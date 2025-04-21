Savcılık, Saraçhane’deki polis şiddetine ön inceleme başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilip tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane protestolarında yaşanan polis şiddetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

CHP üyesi Aydın Aydoğan, 21 Mart akşamı Saraçhane’de katıldığı protestoda plastik mermi ve yoğun gaz kullanımı nedeniyle ciddi şekilde yaralandığını belirterek polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kolluk kuvvetleri hakkında ön inceleme başlattı.

“Dimdik durduk, ama onlar hedef gözetti”

Aydoğan, bianet’e yaptığı açıklamada, 2013’te Gezi Direnişi sırasında polis müdahalesiyle %43 engelli kaldığını ve 12 yıl geçmesine rağmen kolluk kuvvetlerinin tavrında hiçbir değişiklik olmadığını vurguladı:

“O gece Saraçhane’de yine hedef gözeterek gaz ve plastik mermi kullanıldı. Astım hastasıyım, nefes almakta zorlandım, defalarca kustum. Kafama kaskla vuruldu. Bu uygulama bir güvenlik tedbiri değil, sistematik şiddettir.”

"Yere düşenlere yardım ederken beni hedef aldılar"

Aydoğan, 21 Mart 2025 akşamı saat 21.00’de katıldığı “Halk Buluşması” etkinliğine gece yarısı yapılan polis müdahalesini şöyle anlattı:

“Saat 00.30’da gaz bulutunun içinde kaldık. ‘Hasta var’ diye bağırırken plastik mermiler üzerime yağmaya başladı. Yere düşenlere yardım etmeye çalışırken özellikle hedef alındım. Gözlerimi açamıyordum, giysilerim gazla kaplıydı. Ailem de gaz kokusundan etkilendi. O gece evime ulaşmam saatler sürdü.”

Travma raporu alındı

Aydoğan, müdahale sonrası Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi’nden travma ve gaz etkisine dair adli vaka raporu aldığını ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı. Şikâyetinde, polislerin “Görevi Kötüye Kullanma” (TCK 257) ve “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma” (TCK 170) suçlarını işlediğini belirtti.

Polisler tespit edilmeye çalışılıyor

14 Nisan 2025’te Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği tarafından ifadeye çağrılan Aydoğan, kendisini darp eden polislerin kask ve yaka numarası taşımadığını belirtti:

“Kolluk güçlerini tarif ettim ama üzerlerinde numara yoktu. Gezi sürecinde olduğu gibi, delillerin toplanmasının önüne geçiliyor. Aynı senaryo tekrar ediliyor. O dosyayı 10 yıl sonra Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık, hâlâ beklemede.”

“Bu şiddet zinciri Gezi’den bu yana kırılmadı”

Aydın Aydoğan, son polis müdahalesinin sadece kendisine değil, ifade özgürlüğü ve toplanma hakkına yönelik sistematik bir saldırı olduğunu savundu:

“Siyasi irade Gezi’den bu yana bir pratiği kalıcı hale getirdi: Hesap vermezlik. Bu durum suçu meşrulaştırıyor. Bu bir güvenlik sorunu değil, bir demokrasi sorunu. Savcılık soruşturmasının tüm yönleriyle yürütülmesini ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Hukuka hesap verebilirlik demokrasinin en temel şartıdır.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda bin 879 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı. "Bunların 260'ı tutuklandı. 468'i hakkında adli kontrol verildi. 662'sinin işlemleri devam ediyor. 150 polisimiz yaralandı" dedi.

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(EMK)