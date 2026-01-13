SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda

Geçici Şam Yönetimi, Halep’in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir (Dêr Hafir) bölgelerinde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yığınak yaptığını iddia etti ve bölgeye çok sayıda askerî birlik sevk etti.

Suriye resmî haber ajansı SANA, Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı’na dayandırdığı haberinde, “Doğu Halep kırsalında Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki SDG konuşlanma noktalarına daha fazla silahlı grubun ulaştığını gözlemledik,” ifadelerini aktardı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) göre, Deyr Hafir’in kuzeyinde bulunan Umm Tina Köprüsü bu sabah topçu ateşiyle hedef alındı ve saldırılar köprünün hizmet dışı kalmasına neden oldu.

SDG ise Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı’nın iddialarını yalanladı.

Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı, kırmızıyla işaretlenen bölgenin kapalı bir askerî alan olduğunu duyurdu. Komutanlık, sivillerin SDG noktalarından uzak durmasını isterken, bölgede bulunan tüm silahlı gruplara Fırat Nehri’nin doğusuna çekilme talimatı verdi. (Kaynak: El-İhbariye)

SDG, bölgede olağan dışı bir hareketlilik veya askerî hazırlık olmadığını vurguladı. Gözlemlenen toplanmaların ise Kuzey ve Doğu Suriye’den gelen sivillerin, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden yaralıları almak amacıyla gerçekleştirdiği sınırlı bir faaliyet olduğunu belirtti.

SDG yetkilileri, sivillerin güvenliğini ön planda tutmaya devam ettiklerini ve bölgede gerginliği artıracak herhangi bir askerî eylemin söz konusu olmadığını ifade etti.