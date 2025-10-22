TÜRKÇE ENGLISH
Dîroka Weşanê: 22 Cotmeh 2025 07:31
 ~ Nûkirina Dawî: 22 Cotmeh 2025 07:48
1 xulek Xwendin

Şaxa Darayî ya Emniyetê xwest ku zêdetirî 200 karmendên İBBê îfadeyê bide

Di çarçoveya lêpirsîna ‘gendeliyê’ ya li ser İBBê de, hat xwestin ku zêdetirî 200 karmendên niha û berê ê İBBê li Şaxa Sûcên Darayî ya Emniyeta Stenbolê îfadeyê bidin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Tîmên Şaxa Darayî a Emniyeta Stenbolê ji bo îfadeyê bang zêdetirî 210 karmendê şaredariyê kirin. Di nav wan kesan de rêveber, karmend, burokratên berê yên Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) û rayedarên ji gelek saziyên girêdayî Kultur A.Ş. û Medya A.Ş.yê hene.

Hat zanîn ku pêvajoya îfadeyê du meh in berdewam dike, û 210 kes di du rojên dawî de piştî temamkirina îdianameya Aziz İhsan Aktaş ji hêla Şaxa Darayî ve hatin gazî kirin.

Îdîanameya têkildarî Azîz İhsan Aktaşî amade bûye
21 Cotmeh 2025

Hat aşkerekirin ku ji bo wan kesên ku xwestine îfadeyê bide biryara desteserkirinê ninê.

Di nav kesên ku ji bo îfadeyê hatine gazî kirin de Şaredarê Hopayê Utku Cîhan jî heye. Cîhan di sala 2019an de wekî rêveberê plansaziya veguhastinê yê İBBê û di sala 2020an de wekî serokê beşa veguhastinê yê İBBê xebitî bû.

(AEK/AY)

 

