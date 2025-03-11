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Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 11:11
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 11:54
2 dk Okuma

SDG ile Şam yönetimi anlaşmasının maddeleri

Şam Başkanlık Sarayı'nda imzalanan sekiz maddelik anlaşmanın Türkçesini yayımlıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SDG ile Şam yönetimi anlaşmasının maddeleri
Abdi ve Şara arasında imzalanan anlaşmanın görseli, Fotoğraf: SANA

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında dün (10 Mart) “SDG’nin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kurumlarına entegre edilmesini öngören, Suriye topraklarının bütünlüğünü vurgulayan ve bölünmeyi reddeden” bir anlaşma imzalandı.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
10 Mart 2025

Abdi ve Eş-Şara arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri şöyle:

  1. Tüm Suriyelilerin haklarının güvence altına alınması: Dini ve etnik kökenlerine bakılmaksızın, tüm Suriyelilerin liyakat esasına dayalı olarak devlet kurumlarında temsil edilmesi ve siyasi sürece katılım hakkının sağlanması.
  2. Kürt toplumunun haklarının korunması: Kürt toplumunun Suriye devletinin asli bir unsuru olarak tanınması ve vatandaşlık ile anayasal haklarının güvence altına alınması.
  3. Ateşkesin sağlanması: Suriye topraklarının tamamında çatışmaların durdurulması.
  4. Devlet kurumlarının entegrasyonu: Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesi.
  5. Mültecilerin güvenli dönüşünün sağlanması: Tüm Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından güvenliklerinin garanti altına alınması.
  6. Suriye devletine destek verilmesi: Suriye devletinin, Esad rejiminin kalıntıları ve ülkenin güvenliği ile birliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelesine destek sağlanması.
  7. Bölünme çağrılarının ve nefret söylemlerinin reddedilmesi: Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrımcılık yaratmayı amaçlayan bölünme çağrıları, nefret söylemleri ve fitne girişimlerinin kesin olarak reddedilmesi.
  8. Anlaşmanın uygulanmasına yönelik yürütme komitelerinin çalışmaları: Yürütme komitelerinin, anlaşmanın uygulanmasını sağlamak ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması için çalışması. (VC/TY)
SDG’den Şam yönetimi ile anlaşmaya dair açıklama
SDG’den Şam yönetimi ile anlaşmaya dair açıklama
Bugün 10:17
Haber Yeri
İstanbul
ahmed eş-şara Mazlum Abdi SDG-Şam anlaşması
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