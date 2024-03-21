"Sayın Öcalan'ın 2013 yılındaki deklarasyonunun arkasındayız"

Diyarbakır’daki Newroz kutlaması bugün yüz binlerce insanın katılımıyla Bağlar ilçesindeki Newroz Parkı’nda gerçekleşti.

Kürt siyasetçi Leyla Zana, Newroz kutlamasında konuştu.

Konuşmasına Newroz'u kutlayarak başlayan Zana, “Amed sen Mezopotamya'nın siyasetisin, kalbisin. Amed Şeyh Said'in memleketidir. Biz Seyit Rıza'ya, Qazi Mihemmed'e, Ahmede Xani, Meleyi Cizir'e minnettarız. Bunlar bizim kökümüz. Zekiye Alkan, bedenini ateşe vererek karanlık günleri aydınlattı. Mazlum Doğan, üç kibritle kara günleri aydınlattı, hepimizi aydınlattı. Hepsini hürmetle anıyorum” dedi.

Diyarbakır Newroz'u yüz binlerin katılımıyla kutlandı

"Başkan Apo'nun fikirleriyle uyandık"

“Biz kimin fikriyle uyandık. Size soruyorum; Başkan Apo'nun felsefesi ve fikirleriyle uyandık" diyen Zana, “300 milyon insan bu bayramı kutluyor. Kürtler öyle bir kavim ki her şeylerini paylaştığı gibi bayramlarını da paylaştı. Biliyorsunuz ki seçim geliyor. Bu parti bize diyor ki '100 yıldır bize baskı uyguluyorlar.' Demek ki Kürtler razı gelmemiş onların zulümlerine. Bu yüzden biz de irademizi ortaya koyacağız” diye devam etti.

31 Mart yerel seçimlerine değinen Zana, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğiz. İktidardaki partiler bizim aklımızla dalga geçiyor. Diyorlar ki '100 yıldır Kürtleri yönettik. Kürtler bizden razı ondan kaynaklı bize oy veriyorlar.' Bir yandan AKP, bir yandan CHP, bir yandan da MHP...Artık 'hayır' diyoruz. Biz bundan sonra irademizi sadece kendimiz için kullanacağız.”

"Barış yolunun açılmasına hazır mısınız?"

Zana, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 1993'teki barış ve çözüm çabalarına işaret etti ve "Bir kez daha bu yolun açılmasına hazır mısınız?" diye sordu. Kitle hep birlikte "Evet" yanıtı verdi.

Zana, "Barış berekettir, barış sevmektir. Bir kez daha yüksek sesle diyoruz; Newroz'un kutlu olsun Başkan Apo. Bütün tutsak arkadaşların Newroz’u kutlu olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bakırhan: Savaş Ankara’da ise barış Amed’tedir

Halkların Demokratik ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) Tuncer Bakırhan, Newroz’u kutlayarak konuşmasına başladı ve 2013 Newroz’una atıf yaptı.

Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2013 yılında yine bu Newroz alanında, bu platformda Sayın Öcalan’ın barış ve çözüm deklarasyonu okunmuştu. O barış ve çözüm deklarasyonu aynı zamanda Türkiye’de yaşayan 86 milyon insanın demokratik, barışçıl bir ortamda eşitçe ve kardeşçe yaşamalarının deklarasyonuydu.

Ama maalesef savaş sevenler, çatışma isteyenler, Kürt düşmanları bu ülkede barış gelmesin diye, demokrasi gelmesin diye 2013 yılındaki deklarasyonu görmediler, tanımadılar, dikkate almadılar. Bizler DEM Parti olarak 2013 yılında burada ortaya konulan ve Türkiye halklarının yararına olan, barışın ve demokrasinin özgürlüğün reçetesi olan Sayın Öcalan’ın deklarasyonunun arkasındayız.

"Çözümün adresi bir ada ötesinde"

JİTEM ittifakıyla, kurt ittifakıyla birlikte, Kürt karşıtı bir ittifakla birlikte kirli hesaplar yapılıyor. Ankara’da kirli hesap yapanlara diyoruz ki hesap sarayda ise terazi Amed’tedir, Amed Newrozu'ndadır. Savaş Ankara’da ise barış Amed’tedir, Amed Newrozu’ndadır. Yanlış hesap yapanlara diyoruz ki yanlış hesaplarınız Amed Newrozu’ndan geri döner. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesabın bu ülkeye bu ülkede yaşayan ezilenlere yoksullara emekçilere hiçbir yararı yoktur. Şimdi üç yıldır mutlak bir tecrit politikası uyguluyorlar.

Sizin tecrit politikanız iflas etti. Milyonlarca insanın iradesini bir hücreye sığdıramazsınız. Milyonlarca insanın barış ve demokrasi taleplerini bir hücreye hapsedemezsiniz. Çözümün adresini istiyorsanız bir ada ötesinde, bir ada kadar yakın İmralı Cezaevi’ndedir.

"JİTEM ittifakıyla karşımıza çıkıyorlar"

JİTEM ittifakıyla karşımıza çıkıyorlar. Mehmet Ağar Elazığ’da, Tansu Çiller İstanbul’da. Bu JİTEM ittifakının sözcülüğünü yapıyorlar. Bu seçimlerde Mehmet Ağar’la, Tansu Çiller’le birlikte poz verenler biz Kürtlere 90’ları, faili meçhul cinayetleri işaret ediyorlar. Binlerce, onbinlerce faili meçhul cinayette kaybettiğimiz o karanlık günleri işaret ediyorlar. Peki Amed gençliği, Amed halkı bu JİTEM ittifakına geçit verecek misiniz?

Zannediyorlar ki boyun eğdirecekler. Sizler 50 yıldır infazlarınızla, cezaevlerinizle, faili meçhul cinayetlerinizle Kürt halkının iradesine kayyım atamakla boyun eğdiremediniz, boyun eğdiremezsiniz. Bugünden sonra da Amed halkına, Amed gençliğine, Kürt gençliğine asla ama asla boyun eğdiremeyeceksiniz."

(RT)