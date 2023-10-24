Savcının Ferhat Parlak ısrarı: Mahkemenin ‘mükerrer yargılama’ diyerek reddettiği davaya savcı itiraz etti

Silvan Mücadele Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi Ferhat Parlak, “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanıp beraat etmesine rağmen hakkında yeni davalar açılıyor.

Parlak ilk olarak 2016’da, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Dosyadaki deliller gizli ve açık tanıkların ifadelerine dayanıyordu. Beraat etti. Karar, 2017’de Antep Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) tarafından onandı.

Nisan 2018’de ev baskınıyla gözaltına alındı. Ardından da ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı. 15 ay hapiste kaldıktan sonra Temmuz 2019’da serbest bırakıldı.

Aynı tanıkların aynı ifadelerine ikinci dava

Bu sırada savcılık 2019’da hakkında aynı tanıkların aynı ifadelerini gerekçe göstererek, yeniden “örgüt üyeliğinden” iddianame hazırladı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Yargılamada 2020'de bitti. Parlak beraat etti.

Ancak savcılık karara itiraz edince dosya istinafa gitti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 2022’de kararın bozulmasını ve Parlak’ın cezalandırılması talebini kabul etti.

İstinafın kararı sonrası ‘Takvim’ mahlaslı gizli tanık, ifadelerine ek yaparak, Parlak’ın Silvan’da Hamitoğlu Market yakınlarında zırhlı polis aracına molotofkokteyli attığını öne sürdü. Mahkeme gizli tanığın iddiasını, ‘yeni delil’ kabul etti.

Mahkeme iddiayı Silvan Emniyet Müdürlüğüne sordu. Emniyet mahkemeye Parlak hakkında herhangi bir yasadışı faaliyet tespit etmediğini bildirdi. Parlak hakkında ellerinde bilgi, belge veya görüntü olmadığını söyledi.

Mahkeme 'mükerrer' dedi, savcı itiraz etti

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi Haziran 2023’te bir kez daha Parlak’a yönelik suçlamaların 2016’da Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan ve beraatla sonuçlanan suçlamalar olduğunu, bu tarihten sonra yeni bir suçlama olmadığını kaydederek davanın reddine karar verdi.

Mahkeme gerekçeli kararında, bozma kararı sonrası gizli tanık Takvim’in Parlak’ın polis aracına molotof attığı ve yeni delil kabul edilen iddiasının Silvan Emniyet Müdürlüğünce doğrulanmadığını kaydetti. Beraat kararından sonra dosyaya yeni başka bilgi girmediğine işaret etti.

Mahkeme gerekçeli kararında, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 223/7 maddesindeki “Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir” hükmüne dikkati çekerek, davanın reddini bu maddeye dayandırdı.

Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kararın hatalı olduğunu öne sürerek, kararın bozulması istemiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

İtirazda savcı, tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde Parlak’ın “Örgütün basın komitesinde” yer aldığı savını öne sürerek, Parlak’ın “örgüt üyesi” suçunu işlediğini iddia etti.

Savcı, kararın usul ve esasa aykırı olduğunu belirterek, kararın kaldırılmasını talep etti.

(HA)