Savcının örgüt ismi vermeden örgüt üyeliğiyle suçladığı Sibel Tekin beraat etti

Kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik “Karanlıkta Başlayan Hayat” belgeselini çekerken keşif yaptığı iddiasıyla tutuklanıp 44 gün hapsedilen yönetmen, gazeteci ve akademisyen Sibel Tekin beraat etti.

Bugün Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen altıncı ve karar duruşmasında Tekin avukatı Mehtap Sakinci ile birlikte katıldı. Duruşmayı, aralarında sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Tekin’in, “örgüt üyesi olduğuna ve kod isim kullandığına dair bilgi bulunmadığını” belirtti. Bu nedenle de mahkumiyetine yeterli delil bulunmadığından Tekin hakkında beraat kararı verilmesi istedi.

Mahkeme başkanı Tekin’e son sözünü sormasının ardından duruşmaya ara vermeden kararını açıkladı. Tekin’in “örgüt üyesi olmak” suçlamasından beraatına hükmetti.

Ne olmuştu?

Sibel Tekin, 15 Aralık 2022’de Ankara’nın Tuzluçayır semtinde kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle karanlıkta işe giden insanları çektikten sonra, “infaz koruma memurlarının olduğu servis aracı ile yoldaki polis noktasının görüntülere girdiği” iddiasıyla ihbar edildi ve evine yapılan baskınla gözaltına alındı. 17 Aralık’ta da tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

İddianame Tekin tutuklandıktan 16 gün sonra geldi. İddianamede savcı Tekin'in çeşitli örgütlerle bağlantılı olduğu öne sürdü ancak Tekin'in hangi örgüte üye olduğunu belirtmedi. Ayrıca "silahlı örgüte üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Tekin'i karanlıkta çekim yaptığı için profesyonel bulmayan iddianame savcısı, "İnsanların, araçların, binaların net olarak görülmediği bir video kaydının belgesel işiyle uğraşan ve profesyonel olduğunu iddia eden şüphelinin çekimi ile uyumlu olmadığını" öne sürdü. Sibel Tekin 30 Ocak 2023’te tahliye edildi.

Ankara'nın hafızası olarak bilinen Sibel Tekin, Beyaz Motosiklet'in yapımcılığını üstlenmişti. Tekel Grevi, Gezi Parkı eylemleri, 10 Ekim gibi birçok toplumsal hareket ve eyleme kamerasıyla tanıklık eden Tekin, çok sayıda belgesel hazırlamıştı.