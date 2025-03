SDG ve Şam yönetimi anlaşmasına tepkiler

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında dün (10 Mart) “SDG’nin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kurumlarına entegre edilmesini öngören, Suriye topraklarının bütünlüğünü vurgulayan ve bölünmeyi reddeden” bir anlaşma imzalandı.

Şam Başkanlık Sarayı'nda imzalanan sekiz maddelik anlaşmaya gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Dış İlişkiler Sözcüsü Salih Müslim: “Biz bu kadar savaştık ve bu kadar mücadele ettik. Sonuçta artık her şeye ortak oluyoruz, bunu diyebiliriz. Bu devletin her şeyine ortak oluyoruz. Yönetimine, anayasasına, yaşamına, ekonomisine, her şeyine ortak oluyoruz. Çatışmalar ve çetelerin yaptıkları kanun dışı olacaktır. Bu saldırılara birlikte karşı koyacağız. Kimse bunların devletin bir gücü olduğunu söyleyemez. Çünkü onlar çetedir ve kanun dışıdır. Çeteler saldırılarına devam ederse birlikte savaşmayı gerektirir.

“Sınırlarımızda bulunan -mesela Nisêbîn ve Til Koçer gibi- kapıları beraber yöneteceğiz. Buralardan gelen gelirlerin dağılımına, yönetimine birlikte karar vereceğiz. Suriye'nin vatandaşları, din ve ırk ayrımı gözetilmeden eşit sayılacak. Mesela kimse ben 'Êzidîleri kabul etmiyorum' diyemeyecek. Veya onları Müslümanlığa zorlayamayacak. Büyük bir demokratik yönetim ile herkes istediği gibi yaşayacak. Bu anlamda büyük bir kazanım. Hem Aleviler için hem Dürziler için hem Êzidîler için hem Hıristiyanlar için büyük bir kazanım.”

Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Başkanı Bafıl Celal Talabani: “Sayın Mazlum Abdi ve Ahmed Şara arasında varılan anlaşmayı içtenlikle selamlıyorum. Bu, yeni Suriye’de ortak yaşamı ve dayanışmayı güçlendirecek önemli ve değerli bir adımdır. Siyasi istikrarı ve güvenliği sağlamanın en doğru yolu budur. En başından beri bu tür adımların atılması gerektiğini vurguladık. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Rojava’daki halkımızın ve tüm toplulukların haklarını koruyan bu adımın, demokratik bir ülkenin inşası için yeni bir başlangıç olmasını umuyor, halkın taleplerinin ve anayasal çerçevenin temel alındığı bir mücadele ve ortaklık sürecinin başlamasını temenni ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Mazlum Abdi kardeşimin bölgede barış ve istikrara yönelik çabalarını destekliyorum.”

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani: “Bu anlaşma, geleceğe yönelik uygun bir yol haritası ve istikrarlı bir geçiş sürecinin temeli olacaktır. Özgür ve gelişmiş bir Suriye’nin inşası için birlikte etkin bir şekilde çalışmaya kararlıyız.”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “Demokratik bir Suriye’nin inşası emin olun en fazla Türkiye’ye kazandırır. Oradaki tekçi rejimden kaynaklı bugüne kadar yok sayılan kimliklere, inançlara kazandırır. Bölgeye kazandırır. Bu mutabakat aynı zamanda Sayın Öcalan’ın yapmış olduğu çağrıya da uygun bir mutabakattı. Umarım burada olduğu gibi orada da başarıya ulaşır. Artık başta Türkiye ve Suriye olmak üzere Ortadoğu’da bu demokratik zemin model olur, örnek olur, çatışma ve şiddet yerine diyalog ve müzakere ile bütün farklılıkların kardeşçe, eşitçe, bir arada olduğu Ortadoğu olur.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel: “Bu konunun netleştirilmesi gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde geçici hükümeti destekleyecek çalışmaları doğru buluruz. Biz ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ediyoruz. Bu anlaşmanın Alevilere nasıl bir teminat vereceği de çok önemlidir.”

Öte yandan, anlaşmaya Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün gibi Arap ülkelerinden de destek geldi. (TY)