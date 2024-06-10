SBF-DER Başkanı Hakan Şenyuva mezarı başında anıldı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi ve SBF Öğrenci Derneği (SBF-DER) Başkanı Hakan Şenyuva, öldürülüşünün 45. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı’nda yapılan anmaya, Şenyuva’nın ailesi ve arkadaşları katıldı.

16 Kasım 1957'de İstanbul'da doğdu. İlkokul öğrenimini Paris, Diyarbakır, Ankara ve Lüleburgaz'da tamamladı. Orta ve lise öğrenimini sırasıyla, Konya Maarif Koleji, T.E.D Ankara Koleji, İngiltere'de Isle of Wight-Bembridge Koleji, Belçika Moms International Okulu ve tekrar T.E.D Ankara Kolejine dönerek 1975 yılında tamamladı.

Cana Şenyuva Sandal ve Tevfik Hünkar Şenyuva’nın, kardeşleri Hakan Şenyuva’nın 45. ölüm yıldönümü vesilesiyle BirGün gazetesinde yayımlattığı anma ilanı şöyle:

Sevgili kardeşimiz HAKAN ŞENYUVA

ANMA (16 Kasım 1957-...)

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı iken 10 Haziran 1979 tarihinde faşist güçler tarafından katledilişinin 45. yılında seni ve aynı güçler tarafından katledilmiş SBF'lileri saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Hüseyin Cevahir (1 Haziran 1971)

Ömür Karamollaoğlu (24 Mart 1977)

Sabahattin Kurt (30 Mart 1972)

Bahri Gülpınar (17 Ocak 1979)

Mahir Çayan (30 Mart 1972)

Hakan Şenyuva (10 Haziran 1979)

Hakan Yurdakuler (8 Nisan 1976)

Adil Olcay (16 Ekim 1979)

Ali Fuat Okan (1 Mayıs 1976)

Şevki Kobal (16 Haziran 1980)

İ. Gökhan Edge (24 Kasım 1976)

Halkları uğruna verdikleri onurlu mücadelede yaşamlarını feda eden tüm devrimcilerimizin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz,

45 yıllık adalet arayışı süresince her türlü engelle karşılaşarak kardeşimizin katilini ve onu besleyen odakları adalet huzuruna çıkaramadık. Cezasızlığın, bugün yaşananları da mümkün kılan etkisini dehşetle izliyoruz.

Ancak mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz:

-Israrla zaman aşımı hükümlerinin ceza yasasından çıkarılması gerektiğini haykırıyoruz.

- Devrimcilerimizin katledilmelerine seyirci kalanları, firari katil zanlısı olarak aranan 1956 Kahramanmaraş doğumlu Ali oğlu Fehmi Söylemez'i ve onun gibi katilleri, onları kaçıran, koruyan, kollayan, besleyenleri lanetliyoruz.

Yaşamlarının büyük bölümünü evlatlarının katilini kanun önüne çıkartmak için mücadele ile geçiren anne ve babamızı saygıyla anıyoruz. Adalet, kardeşimizin katillerinin yargılandığı dosya da dahil olmak üzere birçok dosyayı açmamak üzere kapatmış ve unutulmaya terk etmiş bulunuyor. Çocuklarını, yakınlarını yitiren biz ve bizim gibi adalet mücadelesi veren insanların tüm çabaları bugüne kadar sonuçsuz bıraktırılmıştır. Adalet arayışının yarın sizin kapınızı çalmasını beklemeden, sadece yasaların sizi korumadığını bizzat yaşayarak öğrenmeden önce tüm kamuoyunu, duyarlı, vicdan sahibi insanları, aydınları ve dürüst yetkilileri bir kez daha yasalarda af olarak işleyen "zaman aşımı"nın karşısında durmaya çağırıyoruz.

“Düşerse kanımın bir damlası yere

bilsinler ki

orada kırmızı yediveren gülleri açacak

ve bülbüller ağıt yakacak ölüme..

Korksunlar korksunlar artık

korksunlar alev çemberindeki akrep gibi..

çünkü ölümleri

gül dikenlerinden olacak...”

Erdal AYRANCI

Yoldaşlarımızı katledenlere ve işbirlikçilerine sesleniyoruz: Onları unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Onurlu mücadelelerini yılmadan sürdüreceğiz.

Sevgili kardeşimiz, sönmeyen ışığımız Hakan ŞENYUVA, 45 yıldır seni ve yitirdiğimiz tüm devrimci yoldaşlarımızı tarifsiz bir özlem ve sevgiyle anıyoruz. Mücadeleniz yolumuzu aydınlatıyor.

Cana ŞENYUVA SANDAL - Tevfik Hünkar ŞENYUVA