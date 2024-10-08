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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2024 16:57
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2024 17:32
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‘Savrulan Zaman’ın fragmanı yayınlandı

Film, Türkiye prömiyerini Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yönetmen ve senarist Selim Evci’nin dördüncü uzun metraj filmi “Savrulan Zaman"ın fragmanı yayımlandı.

Başrollerini Selim Evci ve Özge Gürel’in paylaştığı film, modern insanın içsel çatışmalarını ve arayışlarını ilişkiler üzerinden ele alıyor.

"Savrulan Zaman", uzun süreli bir ilişkiden ayrılan Alper’in (Selim Evci), işyerinde yaşadığı beklenmedik bir olayla birlikte vicdani bir sorgulama sürecine girmesini konu alıyor. Film, bireyin kendini ve çevresini yeniden tanımlama çabalarını dramatik bir dille işliyor.

Oyuncu kadrosunda Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı ve Ümit Çırak gibi isimlerin yer aldığı filmde, İranlı sinemacı Mastaneh Mohajer de kurgucu olarak görev alıyor. Mohajer, Abbas Kiyarüstemi ve Cafer Panahi gibi İran sinemasının önde gelen yönetmenleriyle yaptığı çalışmalarıyla tanınıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini ise "Kuru Otlar Üstüne" ve "Hayat" gibi projelerden tanınan Cevahir Şahin üstleniyor.

Gösterimler

Türkiye prömiyerini Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal uzun metraj film yarışması bölümünde yapacak olan film, 10 Ekim Perşembe günü saat 16.30’da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gösterilecek.

Film, 11 Ekim saat 16.45’te Paribu Cineverse 8 Migros AVM’de ve 12 Ekim Cumartesi saat 19.15’te de ÖzdilekPark Antalya Cinetime 2’de sinemaseverlerle buluşacak. (TY)

Künye

Yazan ve Yöneten: Selim Evci
Oyuncular: Selim Evci, Özge Gürel, Beste Bereket, Mine Teber, Derya Karadaş, Arın Kuşaksızoğlu, Erdem Şenocak, Nihan Okutucu, Şehnaz Bölen Taftalı, Ümit Çırak
Görüntü Yönetmeni: Cevahir Şahin
Kurgu: Mastaneh Mohajer, Selim Evci
Yapım: Evci Film
Süre: 85 dk.

Haber Yeri
İstanbul
Savrulan Zaman 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali Selim Evci
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