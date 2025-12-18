Suriye Demokratik Güçleri (SDG), önceki gün Suriye Demokratik Meclisi (MSD) İlişkiler Ofisi Eş Başkanı Hasan Muhammed Ali'nin yaptığı açıklamayı doğrulayarak, "Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde kalması konusunda ön anlaşmaya varıldı[ğını]" açıkladı.

Suriye Demokratik Güçlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

SDG'ye bağlı üç tümen Suriye ordusu bünyesinde kalacak

Müzakere sürecindeki son gelişmeler: Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde bulundurulması konusunda ön anlaşmaya varıldı. Her iki taraftan uzman komiteler aracılığıyla, roller ve organizasyon yapısıyla ilgili ayrıntıları müzakere etmek üzere teknik görüşmeler sürüyor ve önümüzdeki dönemde somut adımların atılması bekleniyor.

İstikrarı sağlamanın en gerçekçi seçeneği olarak görüldüğünden, diyaloga dayalı bir siyasal çözüme yönelik olan bu yol açık uluslararası desteğe sahiptir. Somut ilerleme kaydedilebilmesi, medyada gerilimin tırmandırılması ve nefret söyleminden kaçınılmasını, ve Suriye'de sürdürülebilir bir çözüm inşasının tek yolu olarak karşılıklı anlayış ve ortaklığa odaklanılmasını gerektiriyor.