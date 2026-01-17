ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.01.2026 10:52 17 Ocak 2026 10:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.01.2026 11:12 17 Ocak 2026 11:12
Okuma Okuma:  2 dakika

SDG’yle gerilimin gölgesinde Eş-Şara’dan ‘Kürt’ açılımı

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın imzaladığı kararnameyle Kürtçe ulusal dil olarak tanınırken, 1962’de Haseke'deki nüfus sayımıyla getirilen kararlar iptal edilerek Kürtlere vatandaşlık hakkı iade edildi. Newroz ise ülke genelinde resmî bayram ilan edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SDG’yle gerilimin gölgesinde Eş-Şara’dan ‘Kürt’ açılımı
Fotoğraf: SANA

Suriye’de geçici hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki askeri gerginlik sürerken, Şam'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Suriyeli Kürtlerin kültürel, dilsel ve yurttaşlık haklarını düzenleyen bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımladı.

Buna göre Kürtçe ulusal dil olarak tanındı, 1962’de 'yabancılar' ve 'kayıtsızlar' olarak tanımlanan Kürtlere vatandaşlığı iade edildi, Newroz da ulusal bayram ilan edildi.

Eş-Şara, Kürtleri Suriye halkının “temel ve asli bir parçası” olarak tanımlayarak devlet nezdinde, kültürel ve dilsel çeşitliliği koruma taahhüdünde bulundu. Kürtlerin Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir unsuru olduğu belirtti.

Eş-Şara’nın imzaladığı kararnamenin maddeleri şöyle:

  • Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.
  • Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.
  • Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.
  • Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.
  • Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.
  • Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.
  • Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

"Birlikte dönelim, birlikte inşa edelim"

Ahmed eş-Şara, kararnameyle eş zamanlı yayımladığı video mesajda, Suriyeli Kürtlere çağrıda bulundu.

Kürtlerin “fitne amaçlı söylemlere” itibar etmemesi gerektiğini söyledi ve zorla yerinden edilenlerin, silah bırakma şartı dışında herhangi bir koşul olmaksızın güvenli şekilde geri dönebileceğini belirtti.

Suriye toplumunun farklı etnik ve kültürel bileşenlerden oluştuğunu ifade eden Eş-Şara, devletin hiçbir toplumsal kesimi dışlamadığını savundu. Cumhurbaşkanı, tüm vatandaşları Suriye’nin yeniden inşa sürecine katılmaya ve ülkenin birliğini birlikte korumaya davet etti.

1962 Haseke nüfus sayımına dair “Hakikat ve Adalet için Suriyeliler (Syrians for Truth and Justice)" tarafından hazırlanan araştırma raporu “Kendi Vatanlarında Yabancılar” için tıklayın.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ahmed eş-şara Suriye Kürtler
ilgili haberler
326 yurttaştan Meclis'e 'Suriye' çağrısı: "Barış derken yeni savaşlar istemiyoruz"
7 Ocak 2026
/haber/326-yurttastan-meclis-e-suriye-cagrisi-baris-derken-yeni-savaslar-istemiyoruz-315328
Suriye: Halep'te "askeri hedef" ilan edilen Kürt mahallelerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı
7 Ocak 2026
/haber/suriye-halep-te-askeri-hedef-ilan-edilen-kurt-mahallelerinde-sokaga-cikma-yasagi-baslatildi-315353
Halep: Kürt mahalleleri çevresindeki kuşatma daralıyor
9 Ocak 2026
/haber/halep-kurt-mahalleleri-cevresindeki-kusatma-daraliyor-315406
AB heyeti Şam’da: "Avrupa, Suriye’nin toparlanması için elinden geleni yapacak"
9 Ocak 2026
/haber/ab-heyeti-samda-avrupa-suriyenin-toparlanmasi-icin-elinden-geleni-yapacak-315447
Özerk Yönetim’den Eş-Şara’ya: Geçici kararnamelerle haklar korunamaz
Bugün 14:21
/haber/ozerk-yonetimden-es-saraya-gecici-kararnamelerle-haklar-korunamaz-315709
Öcalan’ın yeni yıl mesajında Suriye meselesine ilişkin Türkiye’ye çağrı
30 Aralık 2025
/haber/ocalanin-yeni-yil-mesajinda-suriye-meselesine-iliskin-turkiyeye-cagri-315071
Suriye: Şam Yönetimi Lazkiye'de gece sokağa çıkma yasağı ilan etti
30 Aralık 2025
/haber/suriye-sam-yonetimi-lazkiye-de-gece-sokaga-cikma-yasagi-ilan-etti-315087
Eş-Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz
9 Ocak 2026
/haber/es-sara-barzaniyi-aradi-kurtlerin-tum-haklarini-garanti-ediyoruz-315453
Suriye ordusu Deyr Hafir'e girmeye başladı
Bugün 10:43
/haber/suriye-ordusu-deyr-hafir-e-girmeye-basladi-315700
Halep’teki Kürt mahalleleri ve 1 Nisan Anlaşması
8 Ocak 2026
/haber/halepteki-kurt-mahalleleri-ve-1-nisan-anlasmasi-315383
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
326 yurttaştan Meclis'e 'Suriye' çağrısı: "Barış derken yeni savaşlar istemiyoruz"
7 Ocak 2026
/haber/326-yurttastan-meclis-e-suriye-cagrisi-baris-derken-yeni-savaslar-istemiyoruz-315328
Suriye: Halep'te "askeri hedef" ilan edilen Kürt mahallelerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı
7 Ocak 2026
/haber/suriye-halep-te-askeri-hedef-ilan-edilen-kurt-mahallelerinde-sokaga-cikma-yasagi-baslatildi-315353
Halep: Kürt mahalleleri çevresindeki kuşatma daralıyor
9 Ocak 2026
/haber/halep-kurt-mahalleleri-cevresindeki-kusatma-daraliyor-315406
AB heyeti Şam’da: "Avrupa, Suriye’nin toparlanması için elinden geleni yapacak"
9 Ocak 2026
/haber/ab-heyeti-samda-avrupa-suriyenin-toparlanmasi-icin-elinden-geleni-yapacak-315447
Özerk Yönetim’den Eş-Şara’ya: Geçici kararnamelerle haklar korunamaz
Bugün 14:21
/haber/ozerk-yonetimden-es-saraya-gecici-kararnamelerle-haklar-korunamaz-315709
Öcalan’ın yeni yıl mesajında Suriye meselesine ilişkin Türkiye’ye çağrı
30 Aralık 2025
/haber/ocalanin-yeni-yil-mesajinda-suriye-meselesine-iliskin-turkiyeye-cagri-315071
Suriye: Şam Yönetimi Lazkiye'de gece sokağa çıkma yasağı ilan etti
30 Aralık 2025
/haber/suriye-sam-yonetimi-lazkiye-de-gece-sokaga-cikma-yasagi-ilan-etti-315087
Eş-Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz
9 Ocak 2026
/haber/es-sara-barzaniyi-aradi-kurtlerin-tum-haklarini-garanti-ediyoruz-315453
Suriye ordusu Deyr Hafir'e girmeye başladı
Bugün 10:43
/haber/suriye-ordusu-deyr-hafir-e-girmeye-basladi-315700
Halep’teki Kürt mahalleleri ve 1 Nisan Anlaşması
8 Ocak 2026
/haber/halepteki-kurt-mahalleleri-ve-1-nisan-anlasmasi-315383
Sayfa Başına Git