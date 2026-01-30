ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:45 30 Ocak 2026 11:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.01.2026 12:51 30 Ocak 2026 12:51
Okuma Okuma:  2 dakika

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak

SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulacak ve Kobanî güçleri için de Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde ayrı bir tugay oluşturulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

*SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara. (Kolaj: NRTTV)

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

Anlaşma; ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu ve Kürt halkının medeni ile eğitim haklarının düzenlenmesini kapsıyor. Mutabakata göre, askeri güçler temas hatlarından çekilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Haseke ile Kamışlı şehir merkezlerine girecek.

Ayrıca SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulacak ve Kobanî güçleri için de Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde ayrı bir tugay oluşturulacak.

Anlaşmaya ilişkin SDG'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında, kapsamlı bir anlaşma uyarınca ateşkese varılmış; iki taraf arasındaki askeri ve idari güçlerin kademeli bir entegrasyon süreci üzerinde de mutabakata varılmıştır.

"Anlaşma; askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesini, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlo şehir merkezlerine girmesini ve bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasını, Suriye Demokratik Güçleri'nden üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulmasını ve buna ek olarak Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani güçleri için bir tugay kurulmasını kapsamaktadır.

"Anlaşma ayrıca, sivil memurların kadrolarının korunmasıyla birlikte Özerk Yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini de içermektedir. Ayrıca Kürt halkının medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönüşlerinin garanti altına alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştır.

"Anlaşma, ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek ve ülkeyi yeniden inşa etme çabalarını birleştirerek, Suriye topraklarını birleştirmeyi ve bölgede tam entegrasyon sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır."

Şam’dan “orduya bireysel entegrasyon” açıklaması

Anlaşmaya ilişkin Suriye devlet televizyonu konuşan bir hükümet kaynağı, “Askerî ve güvenlik alanındaki entegrasyon tugaylar içinde bireysel düzeyde yapılacak; devlet tüm sivil ve kamu kurumlarını, sınır kapılarını ve geçiş noktalarını devralacak ve ülkenin hiçbir bölümü devletin denetimi dışında kalmayacak” ifadelerini kullandı.

(AB)

