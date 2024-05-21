Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
Yeni tarife 11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.
Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.
Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 euroya çıkardığını duyurdu.
Detaylar şöyle:
*6-12 yaş arası çocuklar için 40 euro olan vize ücreti 45 euroya çıkarıldı.
*AB üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini de arttırdı. Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.
*Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. (EMK)