlara teşekkür ederek “Dört duvara kayyım atadılar; ama bu sokaklardan, meydanlardan bizi çıkaramazlar. Bu alanları hiçbir zaman bırakmayacağız. Kürt’ü tanımayanların bu sokaklara çıkmasına izin vermeyeceğiz,” dedi. (ED/TY)