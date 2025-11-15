Seattle Türk Film Festivali’nin Kısa Film programı üzerine

Her yıl kasım ayında, dünya çapında Türkiyeli pek çok kısa film yönetmeni ve yapımcı, bakışlarını Amerika’nın batısında, renkli kültür atmosferiyle öne çıkan Seattle’a yöneltiyor. Seattle Türk Film Festivali'nin çatısı altındaki STFF Kısa Film Programı, Anadolu’dan ilham alan ya da Türkiyeli yönetmen ve yapımcıların filmlerinden oluşan seçkisiyle, Washington eyaletinde yaşayan sinemaseverleri ve endüstri profesyonellerini bir araya getiriyor. Canlı bir kültürel alışveriş ortamı yaratarak farkındalığı, diyaloğu ve yaratıcılığı teşvik ediyor.

Bu yıl 21–23 Kasım 2025 tarihlerinde 13’üncü kez düzenlenecek festival, SIFF Cinema Uptown’da gerçekleştirilecek.

Aylar süren hazırlıkların ardından 200’den fazla başvuru arasından titizlikle seçilen filmler, yaklaşık 10 ön jüri ve 3 ana jüri tarafından değerlendiriliyor. STFF Kısa Film Programı, belgesel ve kurmaca dallarında en iyi yapımları belirleyerek kısa film dünyasında güçlü bir varlık ortaya koyuyor. Festival kısa film yapımcılarına Büyük Jüri’nin seçtiği en iyi üç filmden farklı olarak İlk Film Ödülü, Özgün Bakış Ödülü ve İzleyici Ödülleri gibi çeşitli kategorilerde ödüller sunuyor.

Öğrenci film yapımcıları atölyesi

2024 yılında STFF Kısa Film Programı, Batı Washington Üniversitesi iş birliğiyle ve Dr. Eren Odabaşı’nın moderatörlüğünde Öğrenci Film Yapımcıları Atölyesi’ni hayata geçirdi. Her yıl sürdürülmesi planlanan bu atölye, Pasifik Kuzeybatı’daki diğer yükseköğretim kurumlarına genişleme potansiyeli taşıyor.

Dr. Eren Odabaşı, dünya sineması, medya politikası ve auteur teorisi üzerine akademik çalışmaları bulunan bir öğretim üyesi olmasının yanı sıra, Türkiye’nin köklü film dergisi Altyazı’da da film eleştirileri kaleme alıyor. Berlinale Yetenek Programı’na iki kez davet edilen ve 2013 yılında Cannes Film Festivali – Semaine de la Critique (Eleştirmenler Haftası) bölümünde jüri üyeliği yapan Odabaşı, sinema öğrencileri ile genç yönetmenler arasında köprü kuran bu atölyeye öncülük ediyor.

Bu atölye, Türkiye ile Pasifik Kuzeybatı arasındaki kültürel etkileşimi güçlendirirken, genç film yapımcılarına yaratıcı yolculuklarında rehberlik etmeyi hedefliyor.

STFF’in en büyük amacı, yalnızca dinamik bir kültürlerarası etkileşim ortamı yaratmak değil; aynı zamanda yönetmenleri ve oyuncuları desteklemektir. Festival, deneyimli filmcilerin yanı sıra genç sinemacılara da yeteneklerini sergileme fırsatı sunmayı, yenilikçi ve deneysel hikâye anlatımına zemin hazırlamayı ve sosyal meselelere sinema aracılığıyla dikkat çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenlerin gözünden STFF

2014 yılında STFF’in ilk kısa film ödülünü kazanan Deniz Özden ve daha sonraki yıllarda festivale iki filmle katılan Volkan Güney Eker bu festivalin kariyerlerindeki önemini vurguladılar. “Bıraktığın Yerden” filmiyle ödül alan Volkan Güney Eker STFF’in filmleri seyirciyle buluşturma konusundaki rolünü şöyle anlattı:

“Bu festivale farklı yıllarda iki filmimle katılma fırsatım oldu. Her iki seferde de filmlerimi göstermek bana özel anlar yaşattı ve değerli insanlarla tanışmamı sağladı. STFF, seyirci deneyimini yönetmenlere hissettiren, benim açımdan en özel atmosferi olan festivallerden biri.”

Bu yıl Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan ve festivale konuk olacak Morî filminin yönetmeni Yakup Tekintanğaç kısa film festivallerinin önemini şöyle vurguladı:

“Kısa filmler ticari işler olmadığı için tek gösterim alanları festivaller oluyor. Hatta dijital platformlara filmi satabilmeniz için bile festival dolaşma karnesine bakıyorlar. Bu yüzden festivaller özellikle kısa filmler için çok önemli mecralar.”

Tekintanğaç ayrıca kısa filmlerin artık “öğrenci işi” olarak görülmesi yönündeki algının değişmeye başladığını; ticari bağı olmaması nedeniyle kısa filmlerin daha özerk bir alanda konumlandığını ve Türkiye dâhil birçok ülkede çok güçlü kısa filmler üretildiğini belirtti.

2025 ödülleri STFF’in kalbinde, gönüllülerinin tutkusu ve topluluk ruhuyla şekillenen Kısa Film Programı, bu yıl da kültürel alışverişe zenginlik katacak. Kısa filme dair tartışmalara ilham veren bir alan sunarak festival geleneğini sürdürecek olan program kapsamında, ödül almış filmlerin yanı sıra 120 film arasından seçilen toplam 15 kısa film seyirciyle buluşacak. Bu yıl toplam altı kısa film ödüllendirildi. Büyük Jüri Ödülü’nü Morî filmiyle Yakup Tekintanğaç aldı. İkincilik Ödülü, Neredeyse Kesinlikle Yanlış filmiyle Cansu Baydar’a verildi. Üçüncülük Ödülü ise Cennetsiz filmiyle Merve Bozcu’nun oldu. Kanada’dan katılan Özgün Gündüz, Burcu'nun Melekleri belgeseliyle Mansiyon Ödülü’nü aldı. Ayrıca Hazal Beril Çam, Sinek Gibi filmiyle İlk Film Ödülü’nü alırken; Doğa Kılcıoğlu Esen, Kirpik filmiyle Özgün Bakış Ödülü’nün sahibi oldu.

(NS/TY)