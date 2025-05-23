Savcılıktan İBB’ye İmamoğlu yasağı: Görsel, ses ve videoların kullanımı yasaklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) gönderdiği talimatla, Ekrem İmamoğlu’nun yer aldığı görsel, video ve ses içeriklerinin toplu taşıma araçlarında kullanılmasını yasakladı.

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması sonrasında bu fotoğrafı binaya asılmıştı.

Onlar TV’den Barış Terkoğlu'nun haberine göre, savcılık tarafından geçtiğimiz günlerde belediyeye iletilen yazılı talimatta, Ekrem İmamoğlu’na ait fotoğraf, resim, video ve ses gibi materyallerin tamamının kullanımının durdurulması istendi.

Bu karar, daha önce İmamoğlu’nun afiş ve pankartlarının yasaklanmasının ardından geldi. Son gelişmeyle birlikte, İBB’nin toplu taşıma araçlarında İmamoğlu’na ait hiçbir içerik kullanamaması yönünde kapsamlı bir yasak getirilmiş oldu.

(EMK)