SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda

Geçici Şam Yönetimi, Halep’in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir (Dêr Hafir) bölgelerinde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yığınak yaptığını iddia etti ve bölgeye çok sayıda askerî birlik sevk etti.
Suriye resmî haber ajansı SANA, Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı’na dayandırdığı haberinde, “Doğu Halep kırsalında Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki SDG konuşlanma noktalarına daha fazla silahlı grubun ulaştığını gözlemledik,” ifadelerini aktardı.
Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) göre, Deyr Hafir’in kuzeyinde bulunan Umm Tina Köprüsü bu sabah topçu ateşiyle hedef alındı ve saldırılar köprünün hizmet dışı kalmasına neden oldu.
SDG ise Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı’nın iddialarını yalanladı.
SDG, bölgede olağan dışı bir hareketlilik veya askerî hazırlık olmadığını vurguladı. Gözlemlenen toplanmaların ise Kuzey ve Doğu Suriye’den gelen sivillerin, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden yaralıları almak amacıyla gerçekleştirdiği sınırlı bir faaliyet olduğunu belirtti.
SDG yetkilileri, sivillerin güvenliğini ön planda tutmaya devam ettiklerini ve bölgede gerginliği artıracak herhangi bir askerî eylemin söz konusu olmadığını ifade etti.
SDG’nin tutukladığı “muhalifler” aranıyor
Öte yandan, 6 Ocak’ta başlayan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen Kürtler, evlerine dönmeye başladı.
Al Jazeera muhabiri Bernard Smith, “Çoğu insan Eşrefiye’ye dönüyor ve büyük yıkım nedeniyle yeniden inşa çalışmalarına başladılar,” dedi.
Muhabir ayrıca, Şam güçlerinin, ülkeden kaçan eski lider Beşar Esad döneminde SDG tarafından tutuklanan “muhalifleri” de bulmaya çalıştığını aktardı.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, cumartesi günü (10 Ocak) Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmüş ve ardından “entegrasyon anlaşmasına uygun olarak diyaloga dönülmesi” çağrısında bulunmuştu. (TY)