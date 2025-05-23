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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2025 09:49
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2025 09:58
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Savcılıktan İBB’ye İmamoğlu yasağı: Görsel, ses ve videoların kullanımı yasaklandı

Son gelişmeyle birlikte, İBB’nin toplu taşıma araçlarında İmamoğlu’na ait hiçbir içerik kullanamaması yönünde kapsamlı bir yasak getirilmiş oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki ana hizmet binasını güneşli bir günde cepheden göstermektedir. Bina ve Süslemeler: Binanın üst kısmında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazısı ve İBB’nin logosu yer almaktadır. Hemen üstte, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı”na atıfla kullanılan büyük kırmızı "100" rakamı ve yanında Atatürk portresi yer almaktadır. Binanın ön cephesine iki büyük afiş asılmıştır: Solda, kırmızı zemin üzerine beyaz ay-yıldızdan oluşan büyük Türk bayrağı yer almakta. Ortada ise Mustafa Kemal Atatürk’ün siyah-beyaz büyük bir portresi bulunmaktadır. Bu iki afişin üzerine çapraz şekilde çekilmiş olan kırmızı ve mavi üçgen flamalar, coşkulu bir kutlama atmosferi oluşturmaktadır. Flamaların üzerinde de ay-yıldız sembolleri görülmektedir.
Fotoğraf: bianet

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) gönderdiği talimatla, Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı görsel, video ve ses içeriklerinin toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasakladı.

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrasında bu fotoğrafı binaya asılmıştı. 

Onlar TV’den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, savcılık tarafından geçtiğimiz günlerde belediyeye iletilen yazılı talimatta, Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin tamamının kullanımının durdurulması istendi.

Bu karar, daha önce İmamoğlu’nun afiş ve pankartlarının yasaklanmasının ardından geldi. Son gelişmeyle birlikte, İBB’nin toplu taşıma araçlarında İmamoğlu’na ait hiçbir içerik kullanamaması yönünde kapsamlı bir yasak getirilmiş oldu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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