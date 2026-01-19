ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 23:44 19 Ocak 2026 23:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.01.2026 01:12 20 Ocak 2026 01:12
Okuma Okuma:  1 dakika

SDG: "Bugün onur günüdür"

Suriye Demokratik Güçleri, Haseke'ye yönelik HTŞ saldırıları sürerken Rojava, Bakur, Başûr ve Rojhilat'taki "tüm gençler"e birlik olma ve direnişe katılma çağrısında bulundu. Çağrıda saldırıları "Türk Devleti"nin yönettiği ileri sürüldü.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
SDG: "Bugün onur günüdür"
Kobanê'de anneler taburu üyeleri/Fotoğraf: ANF

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanlığı Kuzey ve Doğu Suriye'nin Şam ve Ankara destekli çetelerin saldırılarının hedefi haline geldiğini belirten bildirisinde İran, Irak, Suriye, Türkiye ve Avrupa'daki Kürtleri topyekûn direnişe çağırdı. Çağrıda saldırılar "Türk devleti tarafından yönetilen yeni DAİŞ zihniyetinin" eseri olarak nitelendi.

Bugün tarihsel sorumluluk günüdür

Direnişçi Halkımız İçin 6 Ocak’tan bu yana bölgelerimiz ve halkımız, vahşi ve barbar saldırıların doğrudan hedefi haline gelmiştir. Bu saldırılar karşısında savaşçılarımız büyük bir cesaret ve fedakârlıkla direnmekte, onurlu bir mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir.

Bugün Türk devleti ve DAİŞ zihniyetine sahip ona bağlı çeteler, halkımızın iradesini kırabilecekleri ve direnişimizi dağıtabilecekleri hayaliyle saldırılarını artırmaktadır.

Bizler büyük bir kararlılık ve iradeyle ifade ediyoruz ki; yoldaşlarımızın 2014 yılında Kobanê’de sergilediği tarihsel direnişle, Türkiye tarafından desteklenen DAİŞ’i Kobanê’de bozguna uğratıp bir mezarlığa çevirdiği gibi, bugün de aynı iradeyle Dêrik’ten Hesekê’ye, Kobanê’ye kadar tüm kentlerimizi, Türk devleti tarafından yönetilen yeni DAİŞ zihniyetinin sahipleri için bir mezarlığa çevireceğimizi ilan ediyoruz.

Bu temelde; Rojava, Bakur, Başûr ve Rojhilat Kürdistan’daki tüm gençlerimize, kız ve erkek evlatlarımıza, ayrıca Avrupa’daki halkımıza çağrıda bulunuyoruz: Birlik olun, işgalcilerin sınırlarını parçalayın ve direnişe katılın. Bugün onur günüdür. Bugün tarihsel sorumluluk günüdür. Ve bugün bir kez daha gösteriyoruz ki; halkların iradesi her türlü saldırı ve işgalden daha güçlüdür.

(AEK)

Haber Yeri
Qamişlo-Haseke-Şam
suriye demokratik güçleri htş Suriye Geçiş Yönetimi Mazlum Abdi
ilgili haberler
Bafıl Talabani: Suriye’de ve Rojava’da yaşananlar kabul edilemez
20 Ocak 2026
/haber/bafil-talabani-suriyede-ve-rojavada-yasananlar-kabul-edilemez-315819
Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
20 Ocak 2026
/haber/sam-sdg-gorusmesine-katilan-ypj-komutani-efrin-teslimiyet-dayattilar-315814
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden uluslararası dayanışma çağrısı
20 Ocak 2026
/haber/baris-icin-lgbti-inisiyatifinden-uluslararasi-dayanisma-cagrisi-315813
Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek
20 Ocak 2026
/haber/suriye-demokratik-meclisi-ozgurlugumuz-icin-direnis-surecek-315805
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bafıl Talabani: Suriye’de ve Rojava’da yaşananlar kabul edilemez
20 Ocak 2026
/haber/bafil-talabani-suriyede-ve-rojavada-yasananlar-kabul-edilemez-315819
Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
20 Ocak 2026
/haber/sam-sdg-gorusmesine-katilan-ypj-komutani-efrin-teslimiyet-dayattilar-315814
Barış İçin LGBTİ+ İnisiyatifi’nden uluslararası dayanışma çağrısı
20 Ocak 2026
/haber/baris-icin-lgbti-inisiyatifinden-uluslararasi-dayanisma-cagrisi-315813
Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek
20 Ocak 2026
/haber/suriye-demokratik-meclisi-ozgurlugumuz-icin-direnis-surecek-315805
Sayfa Başına Git