ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:13 29 Aralık 2025 13:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.12.2025 13:19 29 Aralık 2025 13:19
Okuma Okuma:  1 dakika

SDG ve Şam görüşmesi ertelendi

SDG, yaptığı açıklamada ziyaretin iptal edilmediğini, yalnızca lojistik ve teknik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
SDG ve Şam görüşmesi ertelendi
Mazlum Abdi ve Ahmed eş-Şara 10 Mart Anlaşması’nı imzalarken, (Fotoğraf: SANA)

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Genel Komutan Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye heyetinin bugün Şam’a yapacağı ziyaretin programının değiştiğini duyurdu.

Açıklamada, ziyaretin iptal edilmediği, yalnızca lojistik ve teknik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği vurgulandı.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
10 Mart 2025

“Hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil”

Erteleme kararının ardından taraflar arasındaki koordinasyonun sürdüğü ve her iki taraf için uygun yeni bir tarihin mutabakatla belirleneceği ifade edildi.

SDG, ertelemenin diyalog sürecini etkilemediğini belirterek şöyle dedi:

“Bu erteleme, ziyaretle bağlantılı lojistik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. İletişim kanallarında veya belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
SDG-Şam anlaşması Mazlum Abdi ahmed eş-şara
ilgili haberler
Suriye Dışişleri: SDG’yle görüşmeler somut sonuçlar üretmedi
26 Aralık 2025
/haber/suriye-disisleri-sdgyle-gorusmeler-somut-sonuclar-uretmedi-314984
Mazlum Abdi: Entegrasyon için Şam ile uzlaşmaya vardık
25 Aralık 2025
/haber/mazlum-abdi-entegrasyon-icin-sam-ile-uzlasmaya-vardik-314937
Salih Müslim: Türkiye'nin "PKK'liler, PYD'ye katılır" kaygısı bitmeli, bizim gücümüz bize yetiyor
25 Aralık 2025
/haber/salih-muslim-turkiye-nin-pkk-liler-pyd-ye-katilir-kaygisi-bitmeli-bizim-gucumuz-bize-yetiyor-314897
BÖLGENİN SAVUNMASI SDG'DE KALIYOR
SDG ve Şam Yönetimi arasındaki askeri entegrasyon anlaşmasının maddeleri belli oldu
24 Aralık 2025
/haber/sdg-ve-sam-yonetimi-arasindaki-askeri-entegrasyon-anlasmasinin-maddeleri-belli-oldu-314870
SDG İLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ BEYANLAR
Suriye Dışişleri Bakanı: "SDG'den entegrasyon önerimize dün yanıt aldık"
22 Aralık 2025
/haber/suriye-disisleri-bakani-sdg-den-entegrasyon-onerimize-dun-yanit-aldik-314810
Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
22 Aralık 2025
/haber/hakan-fidan-sdgnin-ilerleme-kaydetmeye-niyeti-olmadigini-goruyoruz-314801
HAKAN FİDAN "SABRIMIZ TÜKENİYOR" DERKEN
SDG Şam'la askeri entegrasyon anlaşmasına varıldığını doğruladı
18 Aralık 2025
/haber/sdg-sam-la-askeri-entegrasyon-anlasmasina-varildigini-dogruladi-314678
Mazlum Abdi: Öcalan’la temasımız oldu; Türkiye, İmralı’yı ziyaretimizden korkmamalı
24 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanla-temasimiz-oldu-turkiye-imraliyi-ziyaretimizden-korkmamali-313820
Cengiz Çandar: Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’i Türkiye’de görmek şaşırtıcı olmayabilir
19 Kasım 2025
/haber/cengiz-candar-mazlum-abdi-ve-ilham-ahmedi-turkiyede-gormek-sasirtici-olmayabilir-313689
Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-icin-bir-tehdit-degiliz-olmayacagiz-313666
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Suriye Dışişleri: SDG’yle görüşmeler somut sonuçlar üretmedi
26 Aralık 2025
/haber/suriye-disisleri-sdgyle-gorusmeler-somut-sonuclar-uretmedi-314984
Mazlum Abdi: Entegrasyon için Şam ile uzlaşmaya vardık
25 Aralık 2025
/haber/mazlum-abdi-entegrasyon-icin-sam-ile-uzlasmaya-vardik-314937
Salih Müslim: Türkiye'nin "PKK'liler, PYD'ye katılır" kaygısı bitmeli, bizim gücümüz bize yetiyor
25 Aralık 2025
/haber/salih-muslim-turkiye-nin-pkk-liler-pyd-ye-katilir-kaygisi-bitmeli-bizim-gucumuz-bize-yetiyor-314897
BÖLGENİN SAVUNMASI SDG'DE KALIYOR
SDG ve Şam Yönetimi arasındaki askeri entegrasyon anlaşmasının maddeleri belli oldu
24 Aralık 2025
/haber/sdg-ve-sam-yonetimi-arasindaki-askeri-entegrasyon-anlasmasinin-maddeleri-belli-oldu-314870
SDG İLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ BEYANLAR
Suriye Dışişleri Bakanı: "SDG'den entegrasyon önerimize dün yanıt aldık"
22 Aralık 2025
/haber/suriye-disisleri-bakani-sdg-den-entegrasyon-onerimize-dun-yanit-aldik-314810
Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
22 Aralık 2025
/haber/hakan-fidan-sdgnin-ilerleme-kaydetmeye-niyeti-olmadigini-goruyoruz-314801
HAKAN FİDAN "SABRIMIZ TÜKENİYOR" DERKEN
SDG Şam'la askeri entegrasyon anlaşmasına varıldığını doğruladı
18 Aralık 2025
/haber/sdg-sam-la-askeri-entegrasyon-anlasmasina-varildigini-dogruladi-314678
Mazlum Abdi: Öcalan’la temasımız oldu; Türkiye, İmralı’yı ziyaretimizden korkmamalı
24 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-ocalanla-temasimiz-oldu-turkiye-imraliyi-ziyaretimizden-korkmamali-313820
Cengiz Çandar: Mazlum Abdi ve İlham Ahmed’i Türkiye’de görmek şaşırtıcı olmayabilir
19 Kasım 2025
/haber/cengiz-candar-mazlum-abdi-ve-ilham-ahmedi-turkiyede-gormek-sasirtici-olmayabilir-313689
Mazlum Abdi: Türkiye için bir tehdit değiliz, olmayacağız
19 Kasım 2025
/haber/mazlum-abdi-turkiye-icin-bir-tehdit-degiliz-olmayacagiz-313666
Sayfa Başına Git