ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 9 Aralık 2025 08:28
 ~ Son Güncelleme: 9 Aralık 2025 08:31
2 dk Okuma

Sebahat Tuncel, Dilan Karaman’ın mektubunu paylaştı: Saygıyla anıyorum

Tuncel, Karaman’ın çocukluk anılarına değindiği satırlardan bir bölüm de paylaştı, onun ölüm haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görüntüde genç bir kadın kameraya doğru gülümserken görülüyor. Üzerinde geleneksel bir kıyafeti andıran mor tonlarında işlemeli bir elbise var. Başında, renkli desenlere sahip ve üzerinde küçük parlak süsler bulunan geleneksel bir başlık (taç/keçe başlık) bulunuyor. Omzunda ise kırmızı, mavi, sarı ve yeşil püsküllerden oluşan renkli bir aksesuar dikkat çekiyor. Saçları omuz hizasında, dalgalı ve koyu renk. Arka plan bulanık, tuğla desenli bir duvar ve iç mekânda bulunan insanlar seçiliyor. Kadının yüz ifadesi sıcak, neşeli ve samimi.
Fotoğraf: Medine Mamedoğlu

Kürt siyasetçi Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad -TJA) aktivisti Sebahat Tuncel, 11 Kasım’da hastaneye kaldırılan ve 28 Kasım’da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden gazeteci Dilan Karaman’a ilgili yazdı.

Sebahat Tuncel, yaşamını yitiren Karaman’ın kendisine yıllar önce gönderdiği bir mektubu kamuoyuyla paylaştı. Tuncel, Yeni Yaşam gazetesindeki yazıda, Karaman’ı “kadın özgürlük mücadelesinin içinde yer alan bir kadın” olarak anlattı, onun yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Ayrıca Tuncel, Dilan Karaman ile çalışma arkadaşlığı olmadığını ancak mektup üzerinden bir bağ kurduklarını belirtti.

Karaman’ın kendisine Vanlı bir ailenin onuncu çocuğu olduğunu yazdığını aktaran Tuncel, cezaevi idaresinin gönderilen vesikalık fotoğrafı “sakıncalı” bularak teslim etmediğini de ifade etti.

Tuncel, Karaman’ın çocukluk anılarına değindiği satırlardan bir bölüm de paylaştı, onun ölüm haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Karaman’ın yazısı

Tuncel, Karaman’ın görüşünü sormak üzere gönderdiği ve başlığını “Çocuk yalnızca kadının değil, komünün çocuğudur” koyduğu yazıyı da kamuoyuyla paylaştı.

Karaman yazısında, modern aile yapısında özellikle çalışan kadınların ağır bakım yükü altında yalnızlaştığını vurguluyor. Çekirdek aile modelinin kadınları hem ücretli iş hem de ev içi emek arasında sıkıştırdığını ifade eden Karaman, toplumsal dayanışmanın zayıflamasıyla birlikte çocuk bakımının bireysel bir soruna dönüştüğünü savunuyor.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi
Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi
28 Kasım 2025
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti
27 Kasım 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sebahat Tuncel Dilan Karaman tja
ilgili haberler
Dilan Karaman’ın şüpheli ölümü: Komisyon soruşturmada yeni detaylar paylaştı
6 Aralık 2025
/haber/dilan-karamanin-supheli-olumu-komisyon-sorusturmada-yeni-detaylar-paylasti-314246
Gazeteci Dilan Karaman'ın şüpheli ölümünü kadın örgütleri araştıracak
29 Kasım 2025
/haber/gazeteci-dilan-karaman-in-supheli-olumunu-kadin-orgutleri-arastiracak-313989
Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi
28 Kasım 2025
/haber/dilan-karaman-van-da-topraga-verildi-313945
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti
27 Kasım 2025
/haber/gazeteci-dilan-karaman-hayatini-kaybetti-313933
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dilan Karaman’ın şüpheli ölümü: Komisyon soruşturmada yeni detaylar paylaştı
6 Aralık 2025
/haber/dilan-karamanin-supheli-olumu-komisyon-sorusturmada-yeni-detaylar-paylasti-314246
Gazeteci Dilan Karaman'ın şüpheli ölümünü kadın örgütleri araştıracak
29 Kasım 2025
/haber/gazeteci-dilan-karaman-in-supheli-olumunu-kadin-orgutleri-arastiracak-313989
Dilan Karaman, Van'da toprağa verildi
28 Kasım 2025
/haber/dilan-karaman-van-da-topraga-verildi-313945
Gazeteci Dilan Karaman hayatını kaybetti
27 Kasım 2025
/haber/gazeteci-dilan-karaman-hayatini-kaybetti-313933
Sayfa Başına Git