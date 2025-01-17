SDG komutanı Abdi: Ademi merkeziyetçi bir Suriye istiyoruz

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Almanya televizyonu ZDF’e konuştu.

Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de gerçekleştirilen röportajda Abdi, 8 Aralık 2024’te Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından Kuzey ve Doğu Suriye’deki son duruma ve gelişmelere değindi.

Abdi, Kuzey ve Doğu Suriye’nin statüsü ve yeni Suriye’ye dair “Eski Suriye diktatörlükle yönetilen, merkezileşmiş bir rejimdi. Biz ademi merkeziyetçi bir Suriye istiyoruz. Biz federalizm talep etmedik. Geniş yetkilere sahip bir özyönetimden bahsediyoruz. Suriye, çok sayıda etnik ve dini grubun yaşadığı, çeşitliliği yüksek bir ülkedir; dolayısıyla yerel yönetimlerin güçlü olması gerekir” dedi.

Abdi, Şam’daki yeni kurulan orduya dahil olma konusuna da değindi. “Suriye’nin prensip olarak birleşik bir ordusu olması” gerektiğini ifade eden Abdi, “Biz SDG olarak Suriye ordusunun bir parçası olmalıyız. Ancak onlarca yıldır mücadele eden binlerce deneyimli güvenlik gücümüz var. Bu kadar çabuk silahsızlandırılamazlar. Bu durum sınırlarda güvenlik boşluğu ve kaos yaratacaktır. Tüm güçlerimizin birden çalışmayı bırakıp evlerine dönebileceğini düşünmüyoruz. Ama bu profesyonel güçlerin Suriye ordusunun bir parçası nasıl olabileceğini tartışacağız” diye konuştu.

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"Güvenlik boşluğundan IŞİD yararlanıyor"

Esad sonrası süreci de değerlendiren Abdi, “Esad rejiminin ardından doğan güvenlik boşluğundan IŞİD’in yararlandığını” söyledi.

IŞİD saldırılarının 8 Aralık’tan sonra artığını gözlemlediklerini ifade eden Abdi, “IŞİD’in özellikle Humus, Rakka ve Deyrizor kırsalını kapsayan çöl bölgelerindeki silah depolarına ulaşmaları söz konusu olduğunu” belirtti.

Abdi, “Bölgedeki 2 bin ABD askerinin geleceğinin henüz belirsizliğini nasıl görüyorsunuz? ABD askerleri çekilirse ne olur?” sorusuna “ABD’nin gelecekteki yönetiminin kararlarını bilmiyoruz. Amerikalıların kalması hayati önem taşıyor. Silahlı kuvvetlerimizin ABD ordusuyla ortak programı henüz hedefine ulaşamadı. IŞİD tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılması gerekiyor. ABD’nin çekilmesi yine daha büyük bir kaosa, IŞİD’in güçlenmesine ve daha büyük bir hasara yol açacaktır. Bu nedenle yeni ABD ekibine, ABD askerlerinin burada kalması yönündeki talebimizi ilettik” yanıtını verdi.

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"Türkiye, kontrolü ele geçirmek istiyor"

Abdi, IŞİD’lilerin tutulduğu Hol kampına ilişkin soruya da cevap verdi. “Türkiye’nin bu cezaevlerini kendi kontrolüne geçirmek istediğine dair bilgi edindiklerini” söyledi.

“Suriye topraklarında yabancı bir ordunun bulunmasının kabul edilemeyeceğini” belirten Abdi, “Bu konuyu HTŞ ile görüştük. Biz de gücümüzle denetlemeye devam etmeye hazırız. Ama biz HTŞ ile işbirliğine açığız ve istikrar ve güvenliği birlikte sağlamak adına onlarla daha fazla görüşme yapacağız. Ancak mevcut durumda 28 cezaevi ve kampın denetimini değiştirmek zordur. Durum, hızlı bir şekilde değiştirilemeyecek kadar karmaşıktır” dedi.

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"Kobani’de 150 bin kişi yerinden edildi"

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) saldırılarına dair de soru yöneltilen Abdi, “Türkiye’nin aralıksız saldırıları, asıl amacının çatışmayı sona erdirmek değil, SDG’yi ve genel olarak Kürt varlığını yok etmek olduğunu gösteriyor. Başka bir sebep yok. Türk F16 jetleri, sadece cephe hatlarında değil, aynı zamanda sivil yerleşim alanlarında da saldırı gerçekleştiriyorlar. Türkiye tahıl silolarına, rafinerilere ve enerji santrallerine saldırıyor. Elektrik üretim merkezi olan Tişrin Barajı da bu nedenle devre dışı kalmış durumda. Ayrıca Tel Rıfat ve Kobani’den yaklaşık 150 bin yeniden yerinden edilmiş kişi var. Bu bir insanlık trajedisidir. Eğer savaş Suriye’nin tamamında durursa, burada da durmalı; yerinden edilen insanların buraya da geri dönebilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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"Çatışmalar bitince yardıma gelenler dönecek"

Abdi, PKK’nin Suriye’den çekilmesine de değindi ve şöyle dedi:

"IŞİD’e karşı mücadele başladığında sadece IŞİD karşıtı koalisyona değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Kürt savaşçılara da gelip bize yardım etmeleri çağrısında bulunduk. Bunlardan 3 binden fazlası IŞİD’e karşı verilen mücadelede hayatını kaybetti. Bu Kürt güçlerinden bazıları; Peşmerge gibi kendi bölgelerine geri döndüler. Diğerleri ise burada kalıp, bizim yanımızda kalıp, devam eden saldırıları püskürtmek ve halkımıza yardım etmek istiyorlardı. Bugün Suriye’nin yeni bir evreye girdiğini teyit ediyoruz. Çatışmalar bitince bize yardıma gelen Kürtler kendi bölgelerine dönecekler."

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"HTŞ bizimle açıkça konuşuyor"

Abdi, HTŞ lideri Ahmed Eş-Şara ile yaptıkları görüşmenin de “pozitif” geçtiğini ifade etti.

"HTŞ bizimle açıkça konuşuyor" diyen Abdi, şunları söyledi: "Biz esas olarak Suriye’nin birliği ve bölünmezliği, istikrar ve barış hedefi üzerinde mutabıkız. Yeni bir anayasa ve kapsayıcı bir ulusal hükümet geliştirmek için birlikte çalışmak istiyoruz. Ancak tüm bunların nasıl gerçekleştirileceği sorusu hâlâ ortada duruyor. Şam hükümetindeki rolümüz ne olacak ve hükümet bizimle nasıl çalışabilir? Bazı pratik detaylarda hala anlaşamadık ve bunları bir komiteye bildirerek çözmelerini isteyeceğiz."

(RT)