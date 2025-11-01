SDG’den Rakka’da IŞİD’e karşı operasyon

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, sabah saatlerinde Kuzey ve Doğu Suriye’nin Rakka kentinde “güvenlik” operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, SDG, operasyonun Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle IŞİD’in “hücre yapılanmaları”na karşı yürütüldüğünü açıkladı.

Rakka, Suriye iç savaşının en yoğun yaşandığı bölgelerden biriydi. 2017 yılında SDG ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin ortak operasyonuyla IŞİD’in kontrolünden alındı. Ancak IŞİD, özellikle şehir merkezinden uzak kırsal alanlarda ve yeraltı hücre yapılanmaları aracılığıyla yeniden faaliyet göstermeye çalışıyor.

(TY)