SDG, Şam ile Doğu Suriye'de birlik bulundurma konusunda anlaştıklarını açıkladı

Merkezi Erbil'deki Rûdaw Radyo Rojava Masası Müdürü Hüseyin Ömer'in sunduğu "Üçüncü Göz" (Çavê Sêyem) podcast'ine konuk olan MSD lişkiler Ofisi Eş Başkanı Hasan Muhammed Ali, yayında Şam ile yürütülen müzakerelerin detaylarını paylaştı.

Şam üç birliğin varlığına rıza gösteriyor

Ali, "Suriye hükümeti daha önce SDG mensuplarının bireysel olarak orduya katılmasını talep ediyordu. Ancak şimdi SDG'nin elindeki yazılı öneride, hükümetin SDG bünyesindeki üç birliğin varlığına rıza gösterdiği belirtiliyor" dedi.

Hasan Muhammed Ali Şam'daki Suriye Geçiş Yönetimi hükümetinin SDG'nin "tek güç" olan Suriye ordusu bünyesinde varlık göstermesini kabul ettiğini vurguladı.

Türkiye medyasına göre Rojava'ya askeri harekatın eli kulağında

Şam ve Rojava arasında bu diyalog sürerken Erdoğan'ın "Suriye'de ayak direnmesi halinde krize dönüşme riski barındıran 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz" sözüne göndermede bulunan Sözcü gazetesi, "Süre daralıyor! 15 gün kaldı, 80 bin kişilik ordu operasyonun düğmesine basacak" başlıklı haberinde Kuzey ve Doğu Suriye'ye askeri harekat hazırlıklarının sürdüğünü iddia etti:

"Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre Suriye ordusu, PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolması ile birlikte büyük çaplı operasyonun startını vermeye hazırlanıyor. Sadece bu hatta 7 tümen ve 80 bin askerin sevk edileceği aktarıldı. Bu sayının gelişmelere paralel aratcağı, ordu envanterindeki ağır silahlara insansız hava araçları (İHA), helikopter ve savaş jetlerinin de destek vereceği belirtildi."

"Hükümetin medya savaşı 'yanlış bir taktik'"

Rudaw'ın haberine göre, görüşmelerin teknik detayları sürüyor. Hasan Muhammed Ali, "SDG halen Suriye Savunma Bakanı'nın önerilerini tartışıyor." dedi. Görev tanımları ve diğer ayrıntıları görüşmek üzere uzman komiteler kurulacak."

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin MSD'nin 10. kuruluş yıldönümünde yaptığı "Yılbaşına kadar size bir müjde vereceğiz" açıklamasına göndermede bulunan Ali, pratik adımların iki hafta içinde atılmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Hükümetin yürüttüğü medya savaşını "yanlış bir taktik" olarak niteleyen Hasan Muhammed Ali, Batılı güçlerin de çözümden yana tavır koyduğunu belirtti.

"Uluslararası koalisyon ve dostlarımız çözüm istiyor"

Ali, "Uluslararası Koalisyon'daki dostlarımız ve ilgili güçler bu sorunun çözülmesini istiyor. Yeni yıla kadar bu alanda bir adım atılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ali, "ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye için merkezi olmayan bir çözüm konusunda hemfikir. Yeni Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın da ademi merkeziyetçilik (yerinden yönetim) konusunda esneklik gösterdiği belirtiliyor. Sorunlar kin ve nefretle değil, diyalogla çözülecektir" ifadelerini kullandı.

Uluslararası desteğin boyutuna da dikkat çeken MSD yetkilisi, şu bilgiyi paylaştı:

"İngiltere, hükümet ile DSG arasındaki müzakere sürecini gözlemlemek ve desteklemek amacıyla Kuzey ve Doğu Suriye'ye özel temsilcisini gönderdi. Fransızlar da ilk günden beri sürece destek veriyor."

(AEK)