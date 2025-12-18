ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:51 18 Aralık 2025 22:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 23:59 18 Aralık 2025 23:59
Okuma Okuma:  3 dakika

HAKAN FİDAN "SABRIMIZ TÜKENİYOR" DERKEN

SDG Şam'la askeri entegrasyon anlaşmasına varıldığını doğruladı

Suriye Demokratik Güçleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, üç SDG tümeninin Suriye Ordusu bünyesinde varlığını sürdürmesinde anlaşmaya varıldığı teyit edilirken Dışişleri Bakanı Fidan "terörist" dediği SDG'yi 10 Mart anlaşmasına uymaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

SDG Şam'la askeri entegrasyon anlaşmasına varıldığını doğruladı
Suriye Geçiş Yönetimi Başkanı Ahmed eş-Şara ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi 10 Mart mutabakatını imzalarken/Fotoğraf:SANA

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), önceki gün Suriye Demokratik Meclisi (MSD) İlişkiler Ofisi Eş Başkanı Hasan Muhammed Ali'nin yaptığı açıklamayı doğrulayarak, "Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde kalması konusunda ön anlaşmaya varıldı[ğını]" açıkladı.

Suriye Demokratik Güçlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

SDG'ye bağlı üç tümen Suriye ordusu bünyesinde kalacak

Müzakere sürecindeki son gelişmeler: Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde bulundurulması konusunda ön anlaşmaya varıldı. Her iki taraftan uzman komiteler aracılığıyla, roller ve organizasyon yapısıyla ilgili ayrıntıları müzakere etmek üzere teknik görüşmeler sürüyor ve önümüzdeki dönemde somut adımların atılması bekleniyor.

İstikrarı sağlamanın en gerçekçi seçeneği olarak görüldüğünden, diyaloga dayalı bir siyasal çözüme yönelik olan bu yol açık uluslararası desteğe sahiptir. Somut ilerleme kaydedilebilmesi, medyada gerilimin tırmandırılması ve nefret söyleminden kaçınılmasını, ve Suriye'de sürdürülebilir bir çözüm inşasının tek yolu olarak karşılıklı anlayış ve ortaklığa odaklanılmasını gerektiriyor.

Hakan Fidan: "SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalı"

Suriye Demokratik Güçşleri'nin Şam'daki Geçiş Yönetimiyle "anlaşmaya varıldığı" açıklamalarına karşın Dışişler Bakanı Hakan Fidan bugün TRT'nin İngilizce yayın yapan uluslararası kanalı TRT World'e verdiği söyleşide  SDG'nin ABD ve İsrail'e güvenerek süreci geciktirme gayretinde olduğunu ileri sürdü.

"Biz, Suriyeliler ve bazı diğer ortaklar, isimlerini vermek istemiyorum, topluca SDG'nin daha fazla zaman kazanmaya çalıştığını düşünüyor. Bence kendileri için başka fırsatlar umut ediyorlar, belki başka bir bölgesel kriz şeklinde, belki de İsrail'in Suriye ve diğer yerlere yönelik yayılmacı politikaları nedeniyle. Bu yüzden, bence iyi olan şey, Amerikalı ortaklarımızın bu sürecin tamamlanması gerektiğinin çok iyi farkında olmaları çünkü bu, ülkenin birliği için çok önemli." diye konuştu.

Fidan ayrıca müdahale seçeneğinin de gündemde olduğunu ima etti:

"Tekrar askeri yollara başvurmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak SDG, ilgili aktörlerin sabrının tükenmekte olduğunu anlamalıdır. 10 Mart Anlaşması'na bağlılıklarını yerine getirmeleri gereken bir noktaya gelmeliler. Herkes, bu anlaşmayı gecikmeden ve çarpıtmadan yerine getirmelerini bekliyor çünkü bu anlaşmadan sapma görmek istemiyoruz. Günün sonunda, biliyorsunuz, Şam'daki Suriyeli ortaklarımız da bunun ulusal birlikleri için çok önemli bir adım olduğunu görüyorlar."

(AEK)

Haber Yeri
Qamişlo
suriye demokratik güçleri Suriye Geçiş Yönetimi Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi entegrasyon
