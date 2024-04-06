Savunmaya Özgürlük Platformu kuruldu

Savunmaya Özgürlük Platformu, 5 Nisan Avukatlar Günü'nde yapılan basın açıklamasıyla kuruluşunu duyurdu.

ÇHD Ankara Şubesi’nde yapılan açıklamaya, platform bileşenlerinden avukatların yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ile DEM Parti’den Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Bingöl Miletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Muş Milletvekili Sümeyye Boz da katıldı.

Savunmaya Özgürlük Platformu bileşenleri: Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Katılımcı Avukatlar, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Toplumsal Hukuk.

Platformun kuruluş açıklamasını Özgürlük için Hukukçular Derneği'nden Av. Şevin Kaya okudu.

“Her geçen gün baskı ve zorun tırmandırıldığı, yargı mekanizmasının tüm gövdesiyle siyasal iktidara bağlandığı, hukuk güvencesi ilkesi yerine keyfiliğin norma dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz” diyen Kaya, avukatlar olarak bu ağır şartlar altında mesleklerini icra etmeye çalıştıklarını belirtti.

“Mesleki faaliyetlerimiz kriminalize ediliyor”

Avukatların mesleki sınırlar içindeki faaliyetleri sebebiyle veya müvekkillerine isnat edilen suç ile özdeşleştirilerek yargılandığına ve tutuklandığına dikkat çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avukatın müvekkiline gözaltında susma hakkını hatırlatması, hapishaneleri ‘ısrarla’ ziyaret etmesi gibi mesleki faaliyetlerinin kriminalize edilmesinin yanında, bugün müvekkilinin cezaevi hesabına ‘para yatırmak’, ‘kitap göndermek’ gibi etkinlikler suçlama konusu olabilmektedir. Siyasi operasyonlar kapsamında gözaltına alınan kişilere 'avukatını nereden buldukları’, banka hesapları üzerinden gönderdikleri avukatlık vekalet ücretleri dahi isnada dönük ifade sorusu olarak yöneltilmeye başlanmıştır. Gözaltı takipleri, hapishane ziyaretleri, savunma dilekçe ve/veya beyanları, işkence ve kötü muameleye ilişkin açıklamalar örgütsel bağlantı izafıyla karşılaşmaktadır.”

Kaya, avukatlığa yönelik saldırıların yeni olmadığını belirterek, “Daha önce de onlarca meslektaşımız gözaltı, tutuklama, soruşturma, sürgüne maruz kaldı ve onlarca meslektaşımız katledildi. Meslektaşlarımız defalarca mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alındı. Bu anlamda bugün yaşananların dönemsel olmadığını biliyoruz” dedi.

“Mücadele etmekten başka bir çıkış yok”

Bağımsız savunma ve avukatlığın sosyal, siyasal ve ekonomik olarak uzunca bir süredir tehlike altında olduğunu vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesleğimizin temel prensiplerini koruma ve saldırıların en doğrudan hedefi haline gelmiş meslektaşlarımızla dayanışma mücadelesini memleketin genelindeki adalet mücadelesinden ayrıksı görmüyoruz. Her geçen gün daha da sertleşen bu iklimde bir araya gelerek direnç göstermek ve mücadele etmekten başka bir çıkış olmadığını çok ama çok iyi biliyoruz.

Tam da bu ihtiyaçların bir sonucu olarak bizler farklı hukuk kurumlarında hak mücadelesi yürüten avukatlar olarak bu mücadeleyi büyütecek bir adım alarak 5 Nisan 2024 Avukatlar Günü’nde Savunmaya Özgürlük Platformu’nun kuruluşunu duyurmaktan onur duyuyoruz.”

“Temel hak ve özgürlüklerimizde direneceğiz”

“Hem mesleki haklarımızda hem de bir bütün olarak temel hak ve özgürlüklerimizde direneceğiz” diyen Kaya, savunma hakları mücadelesini örgütlemek için tüm meslektaşlarına çağrı yaparak sözlerini sonlandırdı.

Savunmaya Özgürlük Platformu’nun kuruluş deklarasyon metninin tamamı için tıklayın

(VC)