ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:00 13 Ocak 2026 16:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 16:18 13 Ocak 2026 16:18
Okuma Okuma:  2 dakika

SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda

Şam yönetimi, SDG’nin yığınak yaptığı iddiasıyla Deyr Hafir-Meskene hattını kapalı askeri bölge ilan ederek, buradaki silahlı gruplara “Fırat’ın doğusuna çekilme” çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SDG, Doğu Halep’teki iddiaları yalanladı: Sivillerin güvenliği ön planda
Halep’in doğusuna yönelen geçici hükümete bağlı güçler, 12 Ocak 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Geçici Şam Yönetimi, Halep’in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir (Dêr Hafir) bölgelerinde Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) yığınak yaptığını iddia etti ve bölgeye çok sayıda askerî birlik sevk etti.

Suriye resmî haber ajansı SANA, Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı’na dayandırdığı haberinde, “Doğu Halep kırsalında Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki SDG konuşlanma noktalarına daha fazla silahlı grubun ulaştığını gözlemledik,” ifadelerini aktardı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’na (ANHA) göre, Deyr Hafir’in kuzeyinde bulunan Umm Tina Köprüsü bu sabah topçu ateşiyle hedef alındı ve saldırılar köprünün hizmet dışı kalmasına neden oldu.

SDG ise Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı’nın iddialarını yalanladı.

Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı, kırmızıyla işaretlenen bölgenin kapalı bir askerî alan olduğunu duyurdu. Komutanlık, sivillerin SDG noktalarından uzak durmasını isterken, bölgede bulunan tüm silahlı gruplara Fırat Nehri’nin doğusuna çekilme talimatı verdi. (Kaynak: El-İhbariye)

SDG, bölgede olağan dışı bir hareketlilik veya askerî hazırlık olmadığını vurguladı. Gözlemlenen toplanmaların ise Kuzey ve Doğu Suriye’den gelen sivillerin, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden yaralıları almak amacıyla gerçekleştirdiği sınırlı bir faaliyet olduğunu belirtti.

SDG yetkilileri, sivillerin güvenliğini ön planda tutmaya devam ettiklerini ve bölgede gerginliği artıracak herhangi bir askerî eylemin söz konusu olmadığını ifade etti.

SDG’nin tutukladığı “muhalifler” aranıyor

Öte yandan, 6 Ocak’ta başlayan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen Kürtler, evlerine dönmeye başladı.

Al Jazeera muhabiri Bernard Smith, “Çoğu insan Eşrefiye’ye dönüyor ve büyük yıkım nedeniyle yeniden inşa çalışmalarına başladılar,” dedi.

Muhabir ayrıca, Şam güçlerinin, ülkeden kaçan eski lider Beşar Esad döneminde SDG tarafından tutuklanan “muhalifleri” de bulmaya çalıştığını aktardı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, cumartesi günü (10 Ocak) Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile görüşmüş ve ardından “entegrasyon anlaşmasına uygun olarak diyaloga dönülmesi” çağrısında bulunmuştu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
SDG-Şam anlaşması halep Suriye Meskene Deyr Hafir Suriye Arap Ordusu Operasyon Komutanlığı sdg şeyh maksud Eşrefiye
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git