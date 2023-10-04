Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri' 12 Ekim'de İKSV Galaları'nda

Martin Scorsese'nin "Dolunay Katilleri" (Killers of the Flower Moon), Cannes ve Londra film festivallerinden sonra ilk kez İstanbul'da İKSV Galaları kapsamında gösterilecek. 12 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de UNIQ Hall’da yapılacak gala gösteriminin biletleri 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Passo’da satışta.

Başrollerinde Leonardo DiCaprio ile Robert De Niro'yu buluşturan "Dolunay Katilleri", şimdiden gelecek yılın en güçlü Oscar adayları arasında gösteriliyor.

Öte yandan Cannes’dan Venedik’e Locarno’dan Toronto’ya uluslararası festivallerde dünya prömiyerini yapan ödüllü filmlerin gösterildiği Filmekimi biletleri ise 7 Ekim'de satışa çıkıyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) 22’nci kez düzenlediği Filmekimi’nin basın buluşması dün akşam (3 Ekim Salı) Kanyon’da gerçekleşti. Gece, Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış seçkisinden, Monia Chokri imzalı "Aşkın Tabiatı"nın (Simple Comme Sylvain) gösterimiyle sona erdi.

13-22 Ekim’de İstanbul’da, 20-22 Ekim’de İzmir’de gerçekleşecek Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM

Premium, Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek /Sinema Evi'nde, İzmir’de ise Paribu

Cineverse Konak Pier İzmir’de izlenebilecek. (AÖ)