HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2025 11:47
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2025 11:58
2 dk Okuma

Sayıştay uyardı: Samsun’daki TÜGVA binası belediyeye ait çıktı

Sayıştay raporunda, taşınmazın vakfın faaliyetlerinde kullanıldığı, ancak belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmeyen bir amaçla tahsis edildiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Sayıştay uyardı: Samsun’daki TÜGVA binası belediyeye ait çıktı
Fotoğraf: X

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan ve Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilen bina, Sayıştay raporuna yansıdı. Raporda, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’na aykırı biçimde bir vakfa tahsis edildiği belirtilerek, tahsisin sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

Cumhuriyet’in haberi göre, "Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazın Vakfa Tahsis Edilmesi" başlığıyla yer alan tespitte şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın, Belediye Meclisi kararıyla bir vakfa tahsis edildiği görülmüştür. Tahsis işlemi ortak hizmet projesi kapsamında yapılsa dahi, bu hizmetin belediyenin görev ve sorumluluk alanına girmesi gerekmektedir."

"Tahsisin sonlandırılması gerekmektedir"

Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporunda14 Aralık 2016 tarihli ve 519 sayılı Meclis kararıyla, Selahiye Mahallesi’nde bulunan ve belediye mülkiyetindeki taşınmaz TÜGVA’ya devredildi. Tahsis gerekçesi olarak, "Samsun’da gençlere yönelik sosyal ve kültürel hizmetler yürütmek" gösterildi. Ancak Sayıştay, bu uygulamanın belediye görev tanımıyla bağdaşmadığını ve vakıf lehine kamu malı kullanımına yol açtığını belirtti.

Raporda,"Belediyenin mülkiyetindeki taşınmazın vakfa tahsis edilmek suretiyle kullandırılması mevzuat hükümlerine aykırıdır. Tahsisin sonlandırılması gerekmektedir" denildi.

Silah ve örgütlenme iddiası

Sayıştay raporuna ek olarak, geçtiğimiz günlerde gazeteci Serdar Akinan, TÜGVA’ya ait olduğu öne sürülen bir aracın bagajında uzun namlulu ve tabanca nitelikli silahların bulunduğunu gündeme getirmişti. Akinan, "Bu silahlar 15 Temmuz gecesi devlet depolarından çıkarılan uzun namlulu silahlar mı? Bu araçta ne işleri var?​" diye sormuştu.

(AB)

