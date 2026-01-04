ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:30
 SG: Son Güncelleme: 04.01.2026 15:35
Okuma Okuma:  1 dakika

SDG heyeti Şam’da

Suriye Demokratik Güçleri heyeti, geçiş hükümetiyle askeri entegrasyon başlığında görüşmeleri sürdürmek üzere Şam’a gitti, toplantıya Uluslararası Koalisyon’dan da katılım olacağı açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

SDG heyeti Şam’da
Fotoğraf: Arşiv ( 10 Mart Mutabakatı)

Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) bir heyet, geçiş hükümeti ile 10 Mart Mutabakatı kapsamındaki entegrasyon görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Şam’a gitti.

Edinilen bilgilere göre heyette SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile diğer askeri komutanlar Sozdar Derik ve ve Sipan Hamo yer alıyor.

Konuya dair sosyal medyadan bir açıklama yapan SDG “Suriye Demokratik Güçleri liderliğinden bir heyet, askeri entegrasyon süreciyle ilgili görüşmeler kapsamında şu anda Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geliyor. Heyette Suriye Demokratik Güçleri Başkomutanı Mazlum Abdi’nin yanı sıra genel komutanlıktan Sozdar Derik ve Sipan Hamo da yer alıyor. Bu ön bilgilerdir; detaylar daha sonra yayınlanacaktır.” dedi.

Ayrıca toplantıya ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyon olan Birleşik Müşterek Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonu'nun (CJTF-OIR) yeni Komutanı Tuğgeneral Kevin Lambert’in de katıldığı bildirildi.

Mazlum Abdi ve heyetin 29 Aralık’ta Şam’da yapacağı görüşme “teknik” gerekçelerle ertelenmişti. Kararının “lojistik ve teknik hazırlıklar” nedeniyle alındığını açıklamıştı.

SDG ve Şam görüşmesi ertelendi
SDG ve Şam görüşmesi ertelendi
29 Aralık 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ilgili haberler
SDG: Şam’la askeri entegrasyon görüşmeleri sürecek
Bugün 09:41
/haber/sdg-samla-askeri-entegrasyon-gorusmeleri-surecek-315236
SDG ve Şam görüşmesi ertelendi
29 Aralık 2025
/haber/sdg-ve-sam-gorusmesi-ertelendi-315037
Suriye Dışişleri: SDG’yle görüşmeler somut sonuçlar üretmedi
26 Aralık 2025
/haber/suriye-disisleri-sdgyle-gorusmeler-somut-sonuclar-uretmedi-314984
SDG İLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ BEYANLAR
Suriye Dışişleri Bakanı: "SDG'den entegrasyon önerimize dün yanıt aldık"
22 Aralık 2025
/haber/suriye-disisleri-bakani-sdg-den-entegrasyon-onerimize-dun-yanit-aldik-314810
Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
22 Aralık 2025
/haber/hakan-fidan-sdgnin-ilerleme-kaydetmeye-niyeti-olmadigini-goruyoruz-314801
JERUSALEM POST'LA SÖYLEŞİ
General Abdi: "Suriye'nin kaderi ABD desteği ve SDG entegrasyonuna bağlı"
9 Aralık 2025
/haber/general-abdi-suriye-nin-kaderi-abd-destegi-ve-sdg-entegrasyonuna-bagli-314317
Neçirvan Barzani: Entegrasyon garantisi olmadan SDG’nin silah bırakması beklenemez
3 Aralık 2025
/haber/necirvan-barzani-entegrasyon-garantisi-olmadan-sdgnin-silah-birakmasi-beklenemez-314146
Salih Müslim: "Suriye'de 'entegrasyon' görüşmeleri tıkandı"
2 Aralık 2025
/haber/salih-muslim-suriye-de-entegrasyon-gorusmeleri-tikandi-314121
Şam ve SDG’den ‘kapsamlı ateşkes’ kararı
7 Ekim 2025
/haber/sam-ve-sdgden-kapsamli-ateskes-karari-312342
Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
10 Mart 2025
/haber/suriye-demokratik-gucleri-ve-sam-yonetimi-arasinda-anlasmaya-varildi-305303
