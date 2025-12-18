SDG Şam'la askeri entegrasyon anlaşmasına varıldığını doğruladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), önceki gün Suriye Demokratik Meclisi (MSD) İlişkiler Ofisi Eş Başkanı Hasan Muhammed Ali'nin yaptığı açıklamayı doğrulayarak, "Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde kalması konusunda ön anlaşmaya varıldı[ğını]" açıkladı.
KIŞKIRTMALAR SÜRERKEN
SDG, Şam ile Doğu Suriye'de birlik bulundurma konusunda anlaştıklarını açıkladı
Suriye Demokratik Güçlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
SDG'ye bağlı üç tümen Suriye ordusu bünyesinde kalacak
Müzakere sürecindeki son gelişmeler: Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde bulundurulması konusunda ön anlaşmaya varıldı. Her iki taraftan uzman komiteler aracılığıyla, roller ve organizasyon yapısıyla ilgili ayrıntıları müzakere etmek üzere teknik görüşmeler sürüyor ve önümüzdeki dönemde somut adımların atılması bekleniyor.
İstikrarı sağlamanın en gerçekçi seçeneği olarak görüldüğünden, diyaloga dayalı bir siyasal çözüme yönelik olan bu yol açık uluslararası desteğe sahiptir. Somut ilerleme kaydedilebilmesi, medyada gerilimin tırmandırılması ve nefret söyleminden kaçınılmasını, ve Suriye'de sürdürülebilir bir çözüm inşasının tek yolu olarak karşılıklı anlayış ve ortaklığa odaklanılmasını gerektiriyor.
Recent developments in the negotiation track:— North and East Syria Communication (@nes_comm) December 18, 2025
A preliminary agreement has been reached to keep three divisions affiliated with the Syrian Democratic Forces (SDF) within the military structure of the Syrian army.
Technical discussions are ongoing through specialized committees…
Hakan Fidan: "SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalı"
Suriye Demokratik Güçşleri'nin Şam'daki Geçiş Yönetimiyle "anlaşmaya varıldığı" açıklamalarına karşın Dışişler Bakanı Hakan Fidan bugün TRT'nin İngilizce yayın yapan uluslararası kanalı TRT World'e verdiği söyleşide SDG'nin ABD ve İsrail'e güvenerek süreci geciktirme gayretinde olduğunu ileri sürdü.
"Biz, Suriyeliler ve bazı diğer ortaklar, isimlerini vermek istemiyorum, topluca SDG'nin daha fazla zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor. Bence kendileri için başka fırsatlar umut ediyorlar, belki başka bir bölgesel kriz şeklinde, belki de İsrail'in Suriye ve diğer yerlere yönelik yayılmacı politikaları nedeniyle. Bu yüzden, bence iyi olan şey, Amerikalı ortaklarımızın bu sürecin tamamlanması gerektiğinin çok iyi farkında olmaları çünkü bu, ülkenin birliği için çok önemli." diye konuştu.
Fidan ayrıca müdahale seçeneğinin de gündemde olduğunu ima etti:
"Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması'na bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler. Herkes, bu anlaşmayı gecikmeden ve çarpıtmadan yerine getirmelerini bekliyor çünkü bu anlaşmadan sapma görmek istemiyoruz. Günün sonunda, biliyorsunuz, Şam'daki Suriyeli ortaklarımız da bunun ulusal birlikleri için çok önemli bir adım olduğunu görüyorlar."
(AEK)