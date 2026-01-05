ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 09:41
 SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 11:01
Okuma:  1 dakika

SDG: Şam’la askeri entegrasyon görüşmeleri sürecek

SDG Basın Merkezi, Mazlum Abdi ve komutanlık üyelerinin Suriye geçiş hükümetiyle askeri güçlerin birleştirilmesi başlığıyla yürüttüğü resmi diyaloğun sonuç alıncaya kadar devam edeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
SDG: Şam’la askeri entegrasyon görüşmeleri sürecek

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Merkezi, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derîk ve Sîpan Hemo'nun Suriye geçiş hükümetiyle Şam'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmede askeri entegrasyon konusunun ele alındığı belirtilirken taraflar arasında sonuç alıncaya kadar görüşmelerin süreceği belirtildi.

SDG heyeti Şam’da
SDG heyeti Şam’da
4 Ocak 2026

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Demokratik Suriye Güçleri komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Şam hükümetinin yetkilileriyle bir toplantı yaptı ve resmi bir diyalog çerçevesinde askeri güçlerin birleştirilmesi konusu ele alındı. İki taraf, sonuçlara ulaşılana kadar resmi bir çerçevede bu konuyu tartışmak ve takip etmek için gelecek dönemde toplantıların devam etmesi üzerinde anlaştı" ifadeleri kullanıldı.

Şam'da dün gerçekleşen görüşmede, IŞİD karşıtı koalisyon komutanlarından Kevin J. Lambert’in de yer almıştı.

Toplantının ardından sosyal medya ve bazı medya mecralarında toplantının sonuçlarına dair birçok iddia ortaya atılmış ancak, SDG Basın Sözcüsü Ferhat Şami bu iddiaları yalanlamıştı.

(AB)

suriye demokratik güçleri sdg SDG-Şam anlaşması 10 Mart Anlaşması Sozdar Derîk Mazlum Abdi
