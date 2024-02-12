SBK'den 10 milyon Euro istediği iddia edilmişti: Veyis Ateş’e nüfuz ticareti davası

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği iddia edilen eksi gazeteci Veyis Ateş’e dava açıldı.

Ahmet Şık’ın yayınladığı ses kayıtları sonrası Habertürk’ten istifa etmek zorunda kalan Ateş “nüfuz ticaretiyle” suçlandı ve iki yıldan beş yıla kadar hapsi istendi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktarımına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerini Ali Yerlikaya’ya bırakması sonrasında Ateş dosyası üç yıldır bekletildiği raftan indirildi. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu devraldı.

Ardından da savcılık Korkmaz ile Ateş arasındaki ses kayıtlarını çözümünü yaptırdı:

Ateş: Bu Halk TV’de anlattığım hikâye sana anlattığım hikâye. Burada sadece bir şey beni endişe ettiriyor. Ihh, canın yaralı. Korkmaz: Evet, doğru. Ateş: Kızgısın, öfkelisin. Ondan sonra, dünyayı ateşe veresin var falan. Sadece bu tarafın hassasiyet duyduğu mesele bu, ben sana bunu ilk başta da söyledim. Az önce arandığımdı, ıhh, bir şey yapar mı? Bizi yakar mı, yıkar mı, konuşur mu, eder mi, diyorlar. Korkmaz: Yok abi ya. Ateş: Yok dedim, bizim itimadımız var. Korkmaz: Allah razı olsun. Ateş: Kendisiyle buluştuğuma göre bir hakemlik, (anlaşılamadı) yaptığıma göre itimat sorumumuz olmaz dedim. Ondan sonra konuştuğumuz şeyleri sıraladı, sıraladılar.

İfadesinde yapay zekayı öne sürdü

Ses kaydının deşifresinin ardından Veyis Ateş bu kez şüpheli sıfatıyla 12 Aralık 2023’te ifadeye çağrıldı.

Ateş, ifadesinde konuşmalarının montajlandığını savunarak “Korkmaz ile daha önce görüştüm. Ancak bu kayıt, konuşmalarımın bir araya getirilerek, montajlı halidir. Korkmaz ve diğer görüşmelerden temin edilmiş olabilir. Cumhurbaşkanımızın dahi yapay zeka ile ses taklidi yapılmıştır. Yapmadığım bir konuşma bu şekilde yapılmış gibi gösterilmektedir” dedi.

Kimsenin yargılanması ve soruşturulmasına aracılık yapmadığını iddia eden Ateş “Nufüz ticaretinde bulunmadım. Kimseye herhangi bir hukuki güvence karşılığında vaatte bulunup bir şeyler talep etmedim” diye ifade verdi.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Ateş’i adli kontrol tedbiri koyarak, serbest bıraktı. Ancak savcılık 3 Ocak’ta iddianameyi tamamlayarak Ateş’e nüfuz ticareti suçlaması yöneltti.

Ateş’in “Ses kaydı ve tanık beyanları ile WhatsApp yazışmalarına konu olduğu üzere maddi menfaat karşılığında aracılık yaptığını, bu hususu hakemlik olarak adlandırdığını” iddia etti.

İddianameden savcılık “Korkmaz hakkındaki dosyaların çözümü olarak (beraat kararı verileceği, yakalama kararının kaldırılacağı vs. iddia etmek) belirli talepleri sıraladığı, konuşma içeriğinden de bu kapsamda daha önce görüşmelerin yapıldığının anlaşıldığı, tanık beyanları irdelendiğinde konuşma içerikleriyle birebir örtüştüğü, Adli Tıp raporuna konu olduğu üzere ses kayıtlarının şüpheliye ait olduğu...” dedi.

Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı dosyada tanık olarak yer aldı. Davada ilk duruşma 28 Haziran’da İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde.

SBK kabul etmişti Ses kadının yayınlanmasının ardından gelişen süreçte İsmail Saymaz, Veyis Ateş'i 18 Haziran 2021'de Halk TV'de programa çıkarmıştı. Ateş, Sezgin Baran Korkmaz'ın ricası üzerine dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıklamıştı. Yayına bağlanan Korkmaz da Veyis Ateş'in avukatı üzerinden kendisini aradığını ifade etmiş, aralarında geçen konuşmaları şöyle anlatmıştı: "Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir. "Ben bu olaylar olunca, adamlar falan gözaltında, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bu sırada bir umuttur dersiniz ya... Veyis Bey hukuki problemi çözmek için değil, problemi yaratan klik ve lobi olduğunu, onlara 10 milyon Euro vereceğini söyledi. 'Seninle uğraşan lobi ve klik var, onlar bu parayı istiyor' dedi."

Veyis Ateş: 10 milyon Euro istemedim

(HA)