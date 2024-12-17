ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 21:18
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 14:02
3 dk Okuma

KOBANÊ ÇEVRESİNDE YIĞINAK

SDG: "Kobanê'ye saldırı ve işgal hazırlıkları var"

Suriye Demokratik Güçleri, yayımladığı bildiride Türkiye'nin Kobanê'ye yönelik bir askeri harekat hazırlığında olduğunu ve bu amaçla silahlı grupları organize ettiğini açıkladı. Kürt ve Arap gençlerini özgürlükleri savunmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SDG: "Kobanê'ye saldırı ve işgal hazırlıkları var"
YPG ve YPJ heyeti 26 Mart 2023'te Paris'te Fransa Senatosunca kabul edilirken

Kuzey ve Doğu Suriye'deki özerk yönetimin savunma gücü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı, Kobanê ve çevresinde bir saldırı hazırlığı anlamına gelen güç yığınağının artarak sürdüğünü açıkladı.

SDG açıklamasında, Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle bölgede büyük bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti: “Şam yönetimi değişti ve Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği belirsiz hale geldi” dedi.

ABD: İstikrarsızlığa yol açacak hiçbir şey görmek istemiyoruz"

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında SDG'ye desteğe ilişkin olarak “Amaç[larının] Kuzey Suriye’deki istikrarı artırmak ve SDG'nin IŞİD'e karşı verdiği önemli mücadelede dikkatinin dağılmasını engellemek için her şeyi yapmak’’ olduğunu söyledi.

Miller, "Suriye şu anda öylesine kırılgan bir durumda ki, hiçbir tarafın, kendi tek taraflı çıkarlarını, Suriye halkının daha geniş çıkarlarının önüne koymasını istemiyoruz. Zaman, istikrarı artırma ve mezhepsel çatışmaları daha da körüklememe zamanıdır." dedi  ve “Suriye, yıllarca süren vahşi bir iç savaşın ardından rejimin çöküşünü yeni atlatmışken, durumu daha da istikrarsızlaştıracak hiçbir eylem görmek iste[mediklerini]" dile getirdi.

SDG: "'Kobanê düştü, düşecek' diyenler çeteleri yönlendiriyor"

SDG açıklamasında Türkiye'nin desteklediği, başta Suriye Milli Ordusu (SMO) adı verilen silahlı grupların "bu boşluktan yararlanarak" geçtiğimiz hafta Münbiç'e saldırdıklarını hatırlattı. SDG bu saldırıların arkasında Ankara'nın desteğinin bulunduğunu, grupların Münbiç işgali sonrasında "Tişrin Barajı ve Qereqozak Köprüsü üzerinden Kobanê'ye yöneldi[klerini]" bildirdi.

Beş gün süren çatışmaların ardından "saldırıların tamamen püskürtüldü[ğünü]" ifade eden SDG şimdi Ankara'nın hedefinde Kobanê'nin bulunduğunu ileri sürdü.

SDG, tüm bileşenleriyle birlikte IŞİD'e karşı çok zorlu bir savaş yürüttüğünü ve bu mücadelenin devam ettiğini vurguladığı açıklamada, “Tüm dünya IŞİD'e karşı elde edilen zafer kutladı ancak ne yazık ki, IŞİD'in yok olduğu yerde Türkiye devleti bugün intikam alırcasına bu bölgelere saldırıyor. Herkes biliyor ki IŞİD'in Kobanê'deki yenilgisi, sonunun başlangıcıydı. Kobanê, Kürt halkının ve bölgedeki diğer halkların özgürlüğü için olduğu kadar, IŞİD tehdidine karşı tüm dünya adına insanlık onurunun korunduğu bir yerdi.” dedi.

“Bir zamanlar ‘Kobanê düştü, düşecek’ diyenlerin bugün çetelerini Kobanê'ye yönlendir[diklerini]" söyleyen Suriye Demokratik Güçleri  "bu saldırılara karşı sonuna kadar direnece[klerini]" açıkladı.

SDG, Kürt ve Arap gençleri başta olmak üzere, bölgedeki tüm halkların "bu tehditleri görmesini ve onur direnişini büyütmek için saflarına" çağırdı.

Suriye Demokratik Güçleri tüm Rojava halklarını, dünya kamuoyunu, dostları, devrimcileri, demokrat ve özgürlük yanlısı insanları "Kobanê halkının ve SDG'nin yanında durmaya ve 1 Kasım ruhunu yeniden canlandırmaya" davet etti.

(AEK)

Haber Yeri
Qamişlo
Kobanê DSG SMO saldırı
ilgili haberler
SMO-SDG ATEŞKESİ SONA ERDİ
Kobanî çevresinde askeri hareketlilik tırmanıyor
17 Aralık 2024
/haber/kobani-cevresinde-askeri-hareketlilik-tirmaniyor-302761
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SMO-SDG ATEŞKESİ SONA ERDİ
Kobanî çevresinde askeri hareketlilik tırmanıyor
17 Aralık 2024
/haber/kobani-cevresinde-askeri-hareketlilik-tirmaniyor-302761
Sayfa Başına Git