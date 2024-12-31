SDG Şam'da Ahmet eş-Şara ile görüştü

Suriye'nin fiili lideri Ahmed eş-Şara, salı günü ülkenin Hristiyan azınlığı ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi temsilcileriyle bir araya geldi.

Dubai'den yayın yapan El Arabiya'nın haberine göre, yeni yönetimin resmen kullandığı sıfatla "Suriye Genel Komutanlığı" Telegram hesabından yaptığı, Katolik, Ortodoks ve Anglikan din adamlarıyla gerçekleştirilen toplantının fotoğraflarının da olduğu açıklamada, "Yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara, Şam'daki Hristiyan cemaatinden bir heyetle bir araya geldi" dedi.

Ahmed eş-Şara Suriye'nin Hristiyan cemaat liderleriyle Şam'da

SDG ile Colani arasındaki ilk görüşme "olumlu"

"Suriye Genel Komutanlığı"ndan bir yetkili salı günü AFP'ye yaptığı açıklamada, Eş-Şara'nın ayrıca pazartesi günü Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) delegeleriyle de görüşmelerde bulunduğunu ve görüşmelerin "olumlu" geçtiğini söyledi.

Eş-Şara'dan "El-Culani" olarak söz eden "yetkili" pazartesi günü Suriye Demokratik Güçleri'nin üst düzey yetkilileriyle El-Culani arasında Şam'da bir toplantı gerçekleşti." dedi.

Kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, buluşmanın "gelecekteki diyaloğun temellerini atmaya yönelik bir ön toplantı" olduğunu ve iki tarafın da "gelecekte anlayış birliğine ulaşmak üzere toplantıları sürdürme" konusunda anlaştıklarını ekledi.

Yetklili "olumlu" olarak nitelediği görüşmenin ardından "gelecekte diyalog ve toplantıların yoğunlaşacağını" söyledi.

(AEK)