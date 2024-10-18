Scholz ve Erdoğan iltica talepleri reddedilen Türkiyeli mültecilerin iadesinin ayrıntılarını görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Başbakanı (Şansölye) Olaf Scholz 22:03'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Schıolz'u İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı. ​​​​​​​

Scholz'un gün boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Ziyarette geçtiğimiz günlerde, iltica talepleri reddedilen Türkiye yurttaşlarının Almanya'dan sınır dışı edilmesi konusunda Berlin ve Ankara arasında varılan anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ayrıntılar ele alınacak.

Göç konusu başta

Scholz, Bloomberg'in haberine göre, Brüksel'deki AB Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken "Göç konusu, elbette her zaman önemli bir mesele. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin bu konuda birlikte çalışması doğru ve mantıklıdır. Biz bunu her zaman destekledik ve Avrupa Birliği'ne ilgili anlaşmaları genişletmesi çağrısında bulunduk." dedi.

Almanya Başbakanı ayrıca, "Türkiye ile Avrupa arasındaki ikili ilişkiler ve Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili görüşme[leri] gereken başka konular[ın] da [olduğunu]" söyledi.

Scholz, bir soru üzerine Eurofighter Typhoon savaş uçağı ortak projesinde lider ülke İngiltere olduğu için İngiliz ve Türk hükümetleri arasında müzakere edilen konu olduğunu vurgulayarak, "Elbette bunu durdurup durdurmayacağımız konusunda da netiz. Ancak henüz çok erken ve bu nedenle önce bir müzakere edilsin dedik." diye konuştu.

Sığınmacılar konusu

SIĞINMA TALEPLERİ REDDEDİLENLER GÖNDERİLİYOR Almanya 13 bin 500 sığınmacıyı iade için Türkiye'yle hava köprüsü kuruyor

Almanya'da yayımlanan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan bir habere göre, her ay 500'erden 13 bin 500 Türkiye yurttaşı sınır dışı edilecek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuyla ilgili anlaşmaya varılmadığına ilişkin haberleri yalanlarken, Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın varılan anlaşmayı doğrulayan demeci yayımlandı.

Faeser, “Türkiye'ye dönüşlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesini ve Türkiye'nin, Almanya'da kalmasına izin verilmeyen vatandaşları daha hızlı bir şekilde geri almasını sağladık. Bu da düzensiz göçü sınırlamanın bir başka yapı taşıdır.” dedi.

Scholz hükümeti, Almanya basınının insan hakları sorularını yanıtsız bıraktı

Frankfurter Rundschau gazetesi federal hükümete yönelttikleri Scholz-Erdoğan görüşmesinde insan haklarına ilişkin konuların da tartışılıp tartışılmayacağına ilişkin sorulara kaçamak bir yanıt aldıklarını yazdı.

Şansölye'nin İstanbul ziyareti geçtiğimiz hafta hükümet sözcü yardımcısı Wolfgang Büchner'in düzenlediği basın toplantısında şöyle duyurulmuştu:

“[Şansölye Scholz]19 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Daha sonra bir basın toplantısı yapılması planlanıyor. Burada dile getirilecek içeriği şimdiden öngörmemiz söz konusu değil. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın yanı sıra Orta Doğu'daki durumun da tartışma konusu olacağı varsayılabilir. [...] Göç ile ikili ve ekonomik politika konularının da gündemde olacağı söyle[n]di. [...] Federal hükümetin başka bir sözcüsü[nün] bize söylediğine göre Almanya, Türkiye'yi Avrupa Konseyi üyesi olarak düzenli bir biçimde Avrupa insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymaya ve AİHM kararlarının uygulanmasına çağırıyor.”

Scholz'un ziyareti öncesinde ProAsyl'in Türkiye raporu açıklandı

Frakfurter Rundschau, gelişmeleri yorumlarken "Görünen o ki federal hükümet, siyasi zulüm gören Türkiye vatandaşlarını [geri gönderirken] Türkiye'deki insan hakları ihlallerini görmezden geliyor" diye yazdı.

“Türkiye'de siyasal bağlama sahip ceza davaları yozlaşmış halde" diyen “ProAsyl'in hukuk politikası sözcüsü Wiebke Judith, 140 sayfalık hukuki raporlarını sunarken, Türkiye gündeminin keyfi uygulamalar ve hapis cezalarından oluştuğunu vurguladı ve böylece diğer insan hakları örgütlerinin Türkiye'deki kitlesel insan hakları ihlallerini ve eksikliklerine yönelik kınamalarını da doğruladı. Judith, "Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin 142 ülke arasında 117. sırada yer alması boşuna değil." dedi.

Almanya'dan Eurofighter teslimatı mı?

Türkiye'nin yıllardır hava kuvvetlerinin modernizasyonu kapsamında Avrupa yapımı Eurofighter'ları tedarik etmekle ilgilendiğini hatırlatan Franfurter Rundschau, Erdoğan'ın kasım 2023'teki ziyaretinde zaten Eurofighter konusunun açıldığını ancak Büyük Britanya ve İspanya'dan yeşil ışık gelmediği için Şansölye'nin oldukça ihtiyatlı davrandığını yazdı.

Bununla birlikte Middle East Eye'ın haberine göre , Ankara ile Berlin arasında 5,6 milyar dolar tutarındaki 40 Eurofighter'ın satışı konusunda "teknik görüşmeler" sürüyor.

(AEK)