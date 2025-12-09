Sebahat Tuncel, Dilan Karaman’ın mektubunu paylaştı: Saygıyla anıyorum

Kürt siyasetçi Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA) aktivisti Sebahat Tuncel, 11 Kasım’da hastaneye kaldırılan ve 28 Kasım’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden gazeteci Dilan Karaman’a ilgili yazdı.

Sebahat Tuncel, yaşamını yitiren Karaman’ın kendisine yıllar önce gönderdiği bir mektubu kamuoyuyla paylaştı. Tuncel, Yeni Yaşam gazetesindeki yazıda, Karaman’ı “kadın özgürlük mücadelesinin içinde yer alan bir kadın” olarak anlattı, onun yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Ayrıca Tuncel, Dilan Karaman ile çalışma arkadaşlığı olmadığını ancak mektup üzerinden bir bağ kurduklarını belirtti.

Karaman’ın kendisine Vanlı bir ailenin onuncu çocuğu olduğunu yazdığını aktaran Tuncel, cezaevi idaresinin gönderilen vesikalık fotoğrafı “sakıncalı” bularak teslim etmediğini de ifade etti.

Tuncel, Karaman’ın çocukluk anılarına değindiği satırlardan bir bölüm de paylaştı, onun ölüm haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Karaman’ın yazısı

Tuncel, Karaman’ın görüşünü sormak üzere gönderdiği ve başlığını “Çocuk yalnızca kadının değil, komünün çocuğudur” koyduğu yazıyı da kamuoyuyla paylaştı.

Karaman yazısında, modern aile yapısında özellikle çalışan kadınların ağır bakım yükü altında yalnızlaştığını vurguluyor. Çekirdek aile modelinin kadınları hem ücretli iş hem de ev içi emek arasında sıkıştırdığını ifade eden Karaman, toplumsal dayanışmanın zayıflamasıyla birlikte çocuk bakımının bireysel bir soruna dönüştüğünü savunuyor.

