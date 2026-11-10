ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 11:05 10 Kasım 2026 11:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 11:12 10 Kasım 2026 11:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Savcılık, SPoD’un kapatılmasını istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında hazırladığı iddianamede SPoD’un feshedilmesini, ikisi tutuklu dört kişinin ise Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla cezalandırılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Savcılık, SPoD’un kapatılmasını istedi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) kapatılmasını istedi.

Savcılığın, 12 Eylül’de başlayan “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında hazırladığı 2 Kasım 2026 tarihli iddianamede, ikisi tutuklu yargılanan dört kişinin de Dernekler Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

SPoD’un açıklamasına göre savcılık, derneğin tüzüğünde belirtilen amaçların dışına çıktığını, faaliyetlerinin “hukuka ve ahlaka aykırı” olduğunu ileri sürdü.

Derneğin 15 yıldır LGBTİ+ hakları alanında yürüttüğü çalışmalar, faaliyet raporları, etkinlikler ve dayanışma faaliyetleri de fesih talebine gerekçe gösterildi.

SPoD: 'Ailem Güvende' operasyonları yalnızca LGBTİ+'ları değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiriyor
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 38
SPoD: 'Ailem Güvende' operasyonları yalnızca LGBTİ+'ları değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiriyor
22 Ekim 2026

LGBTİ+ istihdamına yönelik çalışmalar da iddianamede

SPoD, LGBTİ+’ların istihdamına yönelik çalışmalarının iddianamede “devletin içinde bir ayrıştırma” girişimi olarak değerlendirildiğini açıkladı.

LGBTİ+’ların karşılaştığı ayrımcılığa karşı dayanışma alanları oluşturulması ve bu faaliyetlerin sosyal medyada duyurulması da suçlama konusu oldu.

Dernek, iddianamedeki yaklaşımı şöyle aktardı:

Ötekileştirmeye karşı dayanışma alanları kurmamız ve bunu sosyal medyada duyurmamız ‘Anayasa ve kanuna aykırı olarak azınlığın çoğunluğa tahakkümü’ ibaresiyle bir suç unsuru olarak iddianameye ekleniyor.

“Benim Çocuğum” paylaşımı da gerekçeler arasında

İddianamede, LGBTİ+’ların anne ve babalarının deneyimlerini anlatan “Benim Çocuğum” belgeseline ilişkin sosyal medya paylaşımına da yer verildi.

SPoD buna ilişkin, “Adına ‘Ailem Güvende’ denilen bir operasyonda, çocuklarının yanında duran ailelerin sözünü duyurmuş olmamız karşımıza çıkarılıyor” açıklamasını yaptı.

SPoD’dan Yediveren: İktidar, bir zihniyet inşa etmeye çalışıyor
HÜDA-PAR’IN KANUN TEKLİFİ
SPoD’dan Yediveren: İktidar, bir zihniyet inşa etmeye çalışıyor
24 Nisan 2025

SPoD: Örgütlenmek suç değil, haktır

SPoD, fesih talebinin ardından yaptığı açıklamada 15 yıldır LGBTİ+’ların ayrımcılık ve şiddetten uzak, eşit ve özgür bir yaşam sürmesi için çalıştığını belirtti.

Dernek, yürüttüğü faaliyetlerin kapatma talebine gerekçe gösterilmesine şöyle tepki gösterdi:

Şimdi ise 15 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarımız, faaliyet raporlarımız, etkinliklerimiz ve dayanışma pratiklerimiz, derneğimizin kapatılması talebine gerekçe gösteriliyor. Evet, bunların hepsini yaptık. Yine olsa yine yaparız!

SPoD ayrıca fesih talebinin örgütlenme özgürlüğünü hedef aldığını belirterek, “Örgütlenmek suç değil, haktır. LGBTİ+ haklarını savunmak, dayanışmak ve bir araya gelmek suç değildir” dedi.

Duruşma 18 Kasım’da

Davanın duruşması 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.30’da İstanbul Çağlayan Adliyesi 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

