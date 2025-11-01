ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2025 17:11
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2025 17:11
1 dk Okuma

SDG’den Rakka’da IŞİD’e karşı operasyon

Bölge, 2017’de Suriye Demokratik Güçleri ve Koalisyon güçleri tarafından IŞİD’in kontrolünden alınmıştı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SDG’den Rakka’da IŞİD’e karşı operasyon
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, sabah saatlerinde Kuzey ve Doğu Suriye’nin Rakka kentinde “güvenlik” operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, SDG, operasyonun Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle IŞİD’in “hücre yapılanmaları”na karşı yürütüldüğünü açıkladı.

Rakka, Suriye iç savaşının en yoğun yaşandığı bölgelerden biriydi. 2017 yılında SDG ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin ortak operasyonuyla IŞİD’in kontrolünden alındı. Ancak IŞİD, özellikle şehir merkezinden uzak kırsal alanlarda ve yeraltı hücre yapılanmaları aracılığıyla yeniden faaliyet göstermeye çalışıyor.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
sdg rakka IŞİD Koalisyon güçleri
