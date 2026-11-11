Sayyiğit, Rojin Kabaiş ailesine yönelik tehditleri Meclis’e taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürecinde ailesine yönelik tehditleri Meclis gündemine taşıdı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Kaçmaz Sayyiğit, Rojin Kabaiş’in ölümünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen etkili bir soruşturma yürütülmediğini ve faillerin bulunmadığını belirtti.
Önergede, Rojin Kabaiş’in ölümünün ilk günden itibaren intihar olarak değerlendirilmek istendiğini, ancak ortaya çıkan yeni delillerin cinayet şüphesini güçlendirdiğini kaydeden Kaçmaz Sayyiğit, ailenin adalet mücadelesi ve kadın örgütlerinin takibi sayesinde dosyanın kapatılmadığını vurguladı.
“Davadan vazgeçin” tehdidi
Kaçmaz Sayyiğit, Rojin Kabaiş’in İstanbul’da yaşayan amcası Ahmet Kabaiş’in 8 Kasım 2026’da dört kişinin saldırısına uğradığını hatırlattı.
Saldırganların Ahmet Kabaiş’e, “Abine söyle, bu davadan vazgeçsin. Biz Beyaz Toroslularız. Seni de, abini de öldürür, sarı torbaya koyarız” diyerek tehditte bulunduğunun iddia edildiğini aktardı.
Önergede, Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonu gönüllüsü bazı kadınların da ailelerinin polisler tarafından arandığını ve “Yaptıklarınız sicilinize işler” sözleriyle tehdit edildiklerini kamuoyuyla paylaştığına dikkat çekildi.
Tehditlerin sürekliliği ve benzerliğinin saldırının münferit olmadığı yönündeki kuşkuları artırdığını belirten Kaçmaz Sayyiğit, dosyanın aydınlatılmasını engellemek isteyen odakların bulunabileceğine işaret etti.
Avukatların talepleri karşılanmadı
Soruşturmadaki eksikliklere de dikkat çeken Kaçmaz Sayyiğit, dosyayı takip eden avukatların DNA örneklerinin tespit edilmesinin aylar sürdüğünü, bölgede görülen araçların belirlenmesi yönündeki taleplerinin karşılanmadığını ve Rojin Kabaiş’in telefonunun hâlâ incelenmediğini aktardığını belirtti.
Dosyanın ancak ailenin, kadınların ve avukatların ısrarlı takibiyle ilerleyebildiğini ifade eden Kaçmaz Sayyiğit, Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelerin de soruşturmalarda bazı kişilerin korunup korunmadığına ilişkin kuşkuları artırdığını kaydetti.
Bakan Çiftçi’ye altı soru
Kaçmaz Sayyiğit, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye şu soruları yöneltti:
- Ahmet Kabaiş’in 8 Kasım 2026’da İstanbul’da saldırıya uğramasıyla ilgili Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?
- Saldırganların bulunması amacıyla hangi çalışmalar yürütülmüştür?
- Saldırganların kimlikleri tespit edilmiş midir? Herhangi bir gözaltı işlemi yapılmış mıdır?
- Rojin Kabaiş’in davasını takip eden kadınların polisler tarafından aranarak “Yaptıklarınız sicilinize işler” sözleriyle tehdit edildiği iddiası doğru mudur? Bu konuda herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
- Kabaiş ailesine yönelik tehditler nedeniyle bugüne kadar kaç kişi gözaltına alınmıştır? Kayda geçen tehdit sayısı kaçtır? Bu kapsamda tutuklu bulunan var mıdır?
- Kabaiş ailesinin tehdit edilmesine rağmen neden etkili koruma tedbirleri alınmamaktadır? Önergenin verildiği tarihe kadar hangi adımlar atılmıştır?
(EMK)