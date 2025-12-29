SDG ve Şam görüşmesi ertelendi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Genel Komutan Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye heyetinin bugün Şam’a yapacağı ziyaretin programının değiştiğini duyurdu.

Açıklamada, ziyaretin iptal edilmediği, yalnızca lojistik ve teknik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği vurgulandı.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

“Hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil”

Erteleme kararının ardından taraflar arasındaki koordinasyonun sürdüğü ve her iki taraf için uygun yeni bir tarihin mutabakatla belirleneceği ifade edildi.

SDG, ertelemenin diyalog sürecini etkilemediğini belirterek şöyle dedi:

“Bu erteleme, ziyaretle bağlantılı lojistik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. İletişim kanallarında veya belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”

(TY)