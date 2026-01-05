SDG: Şam’la askeri entegrasyon görüşmeleri sürecek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Merkezi, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derîk ve Sîpan Hemo'nun Suriye geçiş hükümetiyle Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmede askeri entegrasyon konusunun ele alındığı belirtilirken taraflar arasında sonuç alıncaya kadar görüşmelerin süreceği belirtildi.

SDG heyeti Şam’da

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Demokratik Suriye Güçleri komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Şam hükümetinin yetkilileriyle bir toplantı yaptı ve resmi bir diyalog çerçevesinde askeri güçlerin birleştirilmesi konusu ele alındı. İki taraf, sonuçlara ulaşılana kadar resmi bir çerçevede bu konuyu tartışmak ve takip etmek için gelecek dönemde toplantıların devam etmesi üzerinde anlaştı" ifadeleri kullanıldı.

Şam'da dün gerçekleşen görüşmede, IŞİD karşıtı koalisyon komutanlarından Kevin J. Lambert’in de yer almıştı.

Toplantının ardından sosyal medya ve bazı medya mecralarında toplantının sonuçlarına dair birçok iddia ortaya atılmış ancak, SDG Basın Sözcüsü Ferhat Şami bu iddiaları yalanlamıştı.

(AB)