SDG ile Suriye Geçiş Hükümeti güçleri arasında çatışma

Suriye’nin Halep vilayetinin doğu kırsalında gece saatlerinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Geçiş Hükümeti’ne bağlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suriye Geçiş Hükümeti’ne bağlı gruplar* Meskene kırsalındaki SDG mevzilerini havan toplarıyla hedef aldı. SDG ise havan toplarının ateşlendiği noktalara misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

Aynı zamanda, Deyr Hafir kasabasındaki bir köprüye çok sayıda mermi isabet etti. SDG buna da benzer bir bombardımanla karşılık verdi. Ümm el-Tineh hattında ise taraflar arasında orta ve ağır silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

*Haritadaki yeşil alanlar Suriye Geçiş Hükümeti’nin, sarı alanlar ise SDG’nin kontrolünde bulunuyor. (Harita: Liveuamap)

Bu tırmanış, Halep’in doğu kırsalındaki temas hatlarında artan gerginlikle eşzamanlı gerçekleşti. SOHR aktivistleri, 10 Eylül’de Halep’in doğusundaki Habube köyünde konuşlu güçlerin, Meskene’deki SDG mevzilerini tanklarla hedef aldığını, ayrıca Meskene kırsalındaki Babiri köyünü havan toplarıyla vurduğunu bildirmişti.

Öte yandan, Suriye resmi haber ajansı SANA, SDG’nin Halep’in doğu kırsalındaki bazı köyleri bombaladığını ve bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

SANA ayrıca, SDG’nin Halep’in doğusundaki El-Hafsa kasabasının çevresini ve Rasm el-Ahmar köyündeki evleri de hedef aldığını aktardı.

Halep kırsalında SDG ile Şam’a bağlı gruplar arasındaki çatışmalar yeni değil. Son aylarda Münbiç, Deyr Hafir ve Meskene bölgelerindeki temas hatları sık sık ateşkes ihlallerine sahne oldu. Bu çatışmalar çoğunlukla sızma girişimleri, topçu atışları ve sivilleri hedef almakla ilgili karşılıklı suçlamaları içeriyor. Yaşananlar, bölgedeki kontrolün ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor.

SDG’den açıklama

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, SDG’den yapılan açıklamada, “Şam hükümetine bağlı bir grup savaşçı, Deyr Hafir bölgesine girmeye çalıştı ve topçu ateşi açtı. Güçlerimiz, bu sızma girişimlerine sert karşılık vererek onları engelledi,” dedi.

Durumun kontrol altında olduğunu belirten SDG, yaşananlardan Şam’ı sorumlu tuttu ve herhangi bir saldırıya her zaman karşılık vermeye hazır olduklarını kaydetti.

*SOHR, “Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı gruplar” ifadesini kullanıyor. Ancak SMO, Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) liderliğindeki İslamcı grupların 8 Aralık 2024’te Suriye’de iktidarı ele geçirmesinin ardından, 29 Ocak 2025’te düzenlenen “Suriye Devrimi Zafer Konferansı” ile feshedildi. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Culani (Ahmed eş-Şara), Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenirken, yeni yönetim özellikle Türkiye’ye yakın Türkmen grupların liderlerine çeşitli askeri görevler verdi. Sultan Murad Tümeni lideri Fehim İsa Suriye Savunma Bakan Yardımcısı ve Kuzey Bölge Komutanı olarak atanırken; Sultan Süleyman Şah Tugayı lideri Muhammed Hüseyin el-Casim (Ebu Amşe) 62. Tümen Komutanı, Hamza Tümeni lideri Seyf Polat Ebu Bekir ise 76. Tümen Komutanı oldu.

(VC)