SPoD, hak örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek odalarını ve basın mensuplarını duruşmayı takip etmeye çağırdı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
LGBTİ + SPoD LGBTI+ ailem güvende operasyonları
ilgili haberler
LGBTİ+’lardan Barış Anneleri’ne dayanışma ziyareti
4 Kasım 2026
/haber/lgbti-lardan-baris-annelerine-dayanisma-ziyareti-325073
LGBTİ+ derneklerinden tutukluların serbest bırakılması çağrısı
28 Ekim 2026
/haber/lgbti-derneklerinden-tutuklularin-serbest-birakilmasi-cagrisi-324850
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açanlara saldırı
24 Ekim 2026
/haber/istanbul-barosu-genel-kurulunda-lgbti-bayragi-acanlara-saldiri-324766
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 38
SPoD: 'Ailem Güvende' operasyonları yalnızca LGBTİ+'ları değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiriyor
22 Ekim 2026
/haber/spod-ailem-guvende-operasyonlari-yalnizca-lgbti-lari-degil-tum-toplumsal-muhalefeti-ilgilendiriyor-324705
Özgül Saki, Metris’teki LGBTİ+ tutukluları ziyaret etti: Dayanışma onlara güç veriyor
19 Ekim 2026
/haber/ozgul-saki-metristeki-lgbti-tutuklulari-ziyaret-etti-dayanisma-onlara-guc-veriyor-324568
Sincan’dan notlar: LGBTİ+ operasyonu tutukluları ve dayanışmanın politikası
18 Ekim 2026
/yazi/sincandan-notlar-lgbti-operasyonu-tutuklulari-ve-dayanismanin-politikasi-324549
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 37
HEVİ LGBTİ+ Derneği: "Ailem Güvende" operasyonları danışmanlık çalışmalarımızı olumsuz etkiledi
14 Ekim 2026
/haber/hevi-lgbti-dernegi-ailem-guvende-operasyonlari-danismanlik-calismalarimizi-olumsuz-etkiledi-324413
Judith Butler: LGBTİ+’ların ailelerine saldıran kimse, aileyi müdafaa ettiğini söylemesin
13 Ekim 2026
/haber/judith-butler-lgbti-larin-ailelerine-saldiran-kimse-aileyi-mudafaa-ettigini-soylemesin-324356
Selin Berghan: Çocuk haklarını en iyi bilenlerden biri LGBTİ+ hareketidir
29 Eylül 2026
/haber/selin-berghan-cocuk-haklarini-en-iyi-bilenlerden-biri-lgbti-hareketidir-323886
Nedime Erdoğan: LGBTİ+’lar bir anne, babadan doğdular ve toplumun tüm damarlarındalar
28 Eylül 2026
/haber/nedime-erdogan-lgbti-lar-bir-anne-babadan-dogdular-ve-toplumun-tum-damarlarindalar-323851
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
LGBTİ+’lardan Barış Anneleri’ne dayanışma ziyareti
4 Kasım 2026
/haber/lgbti-lardan-baris-annelerine-dayanisma-ziyareti-325073
LGBTİ+ derneklerinden tutukluların serbest bırakılması çağrısı
28 Ekim 2026
/haber/lgbti-derneklerinden-tutuklularin-serbest-birakilmasi-cagrisi-324850
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda LGBTİ+ bayrağı açanlara saldırı
24 Ekim 2026
/haber/istanbul-barosu-genel-kurulunda-lgbti-bayragi-acanlara-saldiri-324766
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 38
SPoD: 'Ailem Güvende' operasyonları yalnızca LGBTİ+'ları değil tüm toplumsal muhalefeti ilgilendiriyor
22 Ekim 2026
/haber/spod-ailem-guvende-operasyonlari-yalnizca-lgbti-lari-degil-tum-toplumsal-muhalefeti-ilgilendiriyor-324705
Özgül Saki, Metris’teki LGBTİ+ tutukluları ziyaret etti: Dayanışma onlara güç veriyor
19 Ekim 2026
/haber/ozgul-saki-metristeki-lgbti-tutuklulari-ziyaret-etti-dayanisma-onlara-guc-veriyor-324568
Sincan’dan notlar: LGBTİ+ operasyonu tutukluları ve dayanışmanın politikası
18 Ekim 2026
/yazi/sincandan-notlar-lgbti-operasyonu-tutuklulari-ve-dayanismanin-politikasi-324549
HAK ÖRGÜTLERİYLE BULUŞMALAR - 37
HEVİ LGBTİ+ Derneği: "Ailem Güvende" operasyonları danışmanlık çalışmalarımızı olumsuz etkiledi
14 Ekim 2026
/haber/hevi-lgbti-dernegi-ailem-guvende-operasyonlari-danismanlik-calismalarimizi-olumsuz-etkiledi-324413
Judith Butler: LGBTİ+’ların ailelerine saldıran kimse, aileyi müdafaa ettiğini söylemesin
13 Ekim 2026
/haber/judith-butler-lgbti-larin-ailelerine-saldiran-kimse-aileyi-mudafaa-ettigini-soylemesin-324356
Selin Berghan: Çocuk haklarını en iyi bilenlerden biri LGBTİ+ hareketidir
29 Eylül 2026
/haber/selin-berghan-cocuk-haklarini-en-iyi-bilenlerden-biri-lgbti-hareketidir-323886
Nedime Erdoğan: LGBTİ+’lar bir anne, babadan doğdular ve toplumun tüm damarlarındalar
28 Eylül 2026
/haber/nedime-erdogan-lgbti-lar-bir-anne-babadan-dogdular-ve-toplumun-tum-damarlarindalar-323851
Sayfa Başına Git