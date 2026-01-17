SDG’yle gerilimin gölgesinde Eş-Şara’dan ‘Kürt’ açılımı

Suriye’de geçici hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki askeri gerginlik sürerken, Şam'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Suriyeli Kürtlerin kültürel, dilsel ve yurttaşlık haklarını düzenleyen bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımladı.

Buna göre Kürtçe ulusal dil olarak tanındı, 1962’de 'yabancılar' ve 'kayıtsızlar' olarak tanımlanan Kürtlere vatandaşlığı iade edildi, Newroz da ulusal bayram ilan edildi.

Eş-Şara, Kürtleri Suriye halkının “temel ve asli bir parçası” olarak tanımlayarak devlet nezdinde, kültürel ve dilsel çeşitliliği koruma taahhüdünde bulundu. Kürtlerin Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğu belirtti.

Eş-Şara’nın imzaladığı kararnamenin maddeleri şöyle:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): "Nevruz Bayramı" (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

"Birlikte dönelim, birlikte inşa edelim"

Ahmed eş-Şara, kararnameyle eş zamanlı yayımladığı video mesajda, Suriyeli Kürtlere çağrıda bulundu.

Kürtlerin “fitne amaçlı söylemlere” itibar etmemesi gerektiğini söyledi ve zorla yerinden edilenlerin, silah bırakma şartı dışında herhangi bir koşul olmaksızın güvenli şekilde geri dönebileceğini belirtti.

Suriye toplumunun farklı etnik ve kültürel bileşenlerden oluştuğunu ifade eden Eş-Şara, devletin hiçbir toplumsal kesimi dışlamadığını savundu. Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşları Suriye’nin yeniden inşa sürecine katılmaya ve ülkenin birliğini birlikte korumaya davet etti.

1962 Haseke nüfus sayımına dair “Hakikat ve Adalet için Suriyeliler (Syrians for Truth and Justice)" tarafından hazırlanan araştırma raporu “Kendi Vatanlarında Yabancılar” için tıklayın.

(HA)