SDG: "Kobanê'ye saldırı ve işgal hazırlıkları var"

Kuzey ve Doğu Suriye'deki özerk yönetimin savunma gücü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı, Kobanê ve çevresinde bir saldırı hazırlığı anlamına gelen güç yığınağının artarak sürdüğünü açıkladı.

SDG açıklamasında, Suriye'de Baas rejiminin çökmesiyle bölgede büyük bir boşluk oluştuğuna dikkat çekti: “Şam yönetimi değişti ve Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği belirsiz hale geldi” dedi.

ABD: İstikrarsızlığa yol açacak hiçbir şey görmek istemiyoruz"

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında SDG'ye desteğe ilişkin olarak “Amaç[larının] Kuzey Suriye’deki istikrarı artırmak ve SDG'nin IŞİD'e karşı verdiği önemli mücadelede dikkatinin dağılmasını engellemek için her şeyi yapmak’’ olduğunu söyledi.

Miller, "Suriye şu anda öylesine kırılgan bir durumda ki, hiçbir tarafın, kendi tek taraflı çıkarlarını, Suriye halkının daha geniş çıkarlarının önüne koymasını istemiyoruz. Zaman, istikrarı artırma ve mezhepsel çatışmaları daha da körüklememe zamanıdır." dedi ve “Suriye, yıllarca süren vahşi bir iç savaşın ardından rejimin çöküşünü yeni atlatmışken, durumu daha da istikrarsızlaştıracak hiçbir eylem görmek iste[mediklerini]" dile getirdi.

SDG: "'Kobanê düştü, düşecek' diyenler çeteleri yönlendiriyor"

SDG açıklamasında Türkiye'nin desteklediği, başta Suriye Milli Ordusu (SMO) adı verilen silahlı grupların "bu boşluktan yararlanarak" geçtiğimiz hafta Münbiç'e saldırdıklarını hatırlattı. SDG bu saldırıların arkasında Ankara'nın desteğinin bulunduğunu, grupların Münbiç işgali sonrasında "Tişrin Barajı ve Qereqozak Köprüsü üzerinden Kobanê'ye yöneldi[klerini]" bildirdi.

Beş gün süren çatışmaların ardından "saldırıların tamamen püskürtüldü[ğünü]" ifade eden SDG şimdi Ankara'nın hedefinde Kobanê'nin bulunduğunu ileri sürdü.

SDG, tüm bileşenleriyle birlikte IŞİD'e karşı çok zorlu bir savaş yürüttüğünü ve bu mücadelenin devam ettiğini vurguladığı açıklamada, “Tüm dünya IŞİD'e karşı elde edilen zafer kutladı ancak ne yazık ki, IŞİD'in yok olduğu yerde Türkiye devleti bugün intikam alırcasına bu bölgelere saldırıyor. Herkes biliyor ki IŞİD'in Kobanê'deki yenilgisi, sonunun başlangıcıydı. Kobanê, Kürt halkının ve bölgedeki diğer halkların özgürlüğü için olduğu kadar, IŞİD tehdidine karşı tüm dünya adına insanlık onurunun korunduğu bir yerdi.” dedi.

“Bir zamanlar ‘Kobanê düştü, düşecek’ diyenlerin bugün çetelerini Kobanê'ye yönlendir[diklerini]" söyleyen Suriye Demokratik Güçleri "bu saldırılara karşı sonuna kadar direnece[klerini]" açıkladı.

SDG, Kürt ve Arap gençleri başta olmak üzere, bölgedeki tüm halkların "bu tehditleri görmesini ve onur direnişini büyütmek için saflarına" çağırdı.

Suriye Demokratik Güçleri tüm Rojava halklarını, dünya kamuoyunu, dostları, devrimcileri, demokrat ve özgürlük yanlısı insanları "Kobanê halkının ve SDG'nin yanında durmaya ve 1 Kasım ruhunu yeniden canlandırmaya" davet etti.

(AEK)