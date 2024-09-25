Sayıştay, MEB bünyesinde takip edilmeyen iki banka hesabı tespit etti

Sayıştay, “2023 Yılı Denetim Raporu”nu açıkladı. Sayıştay’ın Mili Eğitim Bakanlığı’na ilişkin hazırladığı raporda, 2023 yılının banka hesaplarına dair bulgulara da yer verildi.

Raporda, Merkez Saymanlık Müdürlüğü bünyesinde takip edilmeyen banka hesaplarının bulunduğu ve bu hesaplardan yapılan taşınır alımlarının bağış olarak muhasebeleştirildiği belirtildi.

Rapora göre; incelemelerde, Bakanlık Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kontrolünde “MEB Logolu Kartlar İsim Hakkı” ve “SMS İle Veli Bilgilendirme” rumuzlu iki ayrı banka hesabının bulunduğu; hesapların saymanlık bünyesinde açılmadığı; söz konusu hesaplarda yapılan protokoller uyarınca tahsil edilen gelirlerin izlendiği ve bu gelirlerden muhtelif harcamaların yapıldığı sonucuna ulaşıldı.

Raporda, GSM operatörleriyle yapılan “SMS ile Bilgilendirme ve Çift Yönlü SMS İşbirliği” protokollerinin de Mart 2023'te feshedildiği ancak GSM operatörlerince “SMS İle Veli Bilgilendirme” rumuzlu hesaba yıl boyunca muhtelif tarihlerde para yatırılmaya devam edildiği belirtildi.

Raporda konuya ilişkin şu tespit yapıldı: "Genel bütçeli kamu idareleri, hazine birliği ilkesine uygun şekilde gelirlerini ve giderlerini görevli muhasebe birimi aracılığıyla muhasebeleştirmeli; belirli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ya da projelerin desteklenmesi amacıyla oluşturulan özel hesaplar ile proje karşılığı alınan yurtdışı hibelerin muhasebe iş ve işlemlerini de aynı muhasebe birimi aracılığıyla gerçekleştirmelidir. Dolayısıyla, muhasebe birimi nezdinde açılmayan banka hesaplarında toplanan gelirlerle harcama yapılması, hazine birliği ilkesine aykırılık teşkil etmekte ve yapılan işlemler ilgili saymanlıkça muhasebeleştirilemediğinden mali defter ve tablolarda eksik raporlamaya yol açmaktadır. Bu durum ayrıca, 5018 sayılı Kanun ve buna dayanılarak hazırlanan alt mevzuat ile düzenlenen gelir toplama-harcama sistemi dışında yapılan söz konusu işlemlerin, mevzuata uygunluk açısından süreç kontrolü ile süreç sonu denetimlerinin yeterli düzeyde yapılamaması riskini de içermektedir."

Sayıştay, söz konusu bulguyu Bakanlığa sordu. MEB ise cevabında "bulgu konusu hususa ilişkin çalışmalara başlandığı ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede yerine getirileceğini" ifade etti.

Sayıştay, söz konusu banka hesaplarından yapılan harcamaların ise bağış olarak muhasebeleştirildiğini tespit etti.

Sayıştay incelemesinde "Muhasebe sistemi dışında açılan banka hesaplarında toplanan paralarla alınan sarf malzemeleri ile demirbaşların, bağış veya başka kamu idaresinden devir mahiyetinde olmamasına rağmen kurumlardan ve/veya kişilerden alınan ayni bağış olarak genel bütçe faaliyet hesaplarında muhasebeleştirildiği görülmüştür" ifadelerine yer verdi.

(RT)