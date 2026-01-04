SDG heyeti Şam’da

Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir heyet, geçiş hükümeti ile 10 Mart Mutabakatı kapsamındaki entegrasyon görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Şam’a gitti.

Edinilen bilgilere göre heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile diğer askeri komutanlar Sozdar Derik ve ve Sipan Hamo yer alıyor.

Konuya dair sosyal medyadan bir açıklama yapan SDG “Suriye Demokratik Güçleri liderliğinden bir heyet, askeri entegrasyon süreciyle ilgili görüşmeler kapsamında şu anda Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geliyor. Heyette Suriye Demokratik Güçleri Başkomutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra genel komutanlıktan Sozdar Derik ve Sipan Hamo da yer alıyor. Bu ön bilgilerdir; detaylar daha sonra yayınlanacaktır.” dedi.

Ayrıca toplantıya ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyon olan Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu'nun (CJTF-OIR) yeni Komutanı Tuğgeneral Kevin Lambert’in de katıldığı bildirildi.

Mazlum Abdi ve heyetin 29 Aralık’ta Şam’da yapacağı görüşme “teknik” gerekçelerle ertelenmişti. Kararının “lojistik ve teknik hazırlıklar” nedeniyle alındığını açıklamıştı.

(HA)