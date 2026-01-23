ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.01.2026 03:06 23 Ocak 2026 03:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.01.2026 13:09 23 Ocak 2026 13:09
Okuma Okuma:  2 dakika

SDG-ABD görüşmesinden ayrıntılar: Üç tümen formülü masada

Rûdaw'ın "toplantıda bizzat yer alan iki üst düzey kaynak"tan edindiği bilgilere göre, en önemli anlaşmazlık konusu olan orduya entegrasyonda ABD ve SDG "toplu katılım" üzerinde ön mutabakata vardı. Özerk Bölge, Suriye idari yapısına katılırken, yönetiminde Kürtler söz sahibi olacak.

BİA Haber Merkezi

SDG'nin üçte birini oluşturan kadın birlikleri (YPJ) Suriye Ordusu bünyesine nasıl katılacak?

Perşembe günü Erbil/Hewler'de ABD ve SDG heyetleri arasında gerçekleşen ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin "yapıcı ve verimli" olarak nitelediği görüşmelerde, dört günlük ateş kesin kalıcı hale gelmesine yönelik entegrasyon formülleri üzerinde varılan mutabakatın ayrıntılarına ilişkin haberler Kürt medyasına yansımaya başladı.

ABD'NİN TUTUMUNU VURGULADI
Bugün 01:37

Rûdaw'ın "toplantıda bizzat yer alan iki üst düzey kaynak" a dayandırdığı habere göre bazı önemli ayrıntılar şöyle:

Özerk Bölgedeki idari yapı nasıl dönüşecek? 

Rûdaw'ın "kaynakları"nın aktardığına göre heyetler Kürtlerin kontrolündeki bölgelerin resmi olarak Suriye devletinin bir parçası olmaya devam etmesine mukabil, Kürtler'in bu bölgelerin yönetiminde söz sahibi olmaları konusunda ön mutabakata vardı.

Sınırlar ve kaynaklar

Sınır kapıları ve petrol sahaları gibi stratejik noktaların yönetimi Şam hükümetine devredilecek, buna karşılık bu sahaların denetimine yönelik olarak hükümet kurumları bünyesinde Kürt personel istihdam edilecek.

Askeri entegrasyon: "Üç tümen" formülü

ABD ve SDG heyetleri arasında mutabakata varıldığı söylenen en önemli noktalardan biri SDG güçlerinin Suriye Ordusu'yla bütünleşmesinin yönteminin SDG'nin ısrarlı olduğu "toplu bir yapı" esasına bağlanması konusu.

Rûdaw’a bilgi veren kaynaklar, SDG'lilerin Suriye ordusuna bireysel katılımlarla değil, "toplu bir yapı" halinde entegre edilmesinin önerildiğini belirtti. Buna göre, SDG, komutası Kürt subaylarda olacak şekilde üç ayrı "tümen" (firqa) halinde yeniden düzenlenecek.

Siyasal temsil ve hükümette yer alma konusu 

Rûdaw'ın "Rojava’daki diğer kaynaklar"a dayandırdığı bilgiye göre SDG'nin Suriye hükümetinde üst düzey görevler alması ve aralarında Savunma Bakanlığı da olan kritik bakanlıklara aday önerme hakkına sahip olması öngörüldü.

Bu öneri daha önce Ahmed eş-Şara'nın Mazlum Abdi'ye önerdiği ve reddedildiği söylenen konular arasındaydı.

(AEK)

Haber Yeri
Erbil/Hewler
suriye ordusu entegrasyon sınırlar kaynaklar
