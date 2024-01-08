Save the Children: Gazze'de her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor

Britanya merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, Gazze Şeridi'ndeki çocukların İsrail saldırıları sebebiyle yaşadıklarına dair açıklama yaptı.

İsrail saldırılarının üçüncü ayına girdiği Gazze'de, her gün 10 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), saldırıların başlamasından bu yana “Gazze'de 1000 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğine” ilişkin raporuna işaret edildi.

Açıklamada, çocuklara yapılan ameliyatların birçoğunun anestezi olmadan, sağlık personeli ve tıbbi malzeme yetersizliğine rağmen gerçekleştirildiği kaydedildi.

“Psikolojik zarar” uyarısı

Çocukların, patlamadan kaynaklı yaralanmalarda yetişkinlere göre yedi kat daha fazla can kaybına uğrayabileceği belirtilen açıklamada, çocukların yetişkinlere göre psikolojik olarak da farklı şekillerde zarar görebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee'nin şu sözlerine yer verildi:

“Çocukların bu çatışmada yaşadıkları acılar akıl almaz ve hatta daha fazlası. Zira, bu yaşanalar gereksiz ve tamamen önlenebilir. Çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, çocuklara yönelik büyük bir hak ihlali olarak görülmektedir ve failleri sorumlu tutulmalıdır.”

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 10 bini çocuk olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)