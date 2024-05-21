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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 10:41
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 10:44
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Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam

Yeni tarife 11 Haziran'dan itibaren geçerli olacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
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Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam

Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vize yenileme ücretlerine yüzde 12 zam yaptı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun vize ücretlerini 90 euroya çıkardığını duyurdu. 

Detaylar şöyle:

*6-12 yaş arası çocuklar için 40 euro olan vize ücreti 45 euroya çıkarıldı.

*AB üye ülkelerden sınırdışı edilen kişilerin "geri kabulünü kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini de arttırdı. Yeni tarife 11 Haziran'da yürürlüğe girecek.

*Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. (EMK)

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