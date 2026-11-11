Sayyiğit, Rojin Kabaiş ailesine yönelik tehditleri Meclis’e taşıdı

*DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ailesine yönelik tehditleri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

*Kaçmaz Sayyiğit, ölümün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen etkili bir soruşturma yürütülmediğini ve faillerin bulunmadığını belirtti. Ölümün baştan intihar olarak değerlendirilmek istendiğini, ancak yeni delillerin cinayet şüphesini güçlendirdiğini kaydetti.

*Rojin Kabaiş'in İstanbul'da yaşayan amcası Ahmet Kabaiş'in 8 Kasım 2026'da dört kişinin saldırısına uğradığı, saldırganların "Biz Beyaz Toroslularız" diyerek davadan vazgeçilmesini istediği iddia edildi. Dava için çalışan bazı kadınların ailelerinin de polisler tarafından aranıp tehdit edildiği aktarıldı. Avukatların DNA tespitinin aylar sürdüğünü, araçların belirlenmesi talebinin karşılanmadığını ve telefonun hâlâ incelenmediğini bildirdiği belirtildi. Kaçmaz Sayyiğit, Bakan Çiftçi'ye saldırı, gözaltı, tehdit sayısı ve koruma tedbirlerine ilişkin altı soru yöneltti.