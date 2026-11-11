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YT: Yayın Tarihi: 11.11.2026 16:17 11 Kasım 2026 16:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.11.2026 16:23 11 Kasım 2026 16:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Sayyiğit, Rojin Kabaiş ailesine yönelik tehditleri Meclis’e taşıdı

Tehditlerin sürekliliği ve benzerliğinin saldırının münferit olmadığı yönündeki kuşkuları artırdığını belirten Kaçmaz Sayyiğit, dosyanın aydınlatılmasını engellemek isteyen odakların bulunabileceğine işaret etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Sayyiğit, Rojin Kabaiş ailesine yönelik tehditleri Meclis’e taşıdı
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*DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ailesine yönelik tehditleri, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

*Kaçmaz Sayyiğit, ölümün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen etkili bir soruşturma yürütülmediğini ve faillerin bulunmadığını belirtti. Ölümün baştan intihar olarak değerlendirilmek istendiğini, ancak yeni delillerin cinayet şüphesini güçlendirdiğini kaydetti.

*Rojin Kabaiş'in İstanbul'da yaşayan amcası Ahmet Kabaiş'in 8 Kasım 2026'da dört kişinin saldırısına uğradığı, saldırganların "Biz Beyaz Toroslularız" diyerek davadan vazgeçilmesini istediği iddia edildi. Dava için çalışan bazı kadınların ailelerinin de polisler tarafından aranıp tehdit edildiği aktarıldı. Avukatların DNA tespitinin aylar sürdüğünü, araçların belirlenmesi talebinin karşılanmadığını ve telefonun hâlâ incelenmediğini bildirdiği belirtildi. Kaçmaz Sayyiğit, Bakan Çiftçi'ye saldırı, gözaltı, tehdit sayısı ve koruma tedbirlerine ilişkin altı soru yöneltti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürecinde ailesine yönelik tehditleri Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Kaçmaz Sayyiğit, Rojin Kabaiş’in ölümünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen etkili bir soruşturma yürütülmediğini ve faillerin bulunmadığını belirtti.

Önergede, Rojin Kabaiş’in ölümünün ilk günden itibaren intihar olarak değerlendirilmek istendiğini, ancak ortaya çıkan yeni delillerin cinayet şüphesini güçlendirdiğini kaydeden Kaçmaz Sayyiğit, ailenin adalet mücadelesi ve kadın örgütlerinin takibi sayesinde dosyanın kapatılmadığını vurguladı.

“Davadan vazgeçin” tehdidi

Kaçmaz Sayyiğit, Rojin Kabaiş’in İstanbul’da yaşayan amcası Ahmet Kabaiş’in 8 Kasım 2026’da dört kişinin saldırısına uğradığını hatırlattı.

Saldırganların Ahmet Kabaiş’e, “Abine söyle, bu davadan vazgeçsin. Biz Beyaz Toroslularız. Seni de, abini de öldürür, sarı torbaya koyarız” diyerek tehditte bulunduğunun iddia edildiğini aktardı.

Önergede, Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonu gönüllüsü bazı kadınların da ailelerinin polisler tarafından arandığını ve “Yaptıklarınız sicilinize işler” sözleriyle tehdit edildiklerini kamuoyuyla paylaştığına dikkat çekildi.

Tehditlerin sürekliliği ve benzerliğinin saldırının münferit olmadığı yönündeki kuşkuları artırdığını belirten Kaçmaz Sayyiğit, dosyanın aydınlatılmasını engellemek isteyen odakların bulunabileceğine işaret etti.

Avukatların talepleri karşılanmadı

Soruşturmadaki eksikliklere de dikkat çeken Kaçmaz Sayyiğit, dosyayı takip eden avukatların DNA örneklerinin tespit edilmesinin aylar sürdüğünü, bölgede görülen araçların belirlenmesi yönündeki taleplerinin karşılanmadığını ve Rojin Kabaiş’in telefonunun hâlâ incelenmediğini aktardığını belirtti.

Dosyanın ancak ailenin, kadınların ve avukatların ısrarlı takibiyle ilerleyebildiğini ifade eden Kaçmaz Sayyiğit, Gülistan Doku dosyasındaki gelişmelerin de soruşturmalarda bazı kişilerin korunup korunmadığına ilişkin kuşkuları artırdığını kaydetti.

Bakan Çiftçi’ye altı soru

Kaçmaz Sayyiğit, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye şu soruları yöneltti:

  1. Ahmet Kabaiş’in 8 Kasım 2026’da İstanbul’da saldırıya uğramasıyla ilgili Bakanlığınızda hangi bilgiler bulunmaktadır?
  2. Saldırganların bulunması amacıyla hangi çalışmalar yürütülmüştür?
  3. Saldırganların kimlikleri tespit edilmiş midir? Herhangi bir gözaltı işlemi yapılmış mıdır?
  4. Rojin Kabaiş’in davasını takip eden kadınların polisler tarafından aranarak “Yaptıklarınız sicilinize işler” sözleriyle tehdit edildiği iddiası doğru mudur? Bu konuda herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
  5. Kabaiş ailesine yönelik tehditler nedeniyle bugüne kadar kaç kişi gözaltına alınmıştır? Kayda geçen tehdit sayısı kaçtır? Bu kapsamda tutuklu bulunan var mıdır?
  6. Kabaiş ailesinin tehdit edilmesine rağmen neden etkili koruma tedbirleri alınmamaktadır? Önergenin verildiği tarihe kadar hangi adımlar atılmıştır?

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Rojin Kabaiş Rojin Kabaiş İçin Adalet Komisyonları Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
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