SDG: Halep’te askerî varlığımız bulunmuyor

Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin, Halep kentinin kuzeyindeki Kürt mahalleleri Şeyh Maksud/Şêx Meqsûd ve Eşrefiye’ye yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Eşrefiye Mahallesi’ndeki Osman Hastanesi’nin kamikaze dron ile hedef alındığını ve saldırının hastane çevresinde büyük paniğe yol açtığını bildirdi. SOHR, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açtığına dair doğrulanmış bir bilgiye ise henüz ulaşılamadığını aktardı.

Gözlemevi ayrıca, saldırılar nedeniyle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde ikisi çocuk olmak üzere dokuz sivilin, Meydan Mahallesi’nde ise bir çocuk dâhil üç sivilin hayatını kaybettiğini; böylece toplam sivil can kaybının 12’ye ulaştığını belirtti. Haberde, İç Güvenlik Güçleri’nden (Asayiş) bir, Suriye Savunma Bakanlığı’na bağlı beş kişinin de çatışmalarda öldüğü kaydedildi.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise yaralı sayısını 63 olarak duyurdu.

*Suriye Savunma Bakanlığı, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde "SDG milislerine ait mevziler" bulunduğu iddiasıyla bazı yerleşim yerlerinin konumlarını paylaştı; sivillerden "güvenlikleri için" boşaltmalarını istediği bu alanları daha sonra bombaladı.

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA’nın haberine göre, Halep Valiliği, Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinden ayrılmak isteyen siviller için El-Avarid ve El-Zuhur koridorlarının sabah saatlerinde yeniden açıldığını duyurdu.

Valilik, yerel saatle 13.30’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini belirterek, “SDG örgütüne yönelik yoğun operasyonlar” başlatılacağını açıkladı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, Halep Sosyal İşler Müdürlüğü, dün gece yaptığı açıklamada, 45 binden fazla kişinin yerinden edildiğini ve bunların büyük bölümünün Afrin bölgesine doğru yöneldiğini bildirdi.

SDG: Mahalleler askerî bir tehdit oluşturmuyor

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın İrtibat Merkezi, Halep’te Kürt mahallelerine yönelik saldırılara ilişkin dün (7 Ocak) yazılı bir açıklama yayımladı.

SDG Genel Komutanlığı imzasıyla yayımlanan açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinin altı aydan uzun süredir geçici hükümet güçleri tarafından kuşatma altında tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bu mahalleler hiçbir şekilde askerî bir tehdit oluşturmamakta ve Halep’e yönelik herhangi bir saldırı için bir çıkış noktası olma niteliği taşımamaktadır” denildi. SDG, bölgede güçlerinin bulunduğu yönündeki iddiaları da reddetti:

“SDG’nin Halep’te herhangi bir askerî varlığının bulunmadığını açıkça vurguluyoruz. Açık bir anlaşma doğrultusunda, kamuoyu önünde ve medya tarafından belgelenmiş şekilde bölgeden çekildik ve güvenlik sorumlulukları İç Güvenlik Güçleri’ne devredildi. Bu temelsiz iddiaların yeniden gündeme getirilmesi, yalnızca güvenli yerleşim alanlarına yönelik devam eden vahşi saldırılara siyasi ve askerî bir kılıf sağlama amacını taşımaktadır.”

“Halep’teki saldırılar ciddi sonuçlara yol açacak”

SDG, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunarak açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Sivillere yönelik bu saldırganlığın sürdürülmesi, yalnızca Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri ya da Halep kentiyle sınırlı kalmayacaktır. Bu durumun ciddi sonuçlara yol açacağı ve tüm Suriye’yi yeniden açık bir savaşa sürükleyeceği konusunda uyarıyoruz. Sivillere karşı güç kullanmakta ısrar edenler, bunun tüm sorumluluğunu üstlenecektir.”

Şam’dan SDG’ye yanıt

Şam yönetimi, SDG’nin açıklamasının ardından Halep’teki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

SANA tarafından aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“SDG’nin Halep’te askerî varlığının bulunmadığını teyit etmesi, kendi açıklamasında da belirtildiği üzere, şehrin güvenlik ve askerî işlerine tamamen karışmadığını kabul ettiği anlamına gelmektedir. Bu durum, anayasa ve yürürlükteki yasalar uyarınca, şehrin güvenliğini sağlama ve halkı koruma sorumluluğunun tamamen Suriye devleti ve meşru kurumlarına ait olduğunu teyit etmektedir.”

Açıklamada ayrıca Halep’te, “devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü” yaklaşımı doğrultusunda; “güvenliği sağlamak, yerleşim bölgelerinde herhangi bir silahlı faaliyeti önlemek ve bu alanların Halep üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek” amacıyla hareket edildiği öne sürüldü.

Rojava Information Center, 2016 yılında nüfusu 30 bin olan mahallelerin, 2020 yılı itibarıyla 30 bin aileye ev sahipliği yaptığını; bunun da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa karşılık geldiğini aktarıyor. Suriye’deki insan hakları ihlallerini belgeleyen bağımsız kuruluş Hakikat ve Adalet için Suriyeliler (Syrians for Truth and Justice) ise 2022 tarihli raporunda, yerel yöneticilere atıfla nüfusun en az 200 bin olduğunu belirtiyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürt olan bu mahallelerde, savaş nedeniyle yerinden edilen Hıristiyan azınlıklar ile Arap aileler de yaşıyor. (Harita: Levant24)

