Savcılık, SPoD’un kapatılmasını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) kapatılmasını istedi.

Savcılığın, 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında hazırladığı 2 Kasım 2026 tarihli iddianamede, ikisi tutuklu yargılanan dört kişinin de Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

SPoD’un açıklamasına göre savcılık, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçların dışına çıktığını, faaliyetlerinin “hukuka ve ahlaka aykırı” olduğunu ileri sürdü.

Derneğin 15 yıldır LGBTİ+ hakları alanında yürüttüğü çalışmalar, faaliyet raporları, etkinlikler ve dayanışma faaliyetleri de fesih talebine gerekçe gösterildi.

HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 38 SPoD: 'Ailem Güvende' operasyonları yalnızca LGBTİ+'ları değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiriyor

LGBTİ+ istihdamına yönelik çalışmalar da iddianamede

SPoD, LGBTİ+’ların istihdamına yönelik çalışmalarının iddianamede “devletin içinde bir ayrıştırma” girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladı.

LGBTİ+’ların karşılaştığı ayrımcılığa karşı dayanışma alanları oluşturulması ve bu faaliyetlerin sosyal medyada duyurulması da suçlama konusu oldu.

Dernek, iddianamedeki yaklaşımı şöyle aktardı:

Ötekileştirmeye karşı dayanışma alanları kurmamız ve bunu sosyal medyada duyurmamız ‘Anayasa ve kanuna aykırı olarak azınlığın çoğunluğa tahakkümü’ ibaresiyle bir suç unsuru olarak iddianameye ekleniyor.

“Benim Çocuğum” paylaşımı da gerekçeler arasında

İddianamede, LGBTİ+’ların anne ve babalarının deneyimlerini anlatan “Benim Çocuğum” belgeseline ilişkin sosyal medya paylaşımına da yer verildi.

SPoD buna ilişkin, “Adına ‘Ailem Güvende’ denilen bir operasyonda, çocuklarının yanında duran ailelerin sözünü duyurmuş olmamız karşımıza çıkarılıyor” açıklamasını yaptı.

HÜDA-PAR’IN KANUN TEKLİFİ SPoD’dan Yediveren: İktidar, bir zihniyet inşa etmeye çalışıyor

SPoD: Örgütlenmek suç değil, haktır

SPoD, fesih talebinin ardından yaptığı açıklamada 15 yıldır LGBTİ+’ların ayrımcılık ve şiddetten uzak, eşit ve özgür bir yaşam sürmesi için çalıştığını belirtti.

Dernek, yürüttüğü faaliyetlerin kapatma talebine gerekçe gösterilmesine şöyle tepki gösterdi:

Şimdi ise 15 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarımız, faaliyet raporlarımız, etkinliklerimiz ve dayanışma pratiklerimiz, derneğimizin kapatılması talebine gerekçe gösteriliyor. Evet, bunların hepsini yaptık. Yine olsa yine yaparız!

SPoD ayrıca fesih talebinin örgütlenme özgürlüğünü hedef aldığını belirterek, “Örgütlenmek suç değil, haktır. LGBTİ+ haklarını savunmak, dayanışmak ve bir araya gelmek suç değildir” dedi.

Duruşma 18 Kasım’da

Davanın duruşması 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

SPoD, hak örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek odalarını ve basın mensuplarını duruşmayı takip etmeye çağırdı.

(NÖ)