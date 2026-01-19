SDG: "Bugün onur günüdür"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı Kuzey ve Doğu Suriye'nin Şam ve Ankara destekli çetelerin saldırılarının hedefi haline geldiğini belirten bildirisinde İran, Irak, Suriye, Türkiye ve Avrupa'daki Kürtleri topyekûn direnişe çağırdı. Çağrıda saldırılar "Türk devleti tarafından yönetilen yeni DAİŞ zihniyetinin" eseri olarak nitelendi.

Bugün tarihsel sorumluluk günüdür

Direnişçi Halkımız İçin 6 Ocak’tan bu yana bölgelerimiz ve halkımız, vahşi ve barbar saldırıların doğrudan hedefi haline gelmiştir. Bu saldırılar karşısında savaşçılarımız büyük bir cesaret ve fedakârlıkla direnmekte, onurlu bir mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir.

Bugün Türk devleti ve DAİŞ zihniyetine sahip ona bağlı çeteler, halkımızın iradesini kırabilecekleri ve direnişimizi dağıtabilecekleri hayaliyle saldırılarını artırmaktadır.

Bizler büyük bir kararlılık ve iradeyle ifade ediyoruz ki; yoldaşlarımızın 2014 yılında Kobanê’de sergilediği tarihsel direnişle, Türkiye tarafından desteklenen DAİŞ’i Kobanê’de bozguna uğratıp bir mezarlığa çevirdiği gibi, bugün de aynı iradeyle Dêrik’ten Hesekê’ye, Kobanê’ye kadar tüm kentlerimizi, Türk devleti tarafından yönetilen yeni DAİŞ zihniyetinin sahipleri için bir mezarlığa çevireceğimizi ilan ediyoruz.

Bu temelde; Rojava, Bakur, Başûr ve Rojhilat Kürdistan’daki tüm gençlerimize, kız ve erkek evlatlarımıza, ayrıca Avrupa’daki halkımıza çağrıda bulunuyoruz: Birlik olun, işgalcilerin sınırlarını parçalayın ve direnişe katılın. Bugün onur günüdür. Bugün tarihsel sorumluluk günüdür. Ve bugün bir kez daha gösteriyoruz ki; halkların iradesi her türlü saldırı ve işgalden daha güçlüdür.